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Новини Майно чиновника Держмитниці Анатолія Комара
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Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергомитниці Комара за фактом можливого незаконного збагачення, - Кравченко

ОГП відкрив справу щодо Комара

Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення очільника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара.

Про це у коментарі "Радіо Свобода" повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Справу відкрито за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення, – ред.)", – повідомив генпрокурор.

Кравченко додав, що провадження доручено Державному бюро розслідувань за підслідністю.

За даними редакції "Радіо Свобода", ДБР уже звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з проханням провести моніторинг способу життя Анатолія Комара.

Що передувало?

Зазначимо, що раніше "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода") писали про маєток за 70 млн грн, який родина голови Енергомитниці побудувала за час війни. У розслідуванні йшлося про розкішний спосіб життя родини високопоставленого митника, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень, сам митник пересувається на представницькому Mercedes S-class, його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні.

У понеділок, 4 серпня, прем'єрка Юлія Свириденко доручила перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара.

Того ж дня очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара було тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків.

Читайте також: Очільника Енергомитниці Комара відсторонили від посади після розслідування журналістів про майно його родини, - Держмитслужба

Автор: 

Кравченко Руслан (105) незаконне збагачення (203) Офіс Генпрокурора (3363) Комар Анатолій (1)


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Топ коментарі
+8
Таких комарів в Україні у митній, податковій, прокурорській та судійській сферах як комах на болоті. Вчепилися в одного. Роями хапайте - не помилитеся.
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04.08.2025 22:36 Відповісти
+5
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04.08.2025 22:33 Відповісти
+4
Завтра розкажуть про "обшукИ", а потім вони тихенько заглохне.
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04.08.2025 22:43 Відповісти
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04.08.2025 22:33 Відповісти
Мабуть, знаючи про свою «безпомічність та нікчемність», з 2019 року, та насичення портновськими «з доброчесністю», зеленський з разумковим та стефанчуками, у такий спосіб, СПОНУКАЮТЬ Українців, до вжиття ними, дієвих методів покарання таких осіб, за подібні злочини!!
Бо вони, за себе особисто, не можуть визначитися, бо то голосують і приймають у ТУРБОРЕЖИМІ один «найкращий» Закон за день, то схаменувшись, «передумавши», дивлячись на Українців під вікнами, приймають протилежний, «найкращіший» Закон!! Тобто, безвідповідальність повномасштабна, у групи осіб з Урядового кварталу!!
Тому, у такий спосіб, правознавець, усіх часів і народів, зеленський, СПОНУКАЄ Українців, щоб вони діяли, бо буде запіздають!!
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04.08.2025 23:03 Відповісти
Не раскачивайте лодку
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04.08.2025 22:36 Відповісти
Навіщо цілий "охфіс генпрокурора" якщо розслідування роблять журналісти?
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05.08.2025 00:20 Відповісти
Таких комарів в Україні у митній, податковій, прокурорській та судійській сферах як комах на болоті. Вчепилися в одного. Роями хапайте - не помилитеся.
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04.08.2025 22:36 Відповісти
Хоть би не учинив, отой комар, після стількох років, нещадної служби для збагачення сімейства і керовників у Києві, та прикрого самогубства, як Чечетов або Кирпа???
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04.08.2025 23:10 Відповісти
Теж хвилююся за того комара. ) Він має жити заради правосуддя з ув"язненням і повною конфіскацією.
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04.08.2025 23:31 Відповісти
На мій погляд корінь в суцільній продажності і БРЕХНІ... Один другому брешуть в очі, і так до ЛБЗ. А там проявляться момент ІСТИНИ. Це то до того що таких "комарів" замість перевірки на детекторі брехні в теплій кімнаті в Киеві, треба перевірять на ЛБЗ і потім лікувать "табуреткою по голові" і потім давати відповідний шеврон як роблять в 3-й Штурмовій. Жаль тільки, що гинуть ВОЇНИ, яких піставляють "комарі" таким чином.
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04.08.2025 22:38 Відповісти
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04.08.2025 22:39 Відповісти
Завтра розкажуть про "обшукИ", а потім вони тихенько заглохне.
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04.08.2025 22:43 Відповісти
"Своих не бросаем".🤣
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04.08.2025 23:03 Відповісти
Мне плевать на Комара
Куда справу по Чернышову и Миндичу дели?
Где пленки?
Нас опять *****...И?
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04.08.2025 22:46 Відповісти
А до цього ніхто не бачив!! Диво! СЛІПИЙ побачив!! Нажаль там стільки наскирдовано, що його донька Біг Бен може купити і у труні бачила усіх....А Комар,як і інші, піде під заставу,або під домашній...а потім зникне і його будуть "шукати"...Генеральським прокурорам теж дітей підіймати....та навчати у Лондонах....
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04.08.2025 23:03 Відповісти
Комедія. Таку саму комедію розігрував вчитель генпридурка і затичка в кожну дупу валєра матівоська, разом з чортом авакяном доставляючи корумпованих податківців гелікоптерами до Києва,..... Таку саму комедію влаштував поплічник антимайданного мусорка (разом з яким вбивав чученців) мальок в НАБУ і САП, а попередньо відносно Червінського. Блазні і лицеміри.
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04.08.2025 23:22 Відповісти
Надо было НАБУ назвать *****
Грубо,конечно
Но зато как точно
***** теперь ЭТИМ будут заниматься вместе с Владимиром Александровичем
А потом делать с ним селфи
Или даже совместные видосики
Одно хочу спросить
И вот ради этого был КАРТОННЫЙ МАЙДАН?
Капец!!!!
Пацаны развели детей как котят..
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04.08.2025 23:36 Відповісти
 
 