Военнослужащий одесского центра комплектования продавал отсрочку от мобилизации, стоимость "услуги" - до $16 тыс., - ГБР. ФОТО
Работники ГБР сообщили о подозрении инспектору Приморского районного территориального центра комплектования и соцподдержки в Одессе, который участвовал в схеме организации незаконной отсрочки от военной службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, его соучастников ГБР разоблачило ранее, в апреле 2025 года. Тогда о подозрении было сообщено сотруднику центра обеспечения Минобороны и его двум сообщникам. Они искали желающих избежать военной службы и предлагали им за 12-16 тысяч долларов США сняться с воинского учета.
Чиновник уверял потенциальных клиентов, что имеет связи в одном из районных ТЦК Одесской области, где и должны были подделывать данные для освобождения военнообязанных от службы. Схемой успели воспользоваться 10 человек.
Как работала схема?
Следствие установило, что помогал уклонистам работник Приморского РТЦК и СП. Также был разоблачен организатор сделки - неработающий житель Одессы, который имел связи и знакомства со всеми участниками схемы, руководил процессами и даже подделывал некоторые документы.
Таким образом организатору и работнику Приморского РТЦК и СП г. Одесса сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения другим лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.
Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Принимаются меры для выявления лиц, которые воспользовались услугами фигурантов.
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А чи багато вже виявлено таких осіб, котрим надав послуги колишній воєнком Борисов?
Судячи з його статків, там мова йде про сотні клієнтів.
То де подивитися звіт ДБР? Вже два роки пройшло... АУ!
Для кого, прийшов Особливий період на папері, а для мародерів-заробітчан, на крові, з 2019 року, гроші!!!
Бездіяльність групи осіб ,з Урядового кварталу, та заробітчанство »портновських», на нікчемному правовому беззаконні, сприяють розквіту цього злочину в Україні!! Жодних змін, до дієвого ПОКАРАННЯ, з 2019 року! Така собі, якась там, міфічна КОНФІСКАЦІЯ, «майна» у злиднів, на кшалт затертої білизни, телефону… та й досить!!