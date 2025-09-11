Криминальный мир сейчас "перепрофилировался" и начал заниматься переправкой уклонистов за границу, - Нацполиция

Полномасштабное вторжение РФ изменило схемы нелегального бизнеса: бывшие контрабандисты теперь организовывают нелегальные пересечения границы, где цены за "услуги" растут с каждым годом.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Денис Лысенко.

"Большинство из тех, кто занимался контрабандой, которая сейчас, во время войны, идет на спад, действительно "перепрофилировались" и начали заниматься более выгодным для них нелегальным бизнесом. Потому что запросов на незаконное пересечение границ стало значительно больше. И такая "услуга" с каждым годом дорожает, в цену закладывают риск быть задержанным", - отметил он.

Изменилась и цена "услуги", рассказал Лысенко.

"Если, например, в 2022 году речь шла о цене до 3 тысяч долларов за одного человека, которого переведут или перевезут незаконно через границу (бродом через реку, через горы, в тайнике автомобилем), то в 2023-2024 годах мы увидели динамику роста цены. И в настоящее время она варьируется от 10 до 20 тысяч долларов США за одного человека. Все зависит от способа перемещения через границу.

Как только Национальная полиция, Служба безопасности Украины, Государственная пограничная служба начали активно выявлять такие факты, были объявлены первые подозрения, а затем судами вынесены приговоры, составлялись административные протоколы, накладывались штрафы, эта сфера нелегальной деятельности стала более организованной. А цена за каждого "уклониста" росла", - пояснил заместитель начальника ДВР Нацполиции.

По словам Лысенко, уголовная ответственность предусмотрена именно за организацию незаконного пересечения границы. Человек, который незаконно пересекает границу, подпадает только под административное правонарушение, то есть должен заплатить штраф.

"Например, в странах Евросоюза сам факт незаконного пересечения - это уже уголовная ответственность. Задержали на границе, материалы направляются в суд, избирается мера пресечения. У нас такого нет, потому что более лояльное законодательство. Уголовное производство открывается в случае, если человеку вручили повестку, но он сознательно не явился в ТЦК. То есть, когда у человека есть соответствующий мотив", - добавил он.

Полный текст интервью с заместителем начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Денисом Лысенко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

