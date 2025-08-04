Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергомитниці Комара за фактом можливого незаконного збагачення, - Кравченко
Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення очільника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара.
Про це у коментарі "Радіо Свобода" повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Справу відкрито за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення, – ред.)", – повідомив генпрокурор.
Кравченко додав, що провадження доручено Державному бюро розслідувань за підслідністю.
За даними редакції "Радіо Свобода", ДБР уже звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з проханням провести моніторинг способу життя Анатолія Комара.
Що передувало?
Зазначимо, що раніше "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода") писали про маєток за 70 млн грн, який родина голови Енергомитниці побудувала за час війни. У розслідуванні йшлося про розкішний спосіб життя родини високопоставленого митника, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень, сам митник пересувається на представницькому Mercedes S-class, його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні.
У понеділок, 4 серпня, прем'єрка Юлія Свириденко доручила перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара.
Того ж дня очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара було тимчасово відсторонено від виконання посадових обов’язків.
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Бо вони, за себе особисто, не можуть визначитися, бо то голосують і приймають у ТУРБОРЕЖИМІ один «найкращий» Закон за день, то схаменувшись, «передумавши», дивлячись на Українців під вікнами, приймають протилежний, «найкращіший» Закон!! Тобто, безвідповідальність повномасштабна, у групи осіб з Урядового кварталу!!
Тому, у такий спосіб, правознавець, усіх часів і народів, зеленський, СПОНУКАЄ Українців, щоб вони діяли, бо буде запіздають!!
Куда справу по Чернышову и Миндичу дели?
Где пленки?
Нас опять *****...И?
Грубо,конечно
Но зато как точно
***** теперь ЭТИМ будут заниматься вместе с Владимиром Александровичем
А потом делать с ним селфи
Или даже совместные видосики
Одно хочу спросить
И вот ради этого был КАРТОННЫЙ МАЙДАН?
Капец!!!!
Пацаны развели детей как котят..