Разоблачена группа врачей, которые за взятки помогали уклонистам получить инвалидность и выехать за границу, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении трем врачам одной из коммунальных больниц Киева, которые наживались на организации выезда граждан призывного возраста за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, злоумышленники организовывали желающим избежать военной службы фиктивное стационарное лечение на основании вымышленного диагноза. Во время якобы стационарного лечения такие пациенты даже не наведывались в медицинское учреждение, а просто отмечались в нем с помощью телефонного звонка или приходили туда раз в неделю.

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"На основании медицинских документов об этом, якобы, лечении их клиенты получали группу инвалидности, что позволяло мужчинам без лишних проблем выехать за границу. Стоила такая услуга 10-15 тыс. долларов США с человека", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали трех врачей во время передачи очередной части оплаты в сумме 5 тыс. долларов США.

Им уже сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, служебном подлоге и получении неправомерной выгоды (ст. 332, 366, 368 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.