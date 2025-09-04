УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8816 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
596 3

Організовували схеми ухилення від мобілізації: по Україні затримано вісьмох ділків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Національна поліція заблокували низку схем ухилення від мобілізації, затримавши 8 осіб,

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

СБУ та Нацполіція затримали 8 організаторів схем ухилення від мобілізації
Фото: Служба безпеки України
СБУ та Нацполіція затримали 8 організаторів схем ухилення від мобілізації
Фото: Служба безпеки України

Як зазначається, організатори за 3,5-15 тис. доларів допомагали військовозобов’язаним уникнути призову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На замовлення ворога займалися підпалами і диверсіями: затримано п’ятьох агентів РФ, серед яких підлітки 14-17 років, - СБУ. ФОТОрепортаж

Серед затриманих:

  • у Києві - викладачка та її спільник, які влаштовували ухилянтів на фіктивне навчання та роботу у виші для отримання відстрочки;

  • у Кропивницькому - секретарка військово-лікарської комісії, яка незаконно видавала місячні відстрочки;

  • на Черкащині - чоловік, який організовував "трансфер" призовників до Молдови;

  • на Львівщині - двоє осіб, що пропонували втечу до ЄС в обхід КПП;

  • на Чернігівщині - двоє директорів гімназій, які фіктивно працевлаштовували ухилянтів.

Фігурантам повідомлено про підозри за статтями Кримінального кодексу України щодо перешкоджання діяльності ЗСУ, незаконного переправлення осіб через кордон, одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ та Нацполіція затримали 8 організаторів схем ухилення від мобілізації
Фото: Служба безпеки України

СБУ та Нацполіція затримали 8 організаторів схем ухилення від мобілізації
Фото: Служба безпеки України

СБУ та Нацполіція затримали 8 організаторів схем ухилення від мобілізації
Фото: Служба безпеки України

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перепливли Тису, щоб потрапити до Румунії: на Закарпатті затримано п’ятьох чоловіків та їхню спільницю, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (13311) ухилянти (1139)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
такі гарні перспективні стартапи поламали...
показати весь коментар
04.09.2025 17:19 Відповісти
тут як раз вася сьогодня цікавиться чому з кожним днем меньшає втрат в фашистській орді, а ми втрачаємо кожну добу свої території
показати весь коментар
04.09.2025 17:25 Відповісти
а главного ухылянта боневтика потужного когда арестуют и отправят на фронт?
показати весь коментар
04.09.2025 17:42 Відповісти
 
 