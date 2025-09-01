УКР
Підшукували охочих уникнути мобілізації: на Одещині затримано трьох осіб, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Сумщині за матеріалами прикордонників викрито схему ухилення від мобілізації

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

На Сумщині викрили схему ухилення від мобілізації
Фото: ДПСУ

Трьом причетним особам повідомлено про підозру. За даними слідства, підозрювані підшукували охочих уникнути мобілізації та за гроші передавали їм повістки з викликом до ТЦК. Такі документи дозволяли тимчасово відтермінувати призов до 10 діб.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - як зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

На Сумщині викрили схему ухилення від мобілізації
Фото: ДПСУ

На Сумщині викрили схему ухилення від мобілізації
Фото: ДПСУ

Досудове розслідування триває. Заходи проводили оперативні співробітники 5-го прикордонного загону спільно з СБУ та Нацполіцією, під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури.

підозрювані підшукували охочих уникнути мобілізації Джерело: https://censor.net/ua/p3571616--------------------------------------
Незабаром в ЗЕкраїні арештовуватимуть лиш за думки уникнути мобілізації
показати весь коментар
01.09.2025 15:51 Відповісти
І куди дебіли втікати хотіли?На росію?????
показати весь коментар
01.09.2025 15:53 Відповісти
ні, не хотіли втікати. Якщо купити 36 повісток, то можно протриматись рік.
показати весь коментар
01.09.2025 16:00 Відповісти
 
 