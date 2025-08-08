УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12987 відвідувачів онлайн
Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів
380 2

До 4 років з конфіскацією майна засуджено правоохоронця на Одещині за спробу налагодити канал переправлення чоловіків за кордон, - ДБР. ФОТО

Подільський міськрайонний суд Одеської області ухвалив вирок правоохоронцю, який хотів налагодити канал переправлення чоловіків призовного віку до Молдови.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловіку призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлено, що в лютому 2025 року правоохоронець, добре знаючи прикордонну місцевість та розташування блокпостів, вирішив організувати канал нелегального переправлення осіб через кордон. До оборудки він залучив знайомого військового, який підшукував охочих потрапити до Молдови. Сам же організатор, за його планом, мав давати поради, де й коли можна "непомітно" обійти блокпости та прикордонні наряди. За такі консультації він планував брати з однієї людини 1 тис. доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планували переправити до Угорщини за 8 тисяч доларів США: судитимуть інспекторів митниці Закарпаття, - ДБР

Засуджено правоохоронця-переправника

Правоохоронця затримали 11 березня 2025 року під час одержання 2 тис. доларів за переправлення двох людей.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 322, ч. 2 ст. 369-2 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, зловживання впливом)

Матеріали щодо подільника виділено в окреме провадження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інсценували зникнення військового для отримання 1 млн грн компенсації: справу передано до суду, - ДБР. ФОТОрепортаж

Засуджено правоохоронця-переправника

Автор: 

Одеська область (3424) ДБР (3679) ухилянти (1099)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За зраду батьківщини правоохоронцем лише 4 роки??? За таке лояльне рішення суддям слід давати 10-ть з тією ж конфіскацією.
показати весь коментар
08.08.2025 12:39 Відповісти
Якесь дивне правосуддя в ЗЕкраїні 4 рока за СПРОБУ (вирок правоохоронцю, який хотів налагодити канал переправлення)... Для порівняння яйця по 17 грн доведена оборутка, і крайніх нема...
показати весь коментар
08.08.2025 12:50 Відповісти
 
 