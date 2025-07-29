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Викрито групу лікарів, які за хабарі допомагали ухилянтам отримати інвалідність та виїхати за кордон, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру трьом лікарям однієї з комунальних лікарень Києва, які наживалися на організації виїзду громадян призовного віку за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, зловмисники організовували бажаючим уникнути військової служби фіктивне стаціонарне лікування на підставі вигаданого діагнозу. Під час нібито стаціонарного лікування такі пацієнти навіть не навідувалися до медичного закладу, а просто відмічалися в ньому за допомогою телефонного дзвінка чи приходили туди раз на тиждень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перетин кордону за $15 000: на Волині викрито схему переправлення ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

лікарі допомагали ухилянтам
лікарі допомагали ухилянтам
лікарі допомагали ухилянтам

"На підставі медичних документів про це, нібито, лікування їхні клієнти отримували групу інвалідності, що дозволяло чоловікам без зайвих проблем виїхати за кордон. Коштувала така послуга 10-15 тис. доларів США з особи", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали трьох лікарів під час передачі чергової частини оплати у сумі 5 тис. доларів США.

Їм вже повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон, службовому підробленні та одержанні неправомірної вигоди (ст. 332, 366, 368 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.

Автор: 

Київ (19942) лікарі (1294) ДБР (3657) ухилянти (1074)


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Коли кажуть, що Україна найбідніша країна Європи дайте оце почитати.
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29.07.2025 15:52 Відповісти
Так ЗЕ казав шо всьо пореформував вже!
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29.07.2025 15:57 Відповісти
дбр то звиздець яка ефекутивна для України структура, особливо при зєлі, і особливо у лютому 2022 році. А так тепер усе пучком, гєніально дєрмаку із татаровим служать...
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29.07.2025 16:01 Відповісти
нікада такова нє била-і вот апять...
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29.07.2025 16:08 Відповісти
 
 