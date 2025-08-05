Військовослужбовець одеського центру комплектування продавав відстрочку від мобілізації, вартість "послуги" - до $16 тис., - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР повідомили про підозру інспектору Приморського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки в Одесі, який брав участь у схемі організації незаконної відстрочки від військової служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, його співучасників ДБР викрило раніше, у квітні 2025 року. Тоді про підозру було повідомлено співробітнику центру забезпечення Міноборони та його двом спільникам. Вони шукали охочих уникнути військової служби та пропонували їм за 12-16 тисяч доларів США знятися з військового обліку.
Посадовець запевняв потенційних клієнтів, що має зв’язки в одному з районних ТЦК Одеської області, де й мали підробляти дані для звільнення військовозобов’язаних від служби. Схемою встигли скористатися 10 осіб.
Як працювала схема?
Слідство встановило, що допомагав ухилянтам працівник Приморського РТЦК та СП. Також було викрито організатора оборудки - непрацюючого мешканця Одеси, який мав зв’язки та знайомства з усіма учасниками схеми, керував процесами та навіть підробляв деякі документи.
Таким чином організатору та працівнику Приморського РТЦК та СП м. Одеса повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб. (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вживаються заходи для виявлення осіб, які скористалися послугами фігурантів.
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А чи багато вже виявлено таких осіб, котрим надав послуги колишній воєнком Борисов?
Судячи з його статків, там мова йде про сотні клієнтів.
То де подивитися звіт ДБР? Вже два роки пройшло... АУ!
Для кого, прийшов Особливий період на папері, а для мародерів-заробітчан, на крові, з 2019 року, гроші!!!
Бездіяльність групи осіб ,з Урядового кварталу, та заробітчанство »портновських», на нікчемному правовому беззаконні, сприяють розквіту цього злочину в Україні!! Жодних змін, до дієвого ПОКАРАННЯ, з 2019 року! Така собі, якась там, міфічна КОНФІСКАЦІЯ, «майна» у злиднів, на кшалт затертої білизни, телефону… та й досить!!