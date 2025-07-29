Пытались бежать из Украины в Румынию: на Закарпатье задержаны четверо уклонистов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
На Закарпатье пограничники задержали четырех мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией вблизи отдела "Богдан" на Закарпатье.
Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Нарушителей разоблачили благодаря информации от оперативников пограничной службы. В ходе дальнейших мероприятий совместно с полицией были установлены и задержаны два организатора незаконной переправки. Против них открыто уголовное производство по ст.332 УК - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.
Обоим дельцам сообщено о подозрении, они задержаны в соответствии со ст.208 УПК. В случае доказательства вины им грозит до 9 лет лишения свободы.
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+12 Поділля16
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+8 Роман Демченко
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Ще не вся поліція воює, потім - депутати та їх сини,
аж там, десь в хвісті черги, справжні стовпи рейтингу Потужно-незламного найдосвідченішого Лідора
Тому зелебобік мають вже всі бути на фронті хоч з поліцією хоч без.
Ти помиляєшся.
Так що тепер твоя черга з-під мамкиної спідниці на свіже повітря вийти подихати.
А я тут, на форумі, замість тебе почергую старшим по ухилянтам.
Хто ти такий, щоб я тобі басні розказував?!
Зникни запроданець
За тобою ст. 336 КК України сумує
Довбодятли, якщо прийде кацапня, то достануть кожного.
Сюди, на Західний фронт, набрати добровольців з поліції, таможні, вертухаїв, військових пенсіонерів, військових-пристосуванців проблеми не буде.
Готовий замінити мене за 21 тисячу гривень ГЗ?
Служба в тилу, це правда. Сім'ю нема за що годувати хіба що, а так не служба а мрія.
То що, підеш? Відношення зробити?
Вони не чоловіки
Ти це серйозно спитав, зйобчик прибацаний, чи в одебілених ухилесів вже останні мізки поплавило?
Без бойових виплат зп 21 тисяча і ні в чому собі не відмовляй, і ще не факт що назад на фронт не закинуть.
У кремлінів все щє є плани на орбана
. А ще там знаходять багато тіл у Тисі..
Ходять чутки, що то вбивають самі контрабандисти, щоб заволодіти усіми грошами втікуна + не ризикувати наткнутися на прикордонний попереджувальний з обох боків
Тільки от чомусь згадую перші дні війни, коли нарешті мали змогу з хлопцями роззнайомитися- навкруги були порохоботи, свободівці.... І жодного хто підтримував Зеленського. Реально- жодного.
В всі 90% моїх знайомих зебілів або звалили з країни або сидять по хатах як миші під віником.
Зараз згадую як як втомлені від АТО рвалися в бій і якими солодкими їм здавалися слова ;військовий стан;. Я пояснював що військовий стан має і такі неприємні атрибути як закриті кордони і теж саме ТЦК. Ні, кричали, нафіг нам той безвіз з томосом разом, потрібен військовий стан і ;Рошен; переобладнати під випуск патронів.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису.