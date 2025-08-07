УКР
Планували переправити до Угорщини за 8 тисяч доларів США: судитимуть інспекторів митниці Закарпаття, - ДБР

Після передачі 8 тис. доларів США двох митників затримали правоохоронці.

Працівники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою та Державною митною службою завершили досудове розслідування щодо двох інспекторів митної служби, які за гроші взялися переправити чоловіка через державний кордон України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Організував оборудки інспектор Закарпатської митниці. На початку 2025 року він запропонував знайомому за 8 тис. доларів США переправити його через кордон. Допомагав зловмиснику в цьому ще один митник та четверо цивільних спільників.

Чоловіка спочатку доставили до Мукачево, звідки цивільні спільники мали довезти його до кордону і надати інструкції, як у пішому порядку вже потрапити до Угорщини.

Після передачі 8 тис. доларів США двох митників затримали правоохоронці.

Вони обвинувачуються у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Обвинувальний акт направлений до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виїзд за кордон за $11 тисяч: на Закарпатті викрито спробу переправлення чоловіка, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ДБР Закарпаття
Скоро "струмок" втікачів до Угорщини, зменшиться - Орбан оголосив, що уряд буде зменшувать допомогу біженцям з України...
показати весь коментар
07.08.2025 14:14 Відповісти
Їм не потрібна допомога. Їм треба спокійно працювати й планувати майбутнє, як будь-якій нормальній людині.
показати весь коментар
07.08.2025 14:23 Відповісти
Ти у цьому впевнений? У мене зовсім інша інформація...
показати весь коментар
07.08.2025 14:24 Відповісти
Цілком. На такі гроші можна і тут жити. Але це не життя, а існування. І сталося це не сьогодні і не вчора.
показати весь коментар
07.08.2025 14:28 Відповісти
Це почалося з пландемії каранавіраса. Здівалися над людьми. Я все помню
показати весь коментар
07.08.2025 14:36 Відповісти
Біженці різні є... Чимало стали заробітчанами (власне, вони і до 2022 їздили на заробітки), інші - працювали в міжнародних компаніях тут (Шелл, Нестле, Якобз і тд) і просто оформили собі переведення в офіс компанії в іншій країні.
А є такі, які живуть там, але працюють на удальонці в українських компаніях (особисто таких знаю і то не лише ІТ-шники).
показати весь коментар
07.08.2025 14:29 Відповісти
 
 