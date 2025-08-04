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Новости Имущество чиновника Гостаможслужбы Анатолия Комара
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Главу Энерготаможни Комара отстранили от должности после расследования журналистов об имуществе его семьи, - Гостаможслужба

отстранение от должности Комара

Глава Энергетической таможни Анатолий Комар временно отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила Государственная таможенная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Во исполнение поручения руководства государства по проверке фактов, изложенных, в частности, в журналистских расследованиях, в отношении начальника Энергетической таможни Анатолия Комара, Государственной таможенной службой Украины совместно с Министерством финансов, с привлечением НАПК и правоохранительных органов проводится соответствующая проверка", - сказано в сообщении.

Учитывая это, Гостаможслужба приняла решение об открытии дисциплинарного производства в отношении Анатолия Комара с отстранением его от исполнения должностных обязанностей.

Отметим, что ранее СМИ писали о доме за 70 млн грн, которое семья главы Энерготаможни построила за время войны.

В понедельник, 4 августа, премьер Юлия Свириденко поручила проверить факты, изложенные, в том числе, в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолии Комаре.

Читайте также: Семья топ-таможенника Комара построила дом за 70 млн грн во время войны, - СМИ

Автор: 

имущество (352) недвижимость (828) таможня (1970) Государственная таможенная служба (174)


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Топ комментарии
+3
Ой , як неудобно - знову журналісти розкопали чи відшукали ??!
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04.08.2025 16:41 Ответить
+2
Ще один жертвений бичок від зленського,
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04.08.2025 16:50 Ответить
+1
Робимо ставки, за скільки днів цей персонаж виперне десь в Відні або Лондоні.
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04.08.2025 16:44 Ответить
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Ой , як неудобно - знову журналісти розкопали чи відшукали ??!
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04.08.2025 16:41 Ответить
Цікаво, ці журналісти вже проходять БЗВП, чи одразу в окоп?
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04.08.2025 17:05 Ответить
зеленського на нари як головного злочинця це все робиться під його керівництвом з розкрадання держави на велики зарплати туніядцям правоохоронцям яких у СБУ хорёк увеличив ще на 1000 для його захисту а не держави
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04.08.2025 18:34 Ответить
Робимо ставки, за скільки днів цей персонаж виперне десь в Відні або Лондоні.
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04.08.2025 16:44 Ответить
Поздно батенька, поздно !
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04.08.2025 16:48 Ответить
Ще один жертвений бичок від зленського,
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04.08.2025 16:50 Ответить
а за яйца и в окоп? нет- отпустят послом
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04.08.2025 16:52 Ответить
От для чого у нас на повному держ. забезпеченні вже з десяток "антикорупційних" органів, котрі ніколи нічого й нікого "не бачать"?
А якщо й зачепили кого ненароком, то тут же справу забирає ДБР чи СБУ, і фсьо... пиши пропало...
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04.08.2025 17:03 Ответить
Шо значит отстранили?! А конфискация имущества незаконно нажитого?!?!
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04.08.2025 17:03 Ответить
? То може розігнати половину правоохоронців, адже журналісти більш ефективно виконують їх обов'язки?
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04.08.2025 17:17 Ответить
а ось оно шо...
Енергетична митниця України - спеціалізований територіальний орган ДФС, який займається митним контролем енергоносіїв. В обов'язки входить крім іншого, декларування природного і скрапленого газу, нафтопродуктів, електроенергії.
пару потягів з дизпаливо пропустив десь і маєш маєток
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04.08.2025 18:17 Ответить
держава згнила та смердить тухлою мацою
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04.08.2025 18:23 Ответить
 
 