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Новини Майно чиновника Держмитниці Анатолія Комара
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Родина очільника Енергомитниці Комара побудувала маєток за 70 млн грн під час війни: Свириденко доручила перевірити викладені ЗМІ факти

Чим володіє родина голови Енергетичної митниці Анатолія Комара

Прем'єрка Юлія Свириденко доручила перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара.

Про це вона повідомила у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою, із залученням НАЗК та правоохоронних органів, перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара, і невідкладно доповісти про результати та вжиті заходи", - зазначила вона.

Зазначимо, що раніше ЗМІ писали про маєток за 70 млн грн, який родина голови Енергомитниці побудувала за час війни.

Автор: 

майно (339) нерухомість (927) митниця (1901) Свириденко Юлія (417)


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Топ коментарі
+4
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04.08.2025 13:17 Відповісти
+4
70 лямів - мама давала на обід а він зекономив
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04.08.2025 13:21 Відповісти
+3
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04.08.2025 13:19 Відповісти
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04.08.2025 13:17 Відповісти
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04.08.2025 13:19 Відповісти
Вор с такими "честными" глазами мне кого-то напоминает.
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04.08.2025 13:19 Відповісти
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04.08.2025 13:20 Відповісти
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04.08.2025 13:28 Відповісти
Готується сцяти в очі пересічним в турборежимі
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04.08.2025 13:19 Відповісти
не заніс падла мзду за зельону "кришу" ))
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04.08.2025 13:19 Відповісти
Свириденко доручила перевірити викладені ЗМІ факти
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А то сама не знала.
И вообще, кто у нас руководит страной, пресса или кабмин?
А то получается, что кабмин исполняет роль девочки с мальчиками на побегушках
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04.08.2025 13:19 Відповісти
То скоріше питання до шмигаля.
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04.08.2025 13:28 Відповісти
А при чем тут Шмигаль? Ты еще Порошенко вспомни.
Шмигаль сейчас министр Обороны. Ручки умыл.
А Свириденко при его премьерстве была его замом, так что как и Шмигаль была в курсе ВСЕГО.
Но ничего не делала.
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04.08.2025 14:00 Відповісти
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04.08.2025 13:45 Відповісти
Спочатку зробіть так, щоб цей кристально чистий чоловік не збіг за рубіж, а потім проводьте перевірки.
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04.08.2025 13:20 Відповісти
шо ви від нього хочете , бізнесмен від бога , вишню чи черешню продав ну як завжи ...усі чиновники окрім роботи ще бізнесуюють ну як прожити на зп.
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04.08.2025 13:20 Відповісти
Мабуть у Вави вже топор, руки рубати, зточився. Несіть новий!
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04.08.2025 13:20 Відповісти
Бензопилою, краще.
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04.08.2025 13:26 Відповісти
70 лямів - мама давала на обід а він зекономив
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04.08.2025 13:21 Відповісти
Побудував, та й побудував за чесно загаблені гроші.🤣
Під час війни ніхто не знав, крім ЗМІ, що він "чудовий хлопець".🤣
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04.08.2025 13:24 Відповісти
Та ну. Недоїдали всією сім'єю, дітям морозиво не купували, у секонд-хенді одягалися, горбатили на тому будівництві, сам митник поперек зірвав...
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04.08.2025 13:28 Відповісти
Висновок Тимчасової Слідчої Комісії - маєток підкинув Порошенко!
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04.08.2025 13:29 Відповісти
Буде честно, якщо Енергетична митниця проведе службове розслідування у зв'язку з даними ІПСО та провокаціями з боку заздрісників та агентів кремля
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04.08.2025 13:30 Відповісти
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04.08.2025 13:31 Відповісти
Шо там перевіряти? Тихенько піде в ліс- і вся перевірка. Перший раз , чи що? Поки ревізори та прокурори з Вашингтонського обкому не почнуть видавати ордера на арешт та судити судами платників податків, чиї гроші ******* ця камарілья- діла не буде.
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04.08.2025 13:34 Відповісти
І не боїться бурятів, якщо фронт впаде. Будинок ж в Монако не забере з собою. Знає гад, що бурятами страшать Миколу, щоби виправдати ось це свавілля ТЦК, що на голову не налазить
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04.08.2025 13:34 Відповісти
Нормально нажужжал.
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04.08.2025 13:49 Відповісти
Як говорив мій батько -" Не вмієш красти, працюй за платню."
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04.08.2025 13:49 Відповісти
Мама-комариха наскладывала. Копеечка к копеечке. Носки вязала..
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04.08.2025 13:52 Відповісти
Блин, где ни копни, кругом зеленые ворующие черви.
Причем с круговой порукой, а их глава Зеленский, приведший их к власти, заявляет на весь мир, что коррупции и воровства в стране нет.
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04.08.2025 14:04 Відповісти
Цікаво що держслужбовці не зобов'язані декларувати свої доходи на свої маєтки чи автомобілі за сотні мільйонів. А от на якогось діда чи бабцю який продав петрушку чи труси по інтернету щоб заробити на хліб і не здохнути з голоду так зразу ж накидаються і податкова і банки і пресують як якогось світового терориста
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04.08.2025 14:06 Відповісти
... тільки розстріл ,вже досить пустих балачок
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04.08.2025 14:13 Відповісти
 
 