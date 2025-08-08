До 4 років з конфіскацією майна засуджено правоохоронця на Одещині за спробу налагодити канал переправлення чоловіків за кордон, - ДБР. ФОТО

Подільський міськрайонний суд Одеської області ухвалив вирок правоохоронцю, який хотів налагодити канал переправлення чоловіків призовного віку до Молдови.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловіку призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлено, що в лютому 2025 року правоохоронець, добре знаючи прикордонну місцевість та розташування блокпостів, вирішив організувати канал нелегального переправлення осіб через кордон. До оборудки він залучив знайомого військового, який підшукував охочих потрапити до Молдови. Сам же організатор, за його планом, мав давати поради, де й коли можна "непомітно" обійти блокпости та прикордонні наряди. За такі консультації він планував брати з однієї людини 1 тис. доларів.

Правоохоронця затримали 11 березня 2025 року під час одержання 2 тис. доларів за переправлення двох людей.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 322, ч. 2 ст. 369-2 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, зловживання впливом)

Матеріали щодо подільника виділено в окреме провадження.

