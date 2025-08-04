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Новини Майно чиновника Держмитниці Анатолія Комара
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Очільника Енергомитниці Комара відсторонили від посади після розслідування журналістів про майно його родини, - Держмитслужба

відсторонення з посади Комара

Очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила Державна митна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

"На виконання доручення керівництва держави щодо перевірки фактів, викладених, зокрема, у журналістських розслідуваннях, стосовно начальника Енергетичної митниці Анатолія Комара, Державною митною службою України разом із Міністерством фінансів, із залученням НАЗК та правоохоронних органів проводиться відповідна перевірка", - сказано в повідомленні.

З огляду на це, Держмитслужба ухвалила рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов’язків.

Зазначимо, що раніше ЗМІ писали про маєток за 70 млн грн, який родина голови Енергомитниці побудувала за час війни.

У понеділок, 4 серпня, прем'єрка Юлія Свириденко доручила перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара.

Читайте також: Родина топмитника Комара побудувала маєток за 70 млн грн під час війни, - ЗМІ

Автор: 

майно (339) нерухомість (927) митниця (1901) Державна митна служба (679)


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Ой , як неудобно - знову журналісти розкопали чи відшукали ??!
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04.08.2025 16:41 Відповісти
Цікаво, ці журналісти вже проходять БЗВП, чи одразу в окоп?
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04.08.2025 17:05 Відповісти
Робимо ставки, за скільки днів цей персонаж виперне десь в Відні або Лондоні.
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04.08.2025 16:44 Відповісти
Поздно батенька, поздно !
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04.08.2025 16:48 Відповісти
Ще один жертвений бичок від зленського,
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04.08.2025 16:50 Відповісти
а за яйца и в окоп? нет- отпустят послом
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04.08.2025 16:52 Відповісти
От для чого у нас на повному держ. забезпеченні вже з десяток "антикорупційних" органів, котрі ніколи нічого й нікого "не бачать"?
А якщо й зачепили кого ненароком, то тут же справу забирає ДБР чи СБУ, і фсьо... пиши пропало...
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04.08.2025 17:03 Відповісти
Шо значит отстранили?! А конфискация имущества незаконно нажитого?!?!
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04.08.2025 17:03 Відповісти
? То може розігнати половину правоохоронців, адже журналісти більш ефективно виконують їх обов'язки?
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04.08.2025 17:17 Відповісти
 
 