Великий пункт пропуску на кордоні з Польщею частково призупинив роботу через відсутність світла (оновлено)

Пропуск осіб і транспортних засобів у пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею частково призупинено.

Причиною призупинення роботи пункту пропуску стала відсутність електропостачання, фахівці вже працюють над його відновленням, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Згодом у пресслужбі відомства уточнили, що проблема виникла через технічну несправність електротрансформатора.

Станом на 12:00 роботу пункту пропуску частково відновили, але у черзі на виїзд з України очікують 60 авто, на в’їзд – 80 авто.

Наразі тимчасово призупинено оформлення легкових авто та автобусів на виїзд з України, оформлення вантажного транспорту триває. На в’їзд в Україну рух здійснюється у штатному режимі.

"Просимо враховувати цю інформацію при плануванні поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску з меншим навантаженням", – додали у Митній службі.

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Своєю чергою у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби зауважили, що "Краківець" належить до найбільш завантажених пунктів пропуску на Львівщині.