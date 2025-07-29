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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Намагалися втекти з України до Румунії: на Закарпатті затримано чотирьох ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Румунією поблизу відділу "Богдан" на Закарпатті.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Порушників викрили завдяки інформації від оперативників прикордонної служби. Під час подальших заходів спільно з поліцією було встановлено та затримано двох організаторів незаконного переправлення. Проти них відкрито кримінальне провадження за ст.332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Обом ділкам повідомлено про підозру, їх затримано відповідно до ст.208 КПК. У разі доведення вини їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

На Закарпатті затримали ухилянтів
На Закарпатті затримали ухилянтів
На Закарпатті затримали ухилянтів

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6270) ухилянти (1074) Закарпатська область (2113)


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Топ коментарі
+12
Куди ви 73% втікаєте з країни зеленої мрії, яку вибрали? Гайда в ТЦК і на фронт захищати свій вибір.
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29.07.2025 10:33 Відповісти
+11
Я конкретно не голосував за Боневтіка Позорно-Брехливого, за його "какую разніцу", а голосував за "Армію, мову", віру", ЄС і НАТО".
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29.07.2025 10:52 Відповісти
+8
Так людина і не народжена для того, щоб її їб@в бухий бурят у власній хаті...
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29.07.2025 10:39 Відповісти
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Куди ви 73% втікаєте з країни зеленої мрії, яку вибрали? Гайда в ТЦК і на фронт захищати свій вибір.
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29.07.2025 10:33 Відповісти
Вони в черзі.
Ще не вся поліція воює, потім - депутати та їх сини,
аж там, десь в хвісті черги, справжні стовпи рейтингу Потужно-незламного найдосвідченішого Лідора
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29.07.2025 10:37 Відповісти
В мені посрать на поліцію, багато порядних людей які не обирали це чмо воюють і багато вже загинули.
Тому зелебобік мають вже всі бути на фронті хоч з поліцією хоч без.
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29.07.2025 10:56 Відповісти
Я конкретно не голосував за Боневтіка Позорно-Брехливого, за його "какую разніцу", а голосував за "Армію, мову", віру", ЄС і НАТО".
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29.07.2025 10:52 Відповісти
Очередной ухилянт проклюнулся
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29.07.2025 10:57 Відповісти
Та то сєпар, його ледь не щодня деактивують.
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29.07.2025 11:01 Відповісти
Ну, зараз на Цензорі. А зовсім нещодавно я вас убивав. І мені було байдуже- ватний обриган, чи ватна самка.
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29.07.2025 11:08 Відповісти
Ти вважаєш свою смердючу дружину-мордвинку жінкою?
Ти помиляєшся.
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29.07.2025 11:12 Відповісти
Так, це дає мені право не тільки їх ображати, а тикати носом в лайно, в яке перетворив Україну Боневтік. Це вони розмінували Чонгар і Чаплинку та Азовське море, це вони відвели наші війська з 20 ділянок і підготовлених фортифікацій в чисте поле, це вони допомогли владі розікрасти за 20 мільярдів з фортифікацій, за 20 мільярдлів на снаряди,це вони виготовили з владою 100 тисяч бракованих мін на 24 мцільярди, це вони знищили ракетні програми, це вони знищили виробництво бронежилетів і шоломів, це вони посадили генералів, які звільняли окуповані території України, це вони здали під виглядом полону на смерть більше 3-х тисяч "Азовців", це вони призначили агентів ФСБ кулініча, науменка, баканова на тгенеральські, це вони призначили антимайданівців, які фальшували справи на Майданівців в ОП єрмака, татарова, смірнова, демченкка, шурму, трофімова та інших, це по їх вині сьогодні гинуть тисячі, це по їх вину сьогодні клан мінідлічів, найближче оточення Боневтіка крали десятками мільярдів на дронах і енергетиці під час війни, це по їх вині в нас замість економіки, яка зростала до 2019 року виросли цвинтарі по всій Україні!!!!!!! Це вони нам разом із Боневтіком Позорно-Брехливим кликали на шашлики і радили українкам з дітьми сидіти в квартирах Бучі, Гостомеля, Ірпіня, Ізюма та інших міст.
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29.07.2025 11:09 Відповісти
Не ухилянти, а маміни квіточки, не народжені для війни.
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29.07.2025 10:34 Відповісти
Так. Людина не народжена для війни.
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29.07.2025 10:35 Відповісти
Так людина і не народжена для того, щоб її їб@в бухий бурят у власній хаті...
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29.07.2025 10:39 Відповісти
Что им мешало уйти до 22 года или 14? Що тобі не зрозуміло?
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29.07.2025 10:57 Відповісти
Владька! Я вже своє відвоювався. Три рочки піхоти, чотири рази -300, два з них - важкий.
Так що тепер твоя черга з-під мамкиної спідниці на свіже повітря вийти подихати.
А я тут, на форумі, замість тебе почергую старшим по ухилянтам.
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29.07.2025 10:56 Відповісти
Головка!
Хто ти такий, щоб я тобі басні розказував?!
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29.07.2025 11:09 Відповісти
Три роки?! Війна з 2014, - де ти воїн ховався 9 год, під якою спідницєю?
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29.07.2025 11:08 Відповісти
Я тебе згадав! Це ж ти, той АТОшник, що в АТО багажники на блок-постах шманав, а в повномасштабку пристроївся на штабі олівці гострити і всім розсказувати, як ти одинадцять років дамбіш бамбас. Я тобі колись розсказував, що в моїй роті після першого ж звіздєца з п'яти АТОшників четверо з'їбалися на підвал і потім ще пів року скарги до прокуратур писали, що вони не навчені, больні і не можуть, а їх заставили...Отакої...
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29.07.2025 11:16 Відповісти
Я вгадав таки твою історію, да, ваєвака?!
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29.07.2025 11:27 Відповісти
