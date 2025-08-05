Военнослужащий одесского центра комплектования продавал отсрочку от мобилизации, стоимость "услуги" - до $16 тыс., - ГБР. ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении инспектору Приморского районного территориального центра комплектования и соцподдержки в Одессе, который участвовал в схеме организации незаконной отсрочки от военной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, его соучастников ГБР разоблачило ранее, в апреле 2025 года. Тогда о подозрении было сообщено сотруднику центра обеспечения Минобороны и его двум сообщникам. Они искали желающих избежать военной службы и предлагали им за 12-16 тысяч долларов США сняться с воинского учета.

Чиновник уверял потенциальных клиентов, что имеет связи в одном из районных ТЦК Одесской области, где и должны были подделывать данные для освобождения военнообязанных от службы. Схемой успели воспользоваться 10 человек.

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Как работала схема?

Следствие установило, что помогал уклонистам работник Приморского РТЦК и СП. Также был разоблачен организатор сделки - неработающий житель Одессы, который имел связи и знакомства со всеми участниками схемы, руководил процессами и даже подделывал некоторые документы.

Таким образом организатору и работнику Приморского РТЦК и СП г. Одесса сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения другим лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

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Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Принимаются меры для выявления лиц, которые воспользовались услугами фигурантов.