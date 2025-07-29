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Новости Уклонение от мобилизации
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Разоблачена группа врачей, которые за взятки помогали уклонистам получить инвалидность и выехать за границу, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении трем врачам одной из коммунальных больниц Киева, которые наживались на организации выезда граждан призывного возраста за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, злоумышленники организовывали желающим избежать военной службы фиктивное стационарное лечение на основании вымышленного диагноза. Во время якобы стационарного лечения такие пациенты даже не наведывались в медицинское учреждение, а просто отмечались в нем с помощью телефонного звонка или приходили туда раз в неделю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пересечение границы за $15 000: на Волыни разоблачена схема переправки уклонистов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Врачи помогали уклонистам
Врачи помогали уклонистам
Врачи помогали уклонистам

"На основании медицинских документов об этом, якобы, лечении их клиенты получали группу инвалидности, что позволяло мужчинам без лишних проблем выехать за границу. Стоила такая услуга 10-15 тыс. долларов США с человека", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали трех врачей во время передачи очередной части оплаты в сумме 5 тыс. долларов США.

Им уже сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, служебном подлоге и получении неправомерной выгоды (ст. 332, 366, 368 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

Автор: 

Киев (25926) врачи (1522) ГБР (3137) уклонисты (1004)


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Коли кажуть, що Україна найбідніша країна Європи дайте оце почитати.
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29.07.2025 15:52 Ответить
Так ЗЕ казав шо всьо пореформував вже!
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29.07.2025 15:57 Ответить
дбр то звиздець яка ефекутивна для України структура, особливо при зєлі, і особливо у лютому 2022 році. А так тепер усе пучком, гєніально дєрмаку із татаровим служать...
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29.07.2025 16:01 Ответить
нікада такова нє била-і вот апять...
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29.07.2025 16:08 Ответить
 
 