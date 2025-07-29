Пересечение границы за $15 000: на Волыни раскрыта схема переправки уклонистов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Волыни пограничники разоблачили 34-летнего жителя Камень-Каширского района, который за 5 тысяч долларов помогал военнообязанным мужчинам нелегально пересечь границу.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.





Как отмечается, его задержали на Ривненщине при попытке переправить трех мужчин - двух с Волыни и одного из Киева. Стоимость незаконной "услуги" составляла 15 тысяч долларов. Злоумышленник подвозил клиентов к линии госграницы, которую те должны были пересечь самостоятельно.

Мужчине и еще двум сообщникам сообщено о подозрении по статье 332 УК Украины. Суд избрал им меры пресечения: одному - 60 суток ночного домашнего ареста, другим - круглосуточный домашний арест.

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Все трое действовали по указаниям организатора, который находится за границей и занимался поиском клиентов.

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