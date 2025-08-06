Инсценировали исчезновение военного для получения 1 млн грн компенсации: дело передано в суд, - ГБР. ФОТОрепортаж
Работники ГБР при содействии СБУ завершили расследование в отношении дезертира, его матери и брата, которые инсценировали исчезновение военного для получения денежной помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Установлено, что в августе 2023 года военный самовольно оставил часть на Луганщине. Его брат предложил воспользоваться ситуацией - родные подали документы на компенсацию как семья пропавшего без вести. В течение года они получили почти 1 млн грн.
Брат дезертира также использовал поддельное заявление, чтобы уволиться со службы. "Пропавшего" военного обнаружили во время обысков в Ивано-Франковске.
Обоим братьям и матери грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Убытки государству уже компенсированы, обвиняемые вернулись на службу.
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