Ухилєс народжений для того щоб кинути мільйони своїх співгромадян на призволяще.
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29.07.2025 10:58 Відповісти
у шрафбат чи на розмінування. Як варіант на відбудову зруйнованого
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29.07.2025 10:37 Відповісти
Вони порушили Конституцію - вони забили хєр на захист Батьківщини. Всі хто їх захищають таке ж гівно бо теж хочуть забити болт на мільйони співвітчизників, гівна не шкода.
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29.07.2025 10:59 Відповісти
стаття 17 Конституції визначає, що захист суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України є найважливішими функціями держави та справою всього Українського народу
Зникни запроданець
За тобою ст. 336 КК України сумує
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29.07.2025 11:08 Відповісти
Цих потвор-ухилянтів більше, ніж Воїнів. Вони думають, що їх дітей повинні захищати другі.
Довбодятли, якщо прийде кацапня, то достануть кожного.
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29.07.2025 10:39 Відповісти
Ты намекаешь что большинство рождаются пасивными пид@р@сами?
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29.07.2025 10:59 Відповісти
Я так и понял что ты из этих, из секс меншин , а сейчас они в большинстве
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29.07.2025 11:28 Відповісти
Она намекает что ухилянтов могут посадить на бутылку
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29.07.2025 11:37 Відповісти
Потрібно вкріплювати західний фронт. Будувати позиції, тільки в протилежному напрямку .
Сюди, на Західний фронт, набрати добровольців з поліції, таможні, вертухаїв, військових пенсіонерів, військових-пристосуванців проблеми не буде.
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29.07.2025 10:40 Відповісти
ти трохо запізнився з ідеєю - багато цього вже реалізовано, а багато чого ще в процессі. Скоро західний фронт буде найбільш укріпленим та захищеним з існуючих
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29.07.2025 11:06 Відповісти
Слимачому роду нема переводу.
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29.07.2025 10:40 Відповісти
Ухилєси так само ховаються за плечі цивільних - вся Європа зараз за нами ховається в ухилєси з ними
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29.07.2025 11:02 Відповісти
Заздриш моїй службі?
Готовий замінити мене за 21 тисячу гривень ГЗ?
Служба в тилу, це правда. Сім'ю нема за що годувати хіба що, а так не служба а мрія.
То що, підеш? Відношення зробити?
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29.07.2025 11:24 Відповісти
"На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків..."
Вони не чоловіки
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29.07.2025 10:44 Відповісти
Нехай всі хто хоче виїдуть,а сто тисячне угрупування яке охороняє західний кордон України,нехай піздує на охорону східного кордону
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29.07.2025 10:47 Відповісти
Зараз. Вони розвернуться і чкурнуть за ухилянтами. Не для того мама квіточку ростила щоб вона когось захищала. А для того щоб ніхера не робити і гроші отримувати і ловити інших, посилати воювати за себе.
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29.07.2025 10:52 Відповісти
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29.07.2025 10:48 Відповісти
У мусора дупа ширше плеч,може то він вгодований ухилянт???
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29.07.2025 10:49 Відповісти
На рахунок "А спочивати на лаврах дуже хочеться, тикати убд в пику кожному" - так якщо він пішов добровольцем і воював, то чому не тикати? Сам знаю таких, які на початку пішли, а потім хто постарався в тил перевестися, а хто й на лижі став. Так і що тут неправильного? Люди готові були ризикувати життям, але ж не знали, що війна буде у форматі вічної.
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29.07.2025 10:53 Відповісти
В той час коли хитродупі особини живуть мирним життям, гайсають по нічним клубам, качають біцуху в спортзалах, сплять у теплій постелі.
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29.07.2025 10:58 Відповісти
Спати в теплій постелі всім хочеться, то зрозуміло. Ну повиловлюють з часом усіх "хитродупих", далі броні познімають, може навіть поліцію відправлять, і так переможемо, ага. Не в тому ж річ.
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29.07.2025 11:12 Відповісти
Ну принаймні тим, що вже таки повоювали. Але ще раз - на початку часто йшли, бо думали що буде у форматі "зараз ми всіх чмонів порозганяємо і додому". А зараз виявляється все зовсім не так, то й розбігаються.
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29.07.2025 11:06 Відповісти
Чим ті хто воював поки були сили в потім перевелись на небойові посади краще тих хто навіть і не збирався в армію?
Ти це серйозно спитав, зйобчик прибацаний, чи в одебілених ухилесів вже останні мізки поплавило?
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29.07.2025 11:12 Відповісти
Ну то піди, зароби УБД і будемо одне одному ними тикати. ****, заздрить грошам військових, їх пенсіям та пільгам. Шибать ти гнида.
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29.07.2025 10:59 Відповісти
Я повністю вграв здоров'я. Три роки і чотири місяці. Тепер твоя черга повоювати.
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29.07.2025 11:13 Відповісти
От і в мене питання - які ще пенсії, про що ти пердиш взагалі?
Без бойових виплат зп 21 тисяча і ні в чому собі не відмовляй, і ще не факт що назад на фронт не закинуть.
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29.07.2025 11:14 Відповісти
ти гарно закинув - провокація 99 рівня)
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29.07.2025 11:08 Відповісти
на мою думку, якщо людина пішла добровільно та брала участь у бойових діях хоч раз, то вона має повне моральне право також добровільно повернутися до цивільного життя у будь-який момент. Все інше - примус, а примус це рабство.
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29.07.2025 11:16 Відповісти
Таке выраженная,по закарпатці народжені для того,щоб займатися контрабандою цигарок,кругляку,бурштину....,переправляти ухилянтів за кордон...та вчити усіх інших,як треба любити та захищати Україну!
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29.07.2025 10:50 Відповісти
Там не ********. Наскільки мені відомо .
У кремлінів все щє є плани на орбана

