Намагалися втекти з України до Румунії: на Закарпатті затримано чотирьох ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Румунією поблизу відділу "Богдан" на Закарпатті.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Порушників викрили завдяки інформації від оперативників прикордонної служби. Під час подальших заходів спільно з поліцією було встановлено та затримано двох організаторів незаконного переправлення. Проти них відкрито кримінальне провадження за ст.332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Обом ділкам повідомлено про підозру, їх затримано відповідно до ст.208 КПК. У разі доведення вини їм загрожує до 9 років позбавлення волі.







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