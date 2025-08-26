"Повний пакет послуг" за $15-20 тис. з людини: ліквідовано канал незаконного переправлення осіб за кордон на Львівщині, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Викрито 36-річного жителя Житомирщини, який організував канал незаконного переправлення осіб за кордон, йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники 7 прикордонного Карпатського загону спільно з співробітниками ДВБ НПУ, СУ ГУ НП у Львівській області, Львівським РВ Управління СБ України у Львівській області та під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрили організатора каналу незаконного переправлення осіб за кордон", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Травмувався під час спроби незаконно перетнути кордон з Румунією: на Буковині врятовано ухилянта, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Як зазначається, зловмисником виявився 36-річний житель Житомирщини. Він пропонував охочим "повний пакет послуг" для незаконного виїзду з України: від транспортування до кордону - до детальних інструкцій щодо подальшого маршруту. Вартість таких "послуг" сягала від 15 до 20 тисяч доларів з однієї особи.

Також дивіться: Намагалися підкупити прикордонника за $7,5 тис.: припинено схему переправлення чоловіків на Одещині, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Він шукав клієнтів через широку мережу особистих знайомств. Правоохоронці затримали ділка під час одержання 15 тисяч доларів у Львові.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 КК України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися визначеною діяльністю строком до трьох років.

Нині досудове розслідування триває.

Також дивіться: Намагалися незаконно перетнути кордон: на Закарпатті затримали організатора та трьох ухилянтів, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО







