Выезд за границу за 34 тыс. евро: сообщено о подозрении юристу частной компании в Киеве. ФОТО

В столице сообщили о подозрении работнику адвокатской компании, который за деньги помогал военнообязанному мужчине выехать за границу благодаря фиктивным документам.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, юридическая компания обещала полное документальное сопровождение выезда за границу путем изготовления фиктивного пакета документов. Впрочем, когда дата выезда уже была определена, выяснилось, что мужчина находится в розыске у ТЦК и СП. Поэтому юрист сообщил клиенту, что нужно дополнительно заплатить за снятие с розыска", - говорится в сообщении.

Юридическая компания оценила свои услуги в 34 000 евро, из которых 27 000 евро - за фиктивные документы, еще 7 000 евро - за снятие с розыска ТЦК и СП.

Отмечается, что во время передачи второй части оговоренной суммы - 16 000 евро, клиента сняли с розыска, а при передаче последней части денег ему сообщили, что выезд запланирован через 2-3 недели.

Юристу компании сообщили о подозрении по двум статьям: по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лица через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений); по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица).

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

