Україна зменшила квоти на експорт цукру та м’яса птиці в Євросоюз

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до постанови про обсяги цьогорічних квот на експорт до Європейського Союзу цукру та м'яса птиці.

Про це сказано в постанові Кабміну №664 від 6 червня, передає Укрінформ.

Як повідомляється, оновлений розмір експортної квоти на цукор становить майже 11,01 тис. тонн.

При цьому ліцензування експорту цукру, згідно із затвердженою квотою, запроваджується до 5 серпня 2025 року. Обсяг цієї квоти розподіляється Міністерством аграрної політики та продовольства між експортерами цукру пропорційно фактичним обсягам його експорту до ЄС за перших п'ять місяців цього року.

Квоту на м'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зокрема курей свійських, качок, гусей, цесарок, визначено в розмірі 51,06 тис. тонн.

Крім того, оновлено квоту на експорт в ЄС м'яса та їстівних субпродуктів індиків – 1,44 тис. тонн.

Якщо порівнювати з квотуванням, яке було встановлене Кабміном на термін дії автономних торговельних заходів Євросоюзу на 2025 рік, то квота на експорт цукру до ЄС була на рівні 107,24 тис. тонн, м'яса свійської птиці – 55, 54 тис. тонн, м'яса та субпродуктів індиків – 1,57 тис. тонн.

Ліцензування експорту м'яса свійської птиці та індиків діятиме до 31 грудня 2025 року. Загальна квота становить 30 тис. тонн до 30 вересня та 22,5 тис. тонн – із 1 жовтня до кінця цього року. Розподіл квот так само здійснює Мінагрополітики між експортерами пропорційно їхньому фактичному експорту до ЄС за перших чотири місяці 2025 року.

Резервний обсяг квоти на м'ясо птиці (1,07 тис. тонн) розподіляється між експортерами, які не здійснювали експорту цієї продукції за чотири місяці 2025 року.

Що відомо про український агроекспорт у ЄС

Як повідомлялося, ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз".

Після цього торгівля з Україною у ЄС відбуватиметься за довоєнними правилами. Зокрема, Єврокомісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які набудуть чинності із 6 червня. Вони передбачають відновлення квот на імпорт українських товарів цього року в обсязі 7/12 від звичайних річних обсягів, які діяли до 2022 року. Водночас Єврокомісія обіцяла провести переговори про внесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.

У Мінекономіки України назвали такий розвиток подій "найгіршим сценарієм" і закликали ЄС зберегти чинні умови принаймні до внесення змін до DCFTA між Україною та ЄС.

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів. Єврокомісія запропонувала запровадити квоти на деякі продукти, щоб захистити ринок ЄС. Зокрема, на яйця, птицю, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед.

На початку червня 2025 року перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що Україна та Європейська Комісія мають домовленість напрацювати впродовж червня-липня 2025 року рішення щодо подальшого експорту української аграрної продукції на європейський ринок.