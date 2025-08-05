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Военнослужащий одесского центра комплектования продавал отсрочку от мобилизации, стоимость "услуги" - до $16 тыс., - ГБР. ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении инспектору Приморского районного территориального центра комплектования и соцподдержки в Одессе, который участвовал в схеме организации незаконной отсрочки от военной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, его соучастников ГБР разоблачило ранее, в апреле 2025 года. Тогда о подозрении было сообщено сотруднику центра обеспечения Минобороны и его двум сообщникам. Они искали желающих избежать военной службы и предлагали им за 12-16 тысяч долларов США сняться с воинского учета.

Чиновник уверял потенциальных клиентов, что имеет связи в одном из районных ТЦК Одесской области, где и должны были подделывать данные для освобождения военнообязанных от службы. Схемой успели воспользоваться 10 человек.

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схема для уклонистов
схема для уклонистов
схема для уклонистов

Как работала схема?

Следствие установило, что помогал уклонистам работник Приморского РТЦК и СП. Также был разоблачен организатор сделки - неработающий житель Одессы, который имел связи и знакомства со всеми участниками схемы, руководил процессами и даже подделывал некоторые документы.

Таким образом организатору и работнику Приморского РТЦК и СП г. Одесса сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения другим лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

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Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Принимаются меры для выявления лиц, которые воспользовались услугами фигурантов.

Автор: 

Одесса (8003) Одесская область (3757) ГБР (3151) уклонисты (1021) ТЦК (709) Одесский район (261)


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Тут згадується кацапський віршик : "кому на русі жить хорошо"...
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05.08.2025 14:07 Ответить
"Вживаються заходи для виявлення осіб, які скористалися послугами фігурантів".
А чи багато вже виявлено таких осіб, котрим надав послуги колишній воєнком Борисов?
Судячи з його статків, там мова йде про сотні клієнтів.
То де подивитися звіт ДБР? Вже два роки пройшло... АУ!
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05.08.2025 14:16 Ответить
до речі що з тим Борисовим який за неповний рік "наколядував" на вілли в Іспанії, дорогі авто і нерухомість в Україні звичайно??? вже мабудь порішали і поїхав гріти пузо на свою іспанську віллу
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05.08.2025 14:23 Ответить
От і мені цікаво, чому він досі не почав відбувати довічне ув'язнення? Якщо хто і "перешкоджав діяльності ЗСУ", як ********** писати тцкуни у справах щодо ухилянтів, то це саме отакі мерзотники як Борисов і його колеги.
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05.08.2025 15:40 Ответить
Тільки бабло, пішло по кишеням причетних осіб, аж ось тобі, діарея!!
Для кого, прийшов Особливий період на папері, а для мародерів-заробітчан, на крові, з 2019 року, гроші!!!
Бездіяльність групи осіб ,з Урядового кварталу, та заробітчанство »портновських», на нікчемному правовому беззаконні, сприяють розквіту цього злочину в Україні!! Жодних змін, до дієвого ПОКАРАННЯ, з 2019 року! Така собі, якась там, міфічна КОНФІСКАЦІЯ, «майна» у злиднів, на кшалт затертої білизни, телефону… та й досить!!
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05.08.2025 14:18 Ответить
Военнослужащий ТЦК или работник ТЦК?
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05.08.2025 14:19 Ответить
в цьому випадку співробітник,майже волонтер на мінімалках..
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05.08.2025 14:22 Ответить
судячі з статті,самозайнята особа,крутиться як може...
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05.08.2025 14:51 Ответить
Сделайте уже экономическое бронирование. Богатые все равно найдут способ откупиться. Так хоть эти деньги будут идти на зарплаты военным и снабжение, а не на зажравшихся решал
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05.08.2025 14:38 Ответить
 
 