. А ще там знаходять багато тіл у Тисі..
Ходять чутки, що то вбивають самі контрабандисти, щоб заволодіти усіми грошами втікуна + не ризикувати наткнутися на прикордонний попереджувальний з обох боків
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29.07.2025 11:43 Відповісти
На мій погляд, всі хто голосував за Зеленського та його Слуг- мають іти на війну добровільно.
Тільки от чомусь згадую перші дні війни, коли нарешті мали змогу з хлопцями роззнайомитися- навкруги були порохоботи, свободівці.... І жодного хто підтримував Зеленського. Реально- жодного.
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29.07.2025 10:56 Відповісти
Надовго на цей раз до нас? Чи сьогодні ж і деактивують, сєпарок?
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29.07.2025 11:02 Відповісти
Ну вот теперь это чмо ухилянтское как и их разовый лидер уклонист и бежит от своего гражданского долга.Такую рпадаль надо наравне с кацапами отстреливать ибо оно если и не успеет сбежать то сразу к кацапам в услужение переметнется
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29.07.2025 11:05 Відповісти
Це правда. В мене у взводі або всі порохоботи були або може якщо хто й голосував за зе то ніколи не признавався бо соромно було.
В всі 90% моїх знайомих зебілів або звалили з країни або сидять по хатах як миші під віником.
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29.07.2025 11:17 Відповісти
Реально досадно. В 2019 їм як могли, пояснювали чим скінчиться для України маленький хриплоголосий Голобородько.
Зараз згадую як як втомлені від АТО рвалися в бій і якими солодкими їм здавалися слова ;військовий стан;. Я пояснював що військовий стан має і такі неприємні атрибути як закриті кордони і теж саме ТЦК. Ні, кричали, нафіг нам той безвіз з томосом разом, потрібен військовий стан і ;Рошен; переобладнати під випуск патронів.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису.
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29.07.2025 11:20 Відповісти
Не відпустили румунських туристів додому?
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29.07.2025 11:38 Відповісти
 
 