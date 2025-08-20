РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10795 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
376 8

За 6 тыс. долл. и 900 евро пытался подкупить пограничника: на Одесщине разоблачен организатор переправки мужчин в Румынию, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

48-летний житель приграничья организовал канал незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и пытался привлечь к схеме военнослужащего Государственной пограничной службы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за 6000 долларов и 900 евро мужчина предложил пограничнику Измаильского отряда способствовать беспрепятственному пересечению границы ему лично, его 19-летнему сыну и еще пяти жителям региона в возрасте от 21 до 39 лет. Для переправки группы злоумышленник подготовил резиновую лодку с двигателем, на которой они планировали попасть в Румынию через реку Дунай.

Также смотрите: За $11 тыс. направляли к "нужным" врачам: схему уклонения от мобилизации разоблачили в Киеве. ФОТОрепортаж

Раскрыт перевозчик в Одесской области

"Военнослужащий доложил о предложении установленным порядком, после чего пограничники совместно с полицией провели комплекс мероприятий. В ходе реализации оперативной информации организатор и шесть его сообщников были задержаны. Денежные средства изъяты в качестве вещественных доказательств", - рассказали в ГПСУ.

Также смотрите: Переправляла людей через границу за $500: в Одессе разоблачили "таксистку", - ГПСУ. ФОТО

Сообщается, что в отношении организатора начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и ч. 1 ст. 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" УКУ. Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Раскрыт перевозчик в Одесской области

В отношении мужчин, которые пытались незаконно покинуть территорию Украины, пограничники составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Раскрыт перевозчик в Одесской области

Автор: 

Госпогранслужба (6764) Одесская область (3781) уклонисты (1043)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А дівка теж ухилянтка чи екскортниця?
показать весь комментарий
20.08.2025 10:46 Ответить
і це мокша каже. Мерзота за "рогуля" тебе просто вб'ють
показать весь комментарий
20.08.2025 11:07 Ответить
взагалі обнаглів - 6 тисяч за 6 рил..де таке зараз є????
показать весь комментарий
20.08.2025 10:49 Ответить
 
 