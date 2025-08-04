Великий пункт пропуску на кордоні з Польщею частково призупинив роботу через відсутність світла (оновлено)
Пропуск осіб і транспортних засобів у пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею частково призупинено.
Причиною призупинення роботи пункту пропуску стала відсутність електропостачання, фахівці вже працюють над його відновленням, повідомляє Державна прикордонна служба України.
Згодом у пресслужбі відомства уточнили, що проблема виникла через технічну несправність електротрансформатора.
Станом на 12:00 роботу пункту пропуску частково відновили, але у черзі на виїзд з України очікують 60 авто, на в’їзд – 80 авто.
Наразі тимчасово призупинено оформлення легкових авто та автобусів на виїзд з України, оформлення вантажного транспорту триває. На в’їзд в Україну рух здійснюється у штатному режимі.
"Просимо враховувати цю інформацію при плануванні поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску з меншим навантаженням", – додали у Митній службі.
Своєю чергою у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби зауважили, що "Краківець" належить до найбільш завантажених пунктів пропуску на Львівщині.
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