Підшукували охочих уникнути мобілізації: на Одещині затримано трьох осіб, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
На Сумщині за матеріалами прикордонників викрито схему ухилення від мобілізації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Трьом причетним особам повідомлено про підозру. За даними слідства, підозрювані підшукували охочих уникнути мобілізації та за гроші передавали їм повістки з викликом до ТЦК. Такі документи дозволяли тимчасово відтермінувати призов до 10 діб.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - як зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Досудове розслідування триває. Заходи проводили оперативні співробітники 5-го прикордонного загону спільно з СБУ та Нацполіцією, під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Незабаром в ЗЕкраїні арештовуватимуть лиш за думки уникнути мобілізації