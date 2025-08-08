До 4 лет с конфискацией имущества приговорен правоохранитель на Одесщине за попытку наладить канал переправки мужчин за границу, - ГБР. ФОТО

Подольский горрайонный суд Одесской области вынес приговор правоохранителю, который хотел наладить канал переправки мужчин призывного возраста в Молдову.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Установлено, что в феврале 2025 года правоохранитель, хорошо зная пограничную местность и расположение блокпостов, решил организовать канал нелегальной переправки лиц через границу. К сделке он привлек знакомого военного, который подыскивал желающих попасть в Молдову. Сам же организатор, по его плану, должен был давать советы, где и когда можно "незаметно" обойти блокпосты и пограничные наряды. За такие консультации он планировал брать с одного человека 1 тыс. долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планировали переправить в Венгрию за 8 тысяч долларов США: будут судить инспекторов таможни Закарпатья, - ГБР

Правоохранителя задержали 11 марта 2025 года во время получения 2 тыс. долларов за переправку двух людей.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 322, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу, злоупотребление влиянием)

Материалы по подельнику выделены в отдельное производство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Инсценировали исчезновение военного для получения 1 млн грн компенсации: дело передано в суд, - ГБР. ФОТОрепортаж