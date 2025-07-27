Пасажиропотік через кордон цього тижня став рекордним за час повномасштабної війни

Пасажиропотік через український кордон за тиждень із 19 по 25 липня збільшився на 1,2% – до 753 тис., що більше досягнутого три тижні тому рекордного показника в 748 тис, а також перевищує показники найвищого пасажиропотоку минулого року, які фіксувалися у серпні та складали до 737 тис.

Про це свідчать дані Державної прикордонної служби, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, потік на виїзд у восьмий тиждень літа майже не змінився – 369 тис. порівняно із 370 тис. тиждень тому, тоді як на в'їзд виріс з 374 тис. до 384 тис.

Минулими вихідними щодня фіксувалося 115-121 тис. перетинів кордону.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску цього тижня, зросла зі 136 тис. до 138 тис., а потік машин із гуманітарними вантажами – з 531 до 557.

Сумарні показники перетину кордону людьми цього року вище минулорічних: тоді за аналогічні сім днів з України виїхало 342 тис. та в'їхало 364 тис. людей, потік машин також був менший – 131 тис.

Минулого року пік пасажиропотоку прийшовся на серпень, коли щотижня фіксувалося 729-737 тис. перетинів кордону.

Як повідомлялося, Рада ЄС затвердила офіційне рішення про продовження дії Директиви щодо тимчасового захисту для українців на території Європейського Союзу ще на рік. Таким чином, дію запровадженої у березні 2022 року директиви про тимчасовий захист, яка є чинною до 4 березня 2026 року, продовжено до 4 березня 2027 року.

Як повідомлялося, це останнє продовження дії директиви про тимчасовий захист. Наразі держави-члени ЄС розглядають кілька сценаріїв майбутнього для українських біженців.

Станом на кінець першого кварталу 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 млн громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.