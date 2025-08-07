РУС
Планировали переправить в Венгрию за 8 тысяч долларов США: будут судить инспекторов таможни Закарпатья, - ГБР

После передачи 8 тыс. долларов США двух таможенников задержали правоохранители.

Работники ГБР во взаимодействии с Госпогранслужбой и Государственной таможенной службой завершили досудебное расследование в отношении двух инспекторов таможенной службы, за деньги взявшихся переправить мужчину через государственную границу Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Организовал сделки инспектор Закарпатской таможни. В начале 2025 года он предложил знакомому за 8 тыс. долларов США переправить его через границу. Помогал злоумышленнику в этом еще один таможенник и четверо гражданских сообщников.

Мужчину сначала доставили в Мукачево, откуда гражданские сообщники должны были довезти его до границы и предоставить инструкции, как в пешем порядке попасть в Венгрию.

Они обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ГБР Закарпатья
Скоро "струмок" втікачів до Угорщини, зменшиться - Орбан оголосив, що уряд буде зменшувать допомогу біженцям з України...
показать весь комментарий
07.08.2025 14:14 Ответить
Їм не потрібна допомога. Їм треба спокійно працювати й планувати майбутнє, як будь-якій нормальній людині.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:23 Ответить
Ти у цьому впевнений? У мене зовсім інша інформація...
показать весь комментарий
07.08.2025 14:24 Ответить
Цілком. На такі гроші можна і тут жити. Але це не життя, а існування. І сталося це не сьогодні і не вчора.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:28 Ответить
Це почалося з пландемії каранавіраса. Здівалися над людьми. Я все помню
показать весь комментарий
07.08.2025 14:36 Ответить
Біженці різні є... Чимало стали заробітчанами (власне, вони і до 2022 їздили на заробітки), інші - працювали в міжнародних компаніях тут (Шелл, Нестле, Якобз і тд) і просто оформили собі переведення в офіс компанії в іншій країні.
А є такі, які живуть там, але працюють на удальонці в українських компаніях (особисто таких знаю і то не лише ІТ-шники).
показать весь комментарий
07.08.2025 14:29 Ответить
 
 