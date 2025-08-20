За $11 тыс. направляли к "нужным" врачам: схему уклонения от мобилизации разоблачили в Киеве. ФОТОрепортаж
В Киеве сообщили о подозрениях врачу-кардиологу частного медцентра и его посреднику, которые помогали врачам государственных медучреждений зарабатывать деньги на установлении военнообязанным фиктивных диагнозов для их снятия с воинского учета.
Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Так, по данным прокуратуры, жителя Киева направляли к "нужным" врачам государственных медицинских учреждений, где его сначала фиктивно лечили на стационаре, а потом учили как нужно дышать и на что жаловаться, чтобы в дальнейшем получить диагноз "астма, которая дала осложнения на сердце".
За эти "услуги" военнообязанный должен был заплатить $11 тыс. Каждое направление на консультацию, каждый этап "диагностики" и "лечение на стационаре" имели свою цену. Под контролем правоохранителей мужчина заплатил $5 500 за первичный этап лечения.
Впоследствии мужчина получил заключение о наличии проблем с сердцем из-за бронхиальной астмы. Полученный диагноз и выписки из медучреждений предоставили ему возможность быть исключенным из воинского учета.
В данное время всем участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 354 УК Украины - пособничество в получении работником учреждения, который не является должностным лицом, неправомерной выгоды для себя за совершение каких-либо действия с использованием положения, которое занимает работник в учреждении, в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.
Устанавливают других медработников, причастных к подделке медицинских документов и установления фиктивных диагнозов.
