Перепливли Тису, щоб потрапити до Румунії: на Закарпатті затримано п’ятьох чоловіків та їхню спільницю, - ДПСУ. ФОТО
Прикордонники відділення "Ракош" Мукачівського загону затримали п’ятьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
За даними прикордонників, чоловіків із Запоріжжя, Дніпра, Харкова та Закарпаття супроводжувала 24-річна жителька селища Вишково. Порушники перепливли річку Тису, намагаючись уникнути звичних маршрутів. За попередньою інформацією, кожен мав сплатити за перетин від 6 до 8 тисяч доларів США.
Відносно чоловіків, які підлягають мобілізації, складено адміністративні протоколи. Жінці повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Триває встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності.
