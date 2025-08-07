Планували переправити до Угорщини за 8 тисяч доларів США: судитимуть інспекторів митниці Закарпаття, - ДБР

Працівники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою та Державною митною службою завершили досудове розслідування щодо двох інспекторів митної служби, які за гроші взялися переправити чоловіка через державний кордон України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Організував оборудки інспектор Закарпатської митниці. На початку 2025 року він запропонував знайомому за 8 тис. доларів США переправити його через кордон. Допомагав зловмиснику в цьому ще один митник та четверо цивільних спільників.

Чоловіка спочатку доставили до Мукачево, звідки цивільні спільники мали довезти його до кордону і надати інструкції, як у пішому порядку вже потрапити до Угорщини.

Після передачі 8 тис. доларів США двох митників затримали правоохоронці.

Вони обвинувачуються у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Обвинувальний акт направлений до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виїзд за кордон за $11 тисяч: на Закарпатті викрито спробу переправлення чоловіка, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж










