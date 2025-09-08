Виїзд за кордон за 34 тис. євро: повідомлено про підозру юристу приватної компанії у Києві. ФОТО
У столиці повідомили про підозру працівнику адвокатської компанії, який за гроші допомагав військовозобов’язаному чоловіку виїхати за кордон завдяки фіктивним документам.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, юридична компанія обіцяла повний документальний супровід виїзду за кордон шляхом виготовлення фіктивного пакета документів. Втім коли дата виїзду вже була визначена, з’ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку за ТЦК та СП. Відтак юрист повідомив клієнту, що потрібно додатково заплатити за зняття з розшуку", - йдеться в повідомленні.
Юридична компанія оцінила свої послуги в 34 000 євро, з яких 27 000 євро - за фіктивні документи, ще 7 000 євро - за зняття з розшуку ТЦК та СП.
Зазначається, що під час передачі другої частини обумовленої суми – 16 000 євро, клієнта зняли з розшуку, а при передачі останньої частини грошей йому повідомили, що виїзд заплановано через 2-3 тижні.
Юристу компанії повідомили про підозру за двома статтями: за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів); за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи).
Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.
Міндіч, шурма, кисліцин, чернишов, купа посадових осіб з органів державної влади, не кажучи про медиків, адвокатів, сіддівських, цьому підтвердження!! Усі вони, патіхаму в лєс, і за кордон, в супроводі «важливих паперів» та осіб з пагонами!
А стипанишина+ стефанчуки з моноШоблою, опушні менегери, усіляко саботують внесення, нагальних змін до законів щодо потреб СЬОГОДЕННЯ !!! Рука не піднімається, упродовж 4 років!!! Приблуд95, не карати законами треба, а просто вішати!
