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Выезд за границу за $11 тысяч: на Закарпатье раскрыта попытка переправки мужчины, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На Закарпатье пограничники остановили автомобиль BMW иностранной регистрации, в котором пытались нелегально переправить мужчину за границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

В салоне находились водитель - житель Закарпатья - и пассажир из Кировоградской области. Выяснилось, что закарпатец, представляясь волонтером благотворительной организации, организовал выезд за границу за 11 тысяч долларов. Половину суммы "клиент" заплатил сразу, другую должен был передать после пересечения государственной границы.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через госграницу). Пассажиру оформлен админпротокол по ст. 204-1 КУоАП.

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В Закарпатье раскрыли попытку незаконного пересечения границы
В Закарпатье раскрыли попытку незаконного пересечения границы

Разоблачение состоялось при участии оперативников отделов "Дьяково" и "Вилок", совместно с полицией Закарпатья.

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Госпогранслужба (6719) уклонисты (1018) Закарпатская область (2642)


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ого ! Потужно, ухилянт зараз то є найнебезпечніший злочинець
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04.08.2025 15:20 Ответить
Разоблачение состоялось при участии оперативников отделов "Дьяково" и "Вилок" Источник: https://censor.net/ru/p3566899
Страна должна знать своих бравых воинов. Необходимо присвоить их подразделениям боевые награды.
А если серьезно:
Охранять границу нужно, но пафоса, словно они не охраняют её в Донецкой или Луганской областях.
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04.08.2025 16:22 Ответить
 
 