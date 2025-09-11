РУС
Криминальный мир сейчас "перепрофилировался" и начал заниматься переправкой уклонистов за границу, - Нацполиция

Война изменила работу криминалитета. Чем он теперь занимается?

Полномасштабное вторжение РФ изменило схемы нелегального бизнеса: бывшие контрабандисты теперь организовывают нелегальные пересечения границы, где цены за "услуги" растут с каждым годом.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Денис Лысенко.

"Большинство из тех, кто занимался контрабандой, которая сейчас, во время войны, идет на спад, действительно "перепрофилировались" и начали заниматься более выгодным для них нелегальным бизнесом. Потому что запросов на незаконное пересечение границ стало значительно больше. И такая "услуга" с каждым годом дорожает, в цену закладывают риск быть задержанным", - отметил он.

Изменилась и цена "услуги", рассказал Лысенко.

"Если, например, в 2022 году речь шла о цене до 3 тысяч долларов за одного человека, которого переведут или перевезут незаконно через границу (бродом через реку, через горы, в тайнике автомобилем), то в 2023-2024 годах мы увидели динамику роста цены. И в настоящее время она варьируется от 10 до 20 тысяч долларов США за одного человека. Все зависит от способа перемещения через границу.

Как только Национальная полиция, Служба безопасности Украины, Государственная пограничная служба начали активно выявлять такие факты, были объявлены первые подозрения, а затем судами вынесены приговоры, составлялись административные протоколы, накладывались штрафы, эта сфера нелегальной деятельности стала более организованной. А цена за каждого "уклониста" росла", - пояснил заместитель начальника ДВР Нацполиции.

По словам Лысенко, уголовная ответственность предусмотрена именно за организацию незаконного пересечения границы. Человек, который незаконно пересекает границу, подпадает только под административное правонарушение, то есть должен заплатить штраф.

"Например, в странах Евросоюза сам факт незаконного пересечения - это уже уголовная ответственность. Задержали на границе, материалы направляются в суд, избирается мера пресечения. У нас такого нет, потому что более лояльное законодательство. Уголовное производство открывается в случае, если человеку вручили повестку, но он сознательно не явился в ТЦК. То есть, когда у человека есть соответствующий мотив", - добавил он.

Полный текст интервью с заместителем начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Денисом Лысенко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

криминалитет (608) организованная преступность (66) Нацполиция (16744) уклонисты (1076)
Топ комментарии
+19
Так це вони переправили за бугор Міндіча, Боголюбова, Шурму... ???
Чи криміналітет - це наші спецслужби ???
11.09.2025 10:11 Ответить
+16
Чорний гумор:

Криміналітет зараз "перепрофілювався" і супроводжує з мигалками бусики сервісної підтримки ....
11.09.2025 10:06 Ответить
+14
А у криміналітету "бронь" від тцк судячи з усього?
11.09.2025 10:17 Ответить
Так це реальність, а не гумор.
11.09.2025 10:51 Ответить
"Чи криміналітет - це наші спецслужби ???" - запитайте бригадного генерала СБУ Вітюка. А також тих колег по службі, котрі кинулись його виправдовувати.
показать весь комментарий
11.09.2025 10:20 Ответить
👏
11.09.2025 11:23 Ответить
Не з кожним роком зростають, а щосекундно.
показать весь комментарий
11.09.2025 10:11 Ответить
Одна банда. Коло тцкашників завжди крутяться і виконують брудну роботу незрозумілі типи в балаклавах.
показать весь комментарий
11.09.2025 10:23 Ответить
Це краще ніж контрбанда і інші фішки.
показать весь комментарий
11.09.2025 10:18 Ответить
Ви кого це назвали "криміналітетом" - поліцію, ТЦК чи СБУ?!
(а ще є МінКультури, МЗС, МінСпорту, ... - ВСІ займаються "грошовою справою")
показать весь комментарий
11.09.2025 10:18 Ответить
11.09.2025 10:19 Ответить
Отже, Буданов теж контрабандист
показать весь комментарий
11.09.2025 10:24 Ответить
так зрозуміло навар більше ніж на наркоті та проституції...
11.09.2025 10:25 Ответить
"Наприклад, в країнах Євросоюзу..."

От як гайки для бидла закрутити чи комуналку підвищити, то "дивіться, як в країнах Євросоюзу", а як про зарплати, чи тюрму для корупціонерів, то "ну ти багато не говори, лізь в бус". Чи може в Євросоюзі теж є бурштинові республіки? Казочки для української худоби.
11.09.2025 10:34 Ответить
Концтабір це країна мрії кім че зе
показать весь комментарий
ага, і перебиває заробітки мусорам - бо чим менше бусифікують , тим меньше бабла
показать весь комментарий
Кто такие уклонисты? Это те кто не хочет служить и принуждать их это вредить собственной армии и стране ибо толку от таких служак будет гораздо меньше чем вреда. ПЛАТИТЬ надо не большие а ОГРОМНЫЕ бабки тем кто на передовой, люди должны иметь возможность за пару лет обеспечить себя на всю жизнь .И ещё один момент, но он важен, крайне важен, насильственная мобилизация ещё ой как аукнется Украине.
11.09.2025 10:50 Ответить
"ПЛАТИТЬ надо не большие а ОГРОМНЫЕ бабки тем кто на передовой, люди должны иметь возможность за пару лет обеспечить себя на всю жизнь"

Тебе вже почули. В телеграмі пишуть, що нардеп Федієнко запропонував в кілька разів підвищити зарплатню тцкунам.
11.09.2025 11:00 Ответить
Сьогоднішній криміналітет, який організовано вивозить ухилянтів, до 2019 смішив бидло зі сцени кривлянням над усім українським.
11.09.2025 11:00 Ответить
ротації є у прикордонників тих, що на західних і південних кордонах? не думаю, схоже, що там каста засіла, що стабільно постачає бабло на верх
11.09.2025 11:30 Ответить
Тилові частини ЗСУ можно залучити до боротьби з ухилянтами та охорони кордонів.
11.09.2025 13:09 Ответить
 
 