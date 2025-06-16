Єврокомісія затягувала переговори про торгову угоду з Україною через вибори в Польщі та Румунії, – ЗМІ

Європейська комісія спеціально затримала роботу над новою торговельною угодою з Україною до завершення президентських виборів у Польщі та Румунії. Це мало заспокоїти фермерів та вберегти від протестів, що могло б вплинути на результати виборів.

Про це пише польська Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на власні джерела, передає liga.net.

У червні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення ЄС тимчасово скасував мита та квоти на українські сільськогосподарські, щоб допомогти Україні компенсувати підвищені витрати на експорт через загрозу традиційним морським торговим шляхам в Чорному морі.

Ці тимчасові пільги закінчилися 6 червня 2025 року, відколи почав діяти "довоєнний" режим торговельних квот, поки сторони ведуть переговори про нову багаторічну угоду.

Вона має бути готова до кінця липня 2025 року і, за прогнозами експертів, буде більш вигідною для України, ніж поточні обмеження.

Єврокомісар з сільського господарства Крістоф Гансен казав, що нові квоти будуть встановлені "десь посередині" між поточними рівнями та тимчасовими пільгами, що діяли останні три роки.

"Єврокомісія свідомо затягувала роботу над новою угодою, щоб не оприлюднювати пропозиції, які, як очікується, підуть на користь українським виробникам, до президентських виборів у Польщі та Румунії. Були побоювання, що потенційні протести фермерів в обох країнах можуть суттєво підірвати президентські шанси проєвропейського Рафала Тшасковського (який зрештою програв Каролю Навроцькому) та проєвропейського Нікушора Дана (який зрештою переміг Джорджа Сіміона)", – пише видання.

Зазначається, що українське сільське господарство – вкрай чутливе питання для Польщі.

Польські фермери бояться конкуренції з боку дешевих українських продуктів, особливо через географічну близькість та цінові диспропорції. У 2024 році дефіцит торгового балансу Польщі з Україною в агропродовольчій сфері становив 600 млн євро.

Як повідомлялося, ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз".

Після цього торгівля з Україною у ЄС відбуватиметься за довоєнними правилами. Зокрема, Єврокомісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які набули чинності із 6 червня. Вони передбачають відновлення квот на імпорт українських товарів цього року в обсязі 7/12 від звичайних річних обсягів, які діяли до 2022 року. Водночас Єврокомісія обіцяла провести переговори про внесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.

На початку червня 2025 року перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що Україна та Європейська Комісія мають домовленість напрацювати впродовж червня-липня 2025 року рішення щодо подальшого експорту української аграрної продукції на європейський ринок.