Очільника Енергомитниці Комара відсторонили від посади після розслідування журналістів про майно його родини, - Держмитслужба

Очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила Державна митна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

"На виконання доручення керівництва держави щодо перевірки фактів, викладених, зокрема, у журналістських розслідуваннях, стосовно начальника Енергетичної митниці Анатолія Комара, Державною митною службою України разом із Міністерством фінансів, із залученням НАЗК та правоохоронних органів проводиться відповідна перевірка", - сказано в повідомленні.

З огляду на це, Держмитслужба ухвалила рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов’язків.

Зазначимо, що раніше ЗМІ писали про маєток за 70 млн грн, який родина голови Енергомитниці побудувала за час війни.

У понеділок, 4 серпня, прем'єрка Юлія Свириденко доручила перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара.

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