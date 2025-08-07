Планировали переправить в Венгрию за 8 тысяч долларов США: будут судить инспекторов таможни Закарпатья, - ГБР
Работники ГБР во взаимодействии с Госпогранслужбой и Государственной таможенной службой завершили досудебное расследование в отношении двух инспекторов таможенной службы, за деньги взявшихся переправить мужчину через государственную границу Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Организовал сделки инспектор Закарпатской таможни. В начале 2025 года он предложил знакомому за 8 тыс. долларов США переправить его через границу. Помогал злоумышленнику в этом еще один таможенник и четверо гражданских сообщников.
Мужчину сначала доставили в Мукачево, откуда гражданские сообщники должны были довезти его до границы и предоставить инструкции, как в пешем порядке попасть в Венгрию.
После передачи 8 тыс. долларов США двух таможенников задержали правоохранители.
Они обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
