За $11 тис. скеровували до "потрібних" лікарів: схему ухилення від мобілізації викрили у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві повідомили про підозри лікарю-кардіологу приватного медцентру та його посереднику, які допомагали лікарям державних медзакладів заробляти гроші на встановленні військовозобов'язаним фіктивних діагнозів для їхнього зняття з військового обліку.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними прокуратури, жителя Києва направляли до "потрібних" лікарів державних медичних установ, де його спочатку фіктивно лікували на стаціонарі, а потім вчили як потрібно дихати і на що скаржитися, щоб надалі отримати діагноз "Астма, яка дала ускладнення на серце".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє лікарів на Сумщині встановлювали військовозобов’язаним фальшиві діагнози: їх судитимуть

За ці "послуги" військовозобов'язаний мав заплатити $11 тис. Кожне направлення на консультацію, кожен етап "діагностики" та "лікування на стаціонарі" мали свою ціну. Під контролем правоохоронців чоловік заплатив $5 500 за первинний етап лікування.

Згодом чоловік отримав висновок про наявність проблем із серцем через бронхіальну астму. Отриманий діагноз та виписки з медустанов надали йому можливість бути виключеним з військового обліку.

Читайте також: Викрито групу лікарів, які за хабарі допомагали ухилянтам отримати інвалідність та виїхати за кордон, - ДБР. ФОТОрепортаж

Наразі всім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 354 КК України - пособництво в одержанні працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення будь-яких дії з використанням становища, яке займає працівник в установі, в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Нараз підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Встановлюють інших медпрацівників, причетних до підробки медичних документів та встановлення фіктивних діагнозів.

Читайте: Викрито адвоката, юриста і трьох лікарів, які організували "ухилянтську схему" в Києві: виявлено понад 17 млн грн готівки, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







