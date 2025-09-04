УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8816 відвідувачів онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів Ухилення від мобілізації
1 923 34

Перепливли Тису, щоб потрапити до Румунії: на Закарпатті затримано п’ятьох чоловіків та їхню спільницю, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники відділення "Ракош" Мукачівського загону затримали п’ятьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Затримано групу чоловіків за спробу незаконного перетину кордону з Румунією
Фото: ДПСУ



За даними прикордонників, чоловіків із Запоріжжя, Дніпра, Харкова та Закарпаття супроводжувала 24-річна жителька селища Вишково. Порушники перепливли річку Тису, намагаючись уникнути звичних маршрутів. За попередньою інформацією, кожен мав сплатити за перетин від 6 до 8 тисяч доларів США.

Відносно чоловіків, які підлягають мобілізації, складено адміністративні протоколи. Жінці повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Триває встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники уразили 2 танки, позицію для злету FPV-дронів, окопи, бліндажі й укриття противника. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6382) ухилянти (1139) Закарпатська область (2152)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А вартувало.
показати весь коментар
04.09.2025 16:52 Відповісти
+7
Іноді кумедно читати історії, як бажаючі вижити за будь-яку ціну платять по 10-15 тис.$, щоб в решті-решт втопитися у Тисі😁
показати весь коментар
04.09.2025 16:46 Відповісти
+7
Прагнення до свободи то є найвища людська цінність... співчуваю хлопцям...
показати весь коментар
04.09.2025 16:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
спільниця? по ******** термінології Спеціаліст з економічного бронювання
показати весь коментар
04.09.2025 16:45 Відповісти
Спасибо хоть что не пострелили мужиков.
показати весь коментар
04.09.2025 16:46 Відповісти
А вартувало.
показати весь коментар
04.09.2025 16:52 Відповісти
Іноді кумедно читати історії, як бажаючі вижити за будь-яку ціну платять по 10-15 тис.$, щоб в решті-решт втопитися у Тисі😁
показати весь коментар
04.09.2025 16:46 Відповісти
А чому хавальники замазали , нарід повинен знати своїх хероїв .
показати весь коментар
04.09.2025 16:54 Відповісти
Не всі ж з бронею чи пенси,я ти,кусок лайна
показати весь коментар
04.09.2025 17:13 Відповісти
А ліворуч , на фото , це хто ? Без каски , без броніка ...
показати весь коментар
04.09.2025 16:47 Відповісти
А ліворуч то досвідчений військовослужбовець ДПСУ, який завбачливо не одягає на себе ті "гаджети". Бо заробити кулю на Західному кордоні України малоймовірно, в от грижу позвоночника -100%.
показати весь коментар
04.09.2025 16:54 Відповісти
Мабуть так званий "добровільний помічник". Таких багато зараз, допомагають ТЦК та поліції ловити людей для щоденних поставок.
А ще більше 100 000 зручно влаштувалися в ДФТГ.
"Директива Генерального штабу вимагає від ТЦК здійснити мобілізацію 100% добровольців-членів ДФТГ, які не мають відстрочок або бронювання та підлягають мобілізації за віком та станом здоров'я".
А що ми отримали?
"Мобілізація добровольців, за даними медіа, повинна була завершитися 30 травня. Але призвали лише одиниці"...
показати весь коментар
04.09.2025 16:58 Відповісти
Московські окупанти, оцінять плавців у Тисі з інструктором, по своєму, з камасутрою!!! Поки Дівчатка захищають Україну, гниль чоловічої статі, у тилу гадить, а потім тікає з України!! Бо московіти ж ідуть??
показати весь коментар
04.09.2025 17:09 Відповісти
Розкажіть нам, Олександре, яким чином мужні та сміливі, цілком здорові та придатні чолов'яги-члени ДФТГ вже четвертий рік наближають нашу перемогу десь на західних кордонах України? Якщо ви не зрозуміли, то мій коментар саме про них.
показати весь коментар
04.09.2025 17:40 Відповісти
Слимацькому роду нема переводу.
показати весь коментар
04.09.2025 16:49 Відповісти
Сцикуни ухилянти, беріть приклад з молоді, як треба поважати рішення держави. Їм сказали "можете їхати закордон" і вони спокійно їдуть, а вам кажуть "мусите йти на фронт", а ви впираєтеся і в Тису стрибаєте.
показати весь коментар
04.09.2025 16:50 Відповісти
Прагнення до свободи то є найвища людська цінність... співчуваю хлопцям...
показати весь коментар
04.09.2025 16:50 Відповісти
теж ухилянт?
показати весь коментар
04.09.2025 16:54 Відповісти
Мабуть поки що грошей не назбирав😂
показати весь коментар
04.09.2025 16:58 Відповісти
Пишеш з палаючого танка?
показати весь коментар
04.09.2025 17:02 Відповісти
я ВІЛЬНА людина, а ухилянти це мусорня і решта їм подібних хто давав присягу, а зараз ловлять цивільних щоб воювали замість них
показати весь коментар
04.09.2025 17:46 Відповісти
А прагнення виконати свою громадянську обов'язковість, захистити свою Батьківщину, Дітей, Внуків? Родину?? - То хай "лохи" на нулі виконують? Твою ***** сраку та твоїх байстрюків, хай там мій син з зятем та Хлопці захищають? Вони не прагнуть Свободи, Життя? до своїх жінок , діточок до дому повернутися?? НІ???( - ось через таких Гандонів як ти, і тобі тут підгавкуючим, і з'являється смута!!. цінністі йому блєдь до вподоби,( йди ***** звідси!!
показати весь коментар
04.09.2025 17:05 Відповісти
А ти чого тут сидиш?Іди допомагай сину і зятю.Цікаво,за кого ж голосували в 2019р.Судячи по коменту за ЗЕ
показати весь коментар
04.09.2025 17:10 Відповісти
ту4диж за сашЄй кацап.
показати весь коментар
04.09.2025 17:13 Відповісти
Типова відповідь тупого зебуїна,не знаєш шо написать-пиши кацап .Амеба
показати весь коментар
04.09.2025 17:15 Відповісти
білосніжка і 5 гномів
показати весь коментар
04.09.2025 16:50 Відповісти
гомов, пасивных
показати весь коментар
04.09.2025 17:53 Відповісти
звідки у цих бомжей 6-8к$
показати весь коментар
04.09.2025 16:51 Відповісти
нащо їм відро?
показати весь коментар
04.09.2025 16:51 Відповісти
То для дівчини
показати весь коментар
04.09.2025 16:55 Відповісти
А вони культурні і під кожним кущем свої природні потреби не будуть справляти .
показати весь коментар
04.09.2025 16:57 Відповісти
жуки-плавунці - друга за кількістю видів родина в українському соціумі.
показати весь коментар
04.09.2025 16:55 Відповісти
Хіба на другому боці Тиси ще не Румунія?
показати весь коментар
04.09.2025 17:03 Відповісти
Вишково знаходиться вже за Тисою. там кордон по горах іде.
показати весь коментар
04.09.2025 17:11 Відповісти
Як лайно московське, одразу сморідом з вигрібної замироточило, проти України, щоб гадити їй!
показати весь коментар
04.09.2025 17:11 Відповісти
 
 