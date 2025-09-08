РУС
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
1 221 3

Выезд за границу за 34 тыс. евро: сообщено о подозрении юристу частной компании в Киеве. ФОТО

В столице сообщили о подозрении работнику адвокатской компании, который за деньги помогал военнообязанному мужчине выехать за границу благодаря фиктивным документам.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, юридическая компания обещала полное документальное сопровождение выезда за границу путем изготовления фиктивного пакета документов. Впрочем, когда дата выезда уже была определена, выяснилось, что мужчина находится в розыске у ТЦК и СП. Поэтому юрист сообщил клиенту, что нужно дополнительно заплатить за снятие с розыска", - говорится в сообщении.

Читайте также: Переправлял за границу на мотоцикле за $6500: на Ривненщине разоблачен 19-летний организатор, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Юридическая компания оценила свои услуги в 34 000 евро, из которых 27 000 евро - за фиктивные документы, еще 7 000 евро - за снятие с розыска ТЦК и СП.

Отмечается, что во время передачи второй части оговоренной суммы - 16 000 евро, клиента сняли с розыска, а при передаче последней части денег ему сообщили, что выезд запланирован через 2-3 недели.

Также читайте: Перевозил уклонистов к границе как спецназовцев: ГБР разоблачило столичного полицейского. ФОТО

Юристу компании сообщили о подозрении по двум статьям: по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лица через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений); по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица).

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переплыли Тису, чтобы попасть в Румынию: на Закарпатье задержаны пятеро мужчин и их сообщница, - ГПСУ. ФОТО

Столичный юрист за деньги организовывал выезд мужчины за границу
Автор: 

Киев (26097) прокуратура (5068) уклонисты (1072)
Ніякі по суворості або просто нікчемні покарання, за подібні злочини посадових осіб, під час дії Особливо періоду/воєнного стану в Україні, спонукають їх і далі гадити лайном московським в Україні!
Міндіч, шурма, кисліцин, чернишов, купа посадових осіб з органів державної влади, не кажучи про медиків, адвокатів, сіддівських, цьому підтвердження!! Усі вони, патіхаму в лєс, і за кордон, в супроводі «важливих паперів» та осіб з пагонами!
А стипанишина+ стефанчуки з моноШоблою, опушні менегери, усіляко саботують внесення, нагальних змін до законів щодо потреб СЬОГОДЕННЯ !!! Рука не піднімається, упродовж 4 років!!! Приблуд95, не карати законами треба, а просто вішати!
08.09.2025 12:25 Ответить
А хто і за які гроші не мобілізовує "військових пенсіонерів"?
"Пенсії за вислугу років отримують 160 859 осіб віком від 45 до 60 років. Тобто мова йде про людей, які у своїй більшості все ще є працездатними й можуть виконувати завдання - особливо якщо йдеться про штабну, інженерну чи технічну роботу."
08.09.2025 12:56 Ответить
Зовсім кончені, таку ціну лупити. Це вже настільки вони там ох..ївші, що капець. Навіть воєнком Борисов менше брав, і йому на гелік вистачило і на віллу в іспанії.
08.09.2025 13:13 Ответить
 
 