Військовослужбовець одеського центру комплектування продавав відстрочку від мобілізації, вартість "послуги" - до $16 тис., - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру інспектору Приморського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки в Одесі, який брав участь у схемі організації незаконної відстрочки від військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, його співучасників ДБР викрило раніше, у квітні 2025 року. Тоді про підозру було повідомлено співробітнику центру забезпечення Міноборони та його двом спільникам. Вони шукали охочих уникнути військової служби та пропонували їм за 12-16 тисяч доларів США знятися з військового обліку.

Посадовець запевняв потенційних клієнтів, що має зв’язки в одному з районних ТЦК Одеської області, де й мали підробляти дані для звільнення військовозобов’язаних від служби. Схемою встигли скористатися 10 осіб.

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Як працювала схема?

Слідство встановило, що допомагав ухилянтам працівник Приморського РТЦК та СП. Також було викрито організатора оборудки - непрацюючого мешканця Одеси, який мав зв’язки та знайомства з усіма учасниками схеми, керував процесами та навіть підробляв деякі документи.

Таким чином організатору та працівнику Приморського РТЦК та СП м. Одеса повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб. (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вживаються заходи для виявлення осіб, які скористалися послугами фігурантів.