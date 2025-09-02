УКР
Перевозив ухилянтів до кордону як спецпризначенців: ДБР викрило столичного поліцейського. ФОТО

Працівники ДБР за сприяння СБУ та Нацполіції повідомили про підозру старшому інспектору столичної поліції, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам втекти з країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Правоохоронець перевозив "клієнтів" із Києва до Вижницького району Чернівецької області, що межує із Румунією. Коштувала така послуга 6 тис. євро з людини. Гроші перед виїздом передавались спільниці, яка також "була найнята" організаторами оборудки.

Також дивіться: Намагався переправити людей до Румунії та підкупити прикордонника: на Закарпатті затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Віз на авто ніби на спецзавдання

Аби уникнути викриття, поліцейський вирушив у псевдовідрядження, змінював номерні знаки та встановлював на автомобіль світлові маячки, які надавали пріоритет в русі. У разі зупинки, він предʼявляв посвідчення та казав, що терміново везе колег на спецзавдання. Для маскування усіх чоловіків також переодягли у форму.

23 серпня 2025 року 5 військовозобов’язаних та поліцейського зупинили правоохоронці на в’їзді до Буковини. Після перевірки документів чоловікам вручили повістки та склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Перевозив ухилянтів до кордону як спецпризначенців

Правоохоронець, у свою чергу, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України (сприяння організації незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища).

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Також дивіться: Підшукували охочих уникнути мобілізації: на Одещині затримано трьох осіб, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

логічно. чоловіки уже і форму надягли. готові до служби. отримали повістки.
ось цікаво! війна закінчиться- що робити з тією ссикливою поїботою яка здристнула від мобілізації!
Чого мусорів не чіпають на 4 рік війни? Мусорня я цкунами це еталонні ухилянти, вони давно повинні бути в окопах и на штурмах посадки точно так як героїчно ганяються за простими людьми в тилу!
