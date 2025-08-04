Главу Энерготаможни Комара отстранили от должности после расследования журналистов об имуществе его семьи, - Гостаможслужба
Глава Энергетической таможни Анатолий Комар временно отстранен от исполнения должностных обязанностей.
Об этом в соцсети фейсбук сообщила Государственная таможенная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Во исполнение поручения руководства государства по проверке фактов, изложенных, в частности, в журналистских расследованиях, в отношении начальника Энергетической таможни Анатолия Комара, Государственной таможенной службой Украины совместно с Министерством финансов, с привлечением НАПК и правоохранительных органов проводится соответствующая проверка", - сказано в сообщении.
Учитывая это, Гостаможслужба приняла решение об открытии дисциплинарного производства в отношении Анатолия Комара с отстранением его от исполнения должностных обязанностей.
Отметим, что ранее СМИ писали о доме за 70 млн грн, которое семья главы Энерготаможни построила за время войны.
В понедельник, 4 августа, премьер Юлия Свириденко поручила проверить факты, изложенные, в том числе, в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолии Комаре.
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А якщо й зачепили кого ненароком, то тут же справу забирає ДБР чи СБУ, і фсьо... пиши пропало...
Енергетична митниця України - спеціалізований територіальний орган ДФС, який займається митним контролем енергоносіїв. В обов'язки входить крім іншого, декларування природного і скрапленого газу, нафтопродуктів, електроенергії.
пару потягів з дизпаливо пропустив десь і маєш маєток