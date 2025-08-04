Виїзд за кордон за $11 тисяч: на Закарпатті викрито спробу переправлення чоловіка, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники зупинили автомобіль BMW іноземної реєстрації, у якому намагалися нелегально переправити чоловіка за кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

У салоні перебували водій - житель Закарпаття - та пасажир із Кіровоградської області. З’ясувалося, що закарпатець, представляючись волонтером благодійної організації, організував виїзд за кордон за 11 тисяч доларів. Половину суми "клієнт" заплатив одразу, іншу мав передати після перетину державного кордону.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через держкордон). Пасажиру оформлено адмінпротокол за ст. 204-1 КУпАП.

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Викриття відбулось за участі оперативників відділів "Дякове" та "Вилок", спільно з поліцією Закарпаття.

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