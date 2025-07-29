Перетин кордону за $15 000: на Волині викрито схему переправлення ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Волині прикордонники викрили 34-річного мешканця Камінь-Каширського району, який за 5 тисяч доларів допомагав військовозобов’язаним чоловікам нелегально перетнути кордон.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.





Як зазначається, його затримали на Рівненщині під час спроби переправити трьох чоловіків - двох з Волині та одного з Києва. Вартість незаконної "послуги" становила 15 тисяч доларів. Зловмисник підвозив клієнтів до лінії держрубежу, яку ті мали перетнути самостійно.

Чоловікові та ще двом спільникам повідомлено про підозру за статтею 332 КК України. Суд обрав їм запобіжні заходи: одному - 60 діб нічного домашнього арешту, іншим - цілодобовий домашній арешт.

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Усі троє діяли за вказівками організатора, який перебуває за кордоном і займався пошуком клієнтів.

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