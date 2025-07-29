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Перетин кордону за $15 000: на Волині викрито схему переправлення ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Волині затримали учасників схеми переправлення ухилянтів за кордон

На Волині прикордонники викрили 34-річного мешканця Камінь-Каширського району, який за 5 тисяч доларів допомагав військовозобов’язаним чоловікам нелегально перетнути кордон.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

На Волині затримали учасників схеми переправлення ухилянтів за кордон
На Волині затримали учасників схеми переправлення ухилянтів за кордон

Як зазначається, його затримали на Рівненщині під час спроби переправити трьох чоловіків - двох з Волині та одного з Києва. Вартість незаконної "послуги" становила 15 тисяч доларів. Зловмисник підвозив клієнтів до лінії держрубежу, яку ті мали перетнути самостійно.

Чоловікові та ще двом спільникам повідомлено про підозру за статтею 332 КК України. Суд обрав їм запобіжні заходи: одному - 60 діб нічного домашнього арешту, іншим - цілодобовий домашній арешт.

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На Волині затримали учасників схеми переправлення ухилянтів за кордон
На Волині затримали учасників схеми переправлення ухилянтів за кордон

Усі троє діяли за вказівками організатора, який перебуває за кордоном і займався пошуком клієнтів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посадовець ДСНС за понад $1000 допомагав військовозобов’язаним чоловікам ухилитися від служби в ЗСУ, - ДБР. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6270) ухилянти (1074) Волинська область (896)


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Топ коментарі
+2
Вони просто нічого не розуміють у країнах мрій і у тому за що і як повинні ризикувати своїм життям і здоров'ям.
Але зараз зебуїни набідуть і навчать їх, як потрібно жити
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29.07.2025 14:55 Відповісти
+1
люди йдуть на крайнощі і віддають останні гроші щоб втекти на волю. Як вам ЗЕмрійники така Україна?
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29.07.2025 14:48 Відповісти
+1
Конституція України. Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
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29.07.2025 14:49 Відповісти
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люди йдуть на крайнощі і віддають останні гроші щоб втекти на волю. Як вам ЗЕмрійники така Україна?
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29.07.2025 14:48 Відповісти
Вся "опозиція" підтримує закриті кордони.
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29.07.2025 14:53 Відповісти
Вони просто нічого не розуміють у країнах мрій і у тому за що і як повинні ризикувати своїм життям і здоров'ям.
Але зараз зебуїни набідуть і навчать їх, як потрібно жити
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29.07.2025 14:55 Відповісти
Sasha Yemchenko -спочатку нагадили в рідному домі клоунами, а потім втікають. Якось це не по людськи. Нагадив - прибери за собою.
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29.07.2025 15:08 Відповісти
З 2022 року, усьо ж, па чесному, справно заробляли, а тільки тепер, викрили?
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29.07.2025 14:48 Відповісти
Вам скільки обійшлося? Чи ви пенЗЄонєр?
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29.07.2025 15:02 Відповісти
Конституція України. Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
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29.07.2025 14:49 Відповісти
Стаття 3

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
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29.07.2025 14:52 Відповісти
First - в 2019 73% населення проголосували проти цього. Треба поважати вибір більшості.
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29.07.2025 15:10 Відповісти
Всего то за 5к. Слезы. Демпингуют. В МО это 15-20 стоит. С гарантией. Им конкуренты любители не нужны.
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29.07.2025 15:00 Відповісти
Це в бульбандію,а там ще невідомо чи перетнеш ************ кордон з Польщею. Можуть передати кацапам на подкрєплєніє .
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29.07.2025 16:38 Відповісти
а я дивлюсь на цих кабанів на фото і чую як за ними нуль плаче.
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29.07.2025 15:21 Відповісти
Нічний домашній арешт.
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29.07.2025 16:00 Відповісти
 
 