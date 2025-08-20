За $11 тис. скеровували до "потрібних" лікарів: схему ухилення від мобілізації викрили у Києві. ФОТОрепортаж
У Києві повідомили про підозри лікарю-кардіологу приватного медцентру та його посереднику, які допомагали лікарям державних медзакладів заробляти гроші на встановленні військовозобов'язаним фіктивних діагнозів для їхнього зняття з військового обліку.
Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Так, за даними прокуратури, жителя Києва направляли до "потрібних" лікарів державних медичних установ, де його спочатку фіктивно лікували на стаціонарі, а потім вчили як потрібно дихати і на що скаржитися, щоб надалі отримати діагноз "Астма, яка дала ускладнення на серце".
За ці "послуги" військовозобов'язаний мав заплатити $11 тис. Кожне направлення на консультацію, кожен етап "діагностики" та "лікування на стаціонарі" мали свою ціну. Під контролем правоохоронців чоловік заплатив $5 500 за первинний етап лікування.
Згодом чоловік отримав висновок про наявність проблем із серцем через бронхіальну астму. Отриманий діагноз та виписки з медустанов надали йому можливість бути виключеним з військового обліку.
Наразі всім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 354 КК України - пособництво в одержанні працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення будь-яких дії з використанням становища, яке займає працівник в установі, в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Нараз підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.
Встановлюють інших медпрацівників, причетних до підробки медичних документів та встановлення фіктивних діагнозів.
