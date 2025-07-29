Політичні ризики нових блокувань кордону з Польщею зберігаються, – посол Боднар

Ситуація на українсько‑польських пунктах пропуску наразі стабільна – черг і блокування транспорту немає, проте такі ризики зберігаються.

Про це посол України у Польщі Василь Боднар розповів в інтерв’ю РБК‑Україна.

Він застеріг, що проблеми можуть знову загостритися на тлі нової виборчої кампанії у Польщі, оскільки окремі політичні сили знову зможуть використати цю "карту" в своїй політичній діяльності.

За словами дипломата, польська сторона і зараз продовжує застосовувати "точкові" обмеження для українських перевізників: штрафи, спроби звузити умови "транспортного безвізу". Втім, частину питань вдалося зняти завдяки регулярним перемовинам.

Бондар уточнив, що з листопада 2024 року українська сторона фіксувала лише дві короткі спроби блокування (тривалістю по два дні кожна).

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Втім, на думку посла, ці акції не мали широкої підтримки польського суспільства й завдали збитків передусім самим польським виробникам, оскільки шкода для торгівлі внаслідок блокування кордону має двосторонній характер.

"Сім мільярдів євро польського експорту йде до України – здебільшого це готова харчова продукція, паливо тощо. Це не конструктивна історія, яка нічого нікому не дає", – підкреслив він.

Посол визнав, що загроза повторної ескалації існує, водночас Київ і Варшава налаштовані продовжувати співпрацю, щоб не допустити зриву перевезень і зберегти добросусідські стосунки.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія затягувала переговори про торгову угоду з Україною через вибори в Польщі та Румунії.