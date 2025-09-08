Выезд за границу за 34 тыс. евро: сообщено о подозрении юристу частной компании в Киеве. ФОТО
В столице сообщили о подозрении работнику адвокатской компании, который за деньги помогал военнообязанному мужчине выехать за границу благодаря фиктивным документам.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Так, юридическая компания обещала полное документальное сопровождение выезда за границу путем изготовления фиктивного пакета документов. Впрочем, когда дата выезда уже была определена, выяснилось, что мужчина находится в розыске у ТЦК и СП. Поэтому юрист сообщил клиенту, что нужно дополнительно заплатить за снятие с розыска", - говорится в сообщении.
Юридическая компания оценила свои услуги в 34 000 евро, из которых 27 000 евро - за фиктивные документы, еще 7 000 евро - за снятие с розыска ТЦК и СП.
Отмечается, что во время передачи второй части оговоренной суммы - 16 000 евро, клиента сняли с розыска, а при передаче последней части денег ему сообщили, что выезд запланирован через 2-3 недели.
Юристу компании сообщили о подозрении по двум статьям: по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лица через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений); по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица).
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.
Міндіч, шурма, кисліцин, чернишов, купа посадових осіб з органів державної влади, не кажучи про медиків, адвокатів, сіддівських, цьому підтвердження!! Усі вони, патіхаму в лєс, і за кордон, в супроводі «важливих паперів» та осіб з пагонами!
А стипанишина+ стефанчуки з моноШоблою, опушні менегери, усіляко саботують внесення, нагальних змін до законів щодо потреб СЬОГОДЕННЯ !!! Рука не піднімається, упродовж 4 років!!! Приблуд95, не карати законами треба, а просто вішати!
"Пенсії за вислугу років отримують 160 859 осіб віком від 45 до 60 років. Тобто мова йде про людей, які у своїй більшості все ще є працездатними й можуть виконувати завдання - особливо якщо йдеться про штабну, інженерну чи технічну роботу."