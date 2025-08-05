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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Військовослужбовець одеського центру комплектування продавав відстрочку від мобілізації, вартість "послуги" - до $16 тис., - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру інспектору Приморського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки в Одесі, який брав участь у схемі організації незаконної відстрочки від військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, його співучасників ДБР викрило раніше, у квітні 2025 року. Тоді про підозру було повідомлено співробітнику центру забезпечення Міноборони та його двом спільникам. Вони шукали охочих уникнути військової служби та пропонували їм за 12-16 тисяч доларів США знятися з військового обліку.

Посадовець запевняв потенційних клієнтів, що має зв’язки в одному з районних ТЦК Одеської області, де й мали підробляти дані для звільнення військовозобов’язаних від служби. Схемою встигли скористатися 10 осіб.

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схема для ухилянтів
схема для ухилянтів
схема для ухилянтів

Як працювала схема?

Слідство встановило, що допомагав ухилянтам працівник Приморського РТЦК та СП. Також було викрито організатора оборудки - непрацюючого мешканця Одеси, який мав зв’язки та знайомства з усіма учасниками схеми, керував процесами та навіть підробляв деякі документи.

Таким чином організатору та працівнику Приморського РТЦК та СП м. Одеса повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб. (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вживаються заходи для виявлення осіб, які скористалися послугами фігурантів.

Автор: 

Одеса (5590) Одеська область (3415) ДБР (3671) ухилянти (1091) ТЦК та СП (760) Одеський район (270)


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Тут згадується кацапський віршик : "кому на русі жить хорошо"...
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05.08.2025 14:07 Відповісти
"Вживаються заходи для виявлення осіб, які скористалися послугами фігурантів".
А чи багато вже виявлено таких осіб, котрим надав послуги колишній воєнком Борисов?
Судячи з його статків, там мова йде про сотні клієнтів.
То де подивитися звіт ДБР? Вже два роки пройшло... АУ!
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05.08.2025 14:16 Відповісти
до речі що з тим Борисовим який за неповний рік "наколядував" на вілли в Іспанії, дорогі авто і нерухомість в Україні звичайно??? вже мабудь порішали і поїхав гріти пузо на свою іспанську віллу
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05.08.2025 14:23 Відповісти
Тільки бабло, пішло по кишеням причетних осіб, аж ось тобі, діарея!!
Для кого, прийшов Особливий період на папері, а для мародерів-заробітчан, на крові, з 2019 року, гроші!!!
Бездіяльність групи осіб ,з Урядового кварталу, та заробітчанство »портновських», на нікчемному правовому беззаконні, сприяють розквіту цього злочину в Україні!! Жодних змін, до дієвого ПОКАРАННЯ, з 2019 року! Така собі, якась там, міфічна КОНФІСКАЦІЯ, «майна» у злиднів, на кшалт затертої білизни, телефону… та й досить!!
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05.08.2025 14:18 Відповісти
Военнослужащий ТЦК или работник ТЦК?
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05.08.2025 14:19 Відповісти
в цьому випадку співробітник,майже волонтер на мінімалках..
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05.08.2025 14:22 Відповісти
судячі з статті,самозайнята особа,крутиться як може...
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05.08.2025 14:51 Відповісти
Сделайте уже экономическое бронирование. Богатые все равно найдут способ откупиться. Так хоть эти деньги будут идти на зарплаты военным и снабжение, а не на зажравшихся решал
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05.08.2025 14:38 Відповісти
 
 