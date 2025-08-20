УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10945 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації Лікарі-хабарники
1 607 4

За $11 тис. скеровували до "потрібних" лікарів: схему ухилення від мобілізації викрили у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві повідомили про підозри лікарю-кардіологу приватного медцентру та його посереднику, які допомагали лікарям державних медзакладів заробляти гроші на встановленні військовозобов'язаним фіктивних діагнозів для їхнього зняття з військового обліку.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними прокуратури, жителя Києва направляли до "потрібних" лікарів державних медичних установ, де його спочатку фіктивно лікували на стаціонарі, а потім вчили як потрібно дихати і на що скаржитися, щоб надалі отримати діагноз "Астма, яка дала ускладнення на серце".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє лікарів на Сумщині встановлювали військовозобов’язаним фальшиві діагнози: їх судитимуть

За ці "послуги" військовозобов'язаний мав заплатити $11 тис. Кожне направлення на консультацію, кожен етап "діагностики" та "лікування на стаціонарі" мали свою ціну. Під контролем правоохоронців чоловік заплатив $5 500 за первинний етап лікування.

Згодом чоловік отримав висновок про наявність проблем із серцем через бронхіальну астму. Отриманий діагноз та виписки з медустанов надали йому можливість бути виключеним з військового обліку.

Читайте також: Викрито групу лікарів, які за хабарі допомагали ухилянтам отримати інвалідність та виїхати за кордон, - ДБР. ФОТОрепортаж

Наразі всім учасникам схеми повідомлено про підозру за  ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 354 КК України - пособництво в одержанні працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення будь-яких дії з використанням становища, яке займає працівник в установі, в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Нараз підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Встановлюють інших медпрацівників, причетних до підробки медичних документів та встановлення фіктивних діагнозів.

Читайте: Викрито адвоката, юриста і трьох лікарів, які організували "ухилянтську схему" в Києві: виявлено понад 17 млн грн готівки, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лікарі допомогли ухилитися від мобілізації Схема у Києві
Лікарі допомогли ухилитися від мобілізації Схема у Києві
Лікарі допомогли ухилитися від мобілізації Схема у Києві
Лікарі допомогли ухилитися від мобілізації Схема у Києві

Автор: 

хабар (4773) Київ (20033) прокуратура (3732) лікарі (1300) ухилянти (1114)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кому війна, а кому і мати рідна.
Російського шпигуна зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
20.08.2025 10:01 Відповісти
Ванька, поїдеш спостерігачем на вибори від твоєї улюбленої Баби Йулі в Добропілля, або Костянтинівку?
показати весь коментар
20.08.2025 10:21 Відповісти
Яка доля "хворого"? Вже в учбовому центрі і без бабла?
показати весь коментар
20.08.2025 10:12 Відповісти
Все таки вміють лікувати якщо захочуть )
показати весь коментар
20.08.2025 11:03 Відповісти
 
 