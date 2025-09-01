Підшукували охочих уникнути мобілізації: на Одещині затримано трьох осіб, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Сумщині за матеріалами прикордонників викрито схему ухилення від мобілізації.

Трьом причетним особам повідомлено про підозру. За даними слідства, підозрювані підшукували охочих уникнути мобілізації та за гроші передавали їм повістки з викликом до ТЦК. Такі документи дозволяли тимчасово відтермінувати призов до 10 діб.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - як зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування триває. Заходи проводили оперативні співробітники 5-го прикордонного загону спільно з СБУ та Нацполіцією, під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури.

