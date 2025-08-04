Родина очільника Енергомитниці Комара побудувала маєток за 70 млн грн під час війни: Свириденко доручила перевірити викладені ЗМІ факти

Прем'єрка Юлія Свириденко доручила перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара.

Про це вона повідомила у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою, із залученням НАЗК та правоохоронних органів, перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара, і невідкладно доповісти про результати та вжиті заходи", - зазначила вона.

Зазначимо, що раніше ЗМІ писали про маєток за 70 млн грн, який родина голови Енергомитниці побудувала за час війни.