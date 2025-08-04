Родина очільника Енергомитниці Комара побудувала маєток за 70 млн грн під час війни: Свириденко доручила перевірити викладені ЗМІ факти
Прем'єрка Юлія Свириденко доручила перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара.
Про це вона повідомила у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою, із залученням НАЗК та правоохоронних органів, перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара, і невідкладно доповісти про результати та вжиті заходи", - зазначила вона.
Зазначимо, що раніше ЗМІ писали про маєток за 70 млн грн, який родина голови Енергомитниці побудувала за час війни.
Топ коментарі
+4 Іван Рудий
показати весь коментар04.08.2025 13:17 Відповісти Посилання
+4 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар04.08.2025 13:21 Відповісти Посилання
+3 Алекс Скела
показати весь коментар04.08.2025 13:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
------------------------------------------------------------------------------
А то сама не знала.
И вообще, кто у нас руководит страной, пресса или кабмин?
А то получается, что кабмин исполняет роль девочки с мальчиками на побегушках
Шмигаль сейчас министр Обороны. Ручки умыл.
А Свириденко при его премьерстве была его замом, так что как и Шмигаль была в курсе ВСЕГО.
Но ничего не делала.
Під час війни ніхто не знав, крім ЗМІ, що він "чудовий хлопець".🤣
Причем с круговой порукой, а их глава Зеленский, приведший их к власти, заявляет на весь мир, что коррупции и воровства в стране нет.