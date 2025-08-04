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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів
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Виїзд за кордон за $11 тисяч: на Закарпатті викрито спробу переправлення чоловіка, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники зупинили автомобіль BMW іноземної реєстрації, у якому намагалися нелегально переправити чоловіка за кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

У салоні перебували водій - житель Закарпаття - та пасажир із Кіровоградської області. З’ясувалося, що закарпатець, представляючись волонтером благодійної організації, організував виїзд за кордон за 11 тисяч доларів. Половину суми "клієнт" заплатив одразу, іншу мав передати після перетину державного кордону.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через держкордон). Пасажиру оформлено адмінпротокол за ст. 204-1 КУпАП.

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На Закарпатті викрили спробу незаконного перетину кордону
На Закарпатті викрили спробу незаконного перетину кордону

Викриття відбулось за участі оперативників відділів "Дякове" та "Вилок", спільно з поліцією Закарпаття.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6283) ухилянти (1086) Закарпатська область (2118)


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ого ! Потужно, ухилянт зараз то є найнебезпечніший злочинець
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04.08.2025 15:20 Відповісти
 
 