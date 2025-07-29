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Пересечение границы за $15 000: на Волыни раскрыта схема переправки уклонистов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Волыни задержали участников схемы переправки уклонистов за границу

На Волыни пограничники разоблачили 34-летнего жителя Камень-Каширского района, который за 5 тысяч долларов помогал военнообязанным мужчинам нелегально пересечь границу.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

На Волыни задержали участников схемы переправки уклонистов за границу
На Волыни задержали участников схемы переправки уклонистов за границу

Как отмечается, его задержали на Ривненщине при попытке переправить трех мужчин - двух с Волыни и одного из Киева. Стоимость незаконной "услуги" составляла 15 тысяч долларов. Злоумышленник подвозил клиентов к линии госграницы, которую те должны были пересечь самостоятельно.

Мужчине и еще двум сообщникам сообщено о подозрении по статье 332 УК Украины. Суд избрал им меры пресечения: одному - 60 суток ночного домашнего ареста, другим - круглосуточный домашний арест.

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На Волыни задержали участников схемы переправки уклонистов за границу
На Волыни задержали участников схемы переправки уклонистов за границу

Все трое действовали по указаниям организатора, который находится за границей и занимался поиском клиентов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновник ГСЧС за более $1000 помогал военнообязанным мужчинам уклониться от службы в ВСУ, - ГБР. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6706) уклонисты (1004) Волынская область (1026)


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Топ комментарии
+1
люди йдуть на крайнощі і віддають останні гроші щоб втекти на волю. Як вам ЗЕмрійники така Україна?
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29.07.2025 14:48 Ответить
+1
Конституція України. Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
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29.07.2025 14:49 Ответить
+1
Вони просто нічого не розуміють у країнах мрій і у тому за що і як повинні ризикувати своїм життям і здоров'ям.
Але зараз зебуїни набідуть і навчать їх, як потрібно жити
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29.07.2025 14:55 Ответить
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люди йдуть на крайнощі і віддають останні гроші щоб втекти на волю. Як вам ЗЕмрійники така Україна?
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29.07.2025 14:48 Ответить
Вся "опозиція" підтримує закриті кордони.
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29.07.2025 14:53 Ответить
Вони просто нічого не розуміють у країнах мрій і у тому за що і як повинні ризикувати своїм життям і здоров'ям.
Але зараз зебуїни набідуть і навчать їх, як потрібно жити
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29.07.2025 14:55 Ответить
Sasha Yemchenko -спочатку нагадили в рідному домі клоунами, а потім втікають. Якось це не по людськи. Нагадив - прибери за собою.
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29.07.2025 15:08 Ответить
З 2022 року, усьо ж, па чесному, справно заробляли, а тільки тепер, викрили?
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29.07.2025 14:48 Ответить
Вам скільки обійшлося? Чи ви пенЗЄонєр?
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29.07.2025 15:02 Ответить
Конституція України. Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
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29.07.2025 14:49 Ответить
Стаття 3

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
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29.07.2025 14:52 Ответить
First - в 2019 73% населення проголосували проти цього. Треба поважати вибір більшості.
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29.07.2025 15:10 Ответить
Всего то за 5к. Слезы. Демпингуют. В МО это 15-20 стоит. С гарантией. Им конкуренты любители не нужны.
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29.07.2025 15:00 Ответить
а я дивлюсь на цих кабанів на фото і чую як за ними нуль плаче.
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29.07.2025 15:21 Ответить
 
 