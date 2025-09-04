Організовували схеми ухилення від мобілізації: по Україні затримано вісьмох ділків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Національна поліція заблокували низку схем ухилення від мобілізації, затримавши 8 осіб,

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, організатори за 3,5-15 тис. доларів допомагали військовозобов’язаним уникнути призову.

Серед затриманих:

у Києві - викладачка та її спільник, які влаштовували ухилянтів на фіктивне навчання та роботу у виші для отримання відстрочки;

у Кропивницькому - секретарка військово-лікарської комісії, яка незаконно видавала місячні відстрочки;

на Черкащині - чоловік, який організовував "трансфер" призовників до Молдови;

на Львівщині - двоє осіб, що пропонували втечу до ЄС в обхід КПП;

на Чернігівщині - двоє директорів гімназій, які фіктивно працевлаштовували ухилянтів.

Фігурантам повідомлено про підозри за статтями Кримінального кодексу України щодо перешкоджання діяльності ЗСУ, незаконного переправлення осіб через кордон, одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

