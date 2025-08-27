Організували схеми ухилення від мобілізації: в різних регіонах України затримано 12 ділків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Національна поліція викрили нові канали втечі ухилянтів та затримали 12 організаторів оборудок у різних областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ





За даними слідства, ділки переправляли військовозобов’язаних за кордон поза пунктами пропуску або виготовляли фіктивні документи для зняття з військового обліку.

На Волині затримали провідника міжнародного поїзда, який разом зі спільником ховав призовників у пасажирських вагонах. У Києві - підпільного типографа, що продавав фальшиві довідки про хвороби, та ще одного організатора "трансферу" ухилянтів через Одещину до Придністров’я. У Вінниці викрили ділка, який через родича у ТЦК "списував" призовників за фіктивними діагнозами.

У Львові, Рівненській області, Буковині, Одесі та Кіровоградщині правоохоронці ліквідували ще кілька схем - від підкупу посадовців ТЦК до організації втечі лісовими стежками. Одна з фігуранток, мешканка Кіровоградщини, за $10 тис. укладала фіктивні шлюби з ухилянтами, виїжджала з ними за кордон, а потім поверталась в Україну по нових "клієнтів".

Затриманим оголошено підозри за статтями Кримінального кодексу щодо незаконного переправлення осіб через держкордон, зловживання впливом та надання хабарів. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

