Пытались бежать из Украины в Румынию: на Закарпатье задержаны четверо уклонистов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники задержали четырех мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией вблизи отдела "Богдан" на Закарпатье.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Нарушителей разоблачили благодаря информации от оперативников пограничной службы. В ходе дальнейших мероприятий совместно с полицией были установлены и задержаны два организатора незаконной переправки. Против них открыто уголовное производство по ст.332 УК - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Обоим дельцам сообщено о подозрении, они задержаны в соответствии со ст.208 УПК. В случае доказательства вины им грозит до 9 лет лишения свободы.







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