За 6 тыс. долл. и 900 евро пытался подкупить пограничника: на Одесщине разоблачен организатор переправки мужчин в Румынию, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

48-летний житель приграничья организовал канал незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и пытался привлечь к схеме военнослужащего Государственной пограничной службы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за 6000 долларов и 900 евро мужчина предложил пограничнику Измаильского отряда способствовать беспрепятственному пересечению границы ему лично, его 19-летнему сыну и еще пяти жителям региона в возрасте от 21 до 39 лет. Для переправки группы злоумышленник подготовил резиновую лодку с двигателем, на которой они планировали попасть в Румынию через реку Дунай.

"Военнослужащий доложил о предложении установленным порядком, после чего пограничники совместно с полицией провели комплекс мероприятий. В ходе реализации оперативной информации организатор и шесть его сообщников были задержаны. Денежные средства изъяты в качестве вещественных доказательств", - рассказали в ГПСУ.

Сообщается, что в отношении организатора начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и ч. 1 ст. 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" УКУ. Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В отношении мужчин, которые пытались незаконно покинуть территорию Украины, пограничники составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.