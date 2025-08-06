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Инсценировали исчезновение военного для получения 1 млн грн компенсации: дело передано в суд, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР при содействии СБУ завершили расследование в отношении дезертира, его матери и брата, которые инсценировали исчезновение военного для получения денежной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Семья дезеррита незаконно получила 1 млн грн компенсации

Установлено, что в августе 2023 года военный самовольно оставил часть на Луганщине. Его брат предложил воспользоваться ситуацией - родные подали документы на компенсацию как семья пропавшего без вести. В течение года они получили почти 1 млн грн.

Брат дезертира также использовал поддельное заявление, чтобы уволиться со службы. "Пропавшего" военного обнаружили во время обысков в Ивано-Франковске.

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Семья дезеррита незаконно получила 1 млн грн компенсации

Обоим братьям и матери грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Убытки государству уже компенсированы, обвиняемые вернулись на службу.

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Автор: 

дезертирство (338) ГБР (3153)


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12 років тюрми, але збитки компенсовані, і вже на службі, з конфіскацією майна, грамота і дві медалі - за мужність. Матері погрожують 12 років.
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06.08.2025 17:11 Ответить
Це ще крутіше, ніж у Карела Чапека, в його "Оповіданні про втрачену ногу"...
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06.08.2025 17:12 Ответить
Сценарій не Ленка- попочленка вона ж скумбрія писала тому фіаско. Та і відкат дЕрьмаку та Ze не передбачено було тому подаійне фіаско.
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06.08.2025 17:15 Ответить
 
 