Намагався переправити людей до Румунії та підкупити прикордонника: на Закарпатті затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили 24-річного мешканця Закарпаття, який планував нелегально переправити до Румунії двох місцевих жителів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Фото: ДПСУ

За даними слідства, чоловік пропонував військовослужбовцю прикордонного підрозділу 6 тисяч доларів США за інформацію про розташування нарядів та технічних засобів охорони кордону. Прикордонник відмовився та повідомив про спробу підкупу.

Затримання відбулося у Виноградові під час передачі частини коштів - 1000 доларів США - від клієнтів організатору переправлення.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Двом жителям Закарпаття, які намагалися виїхати за кордон, склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП. Організатора затримали за ст. 208 КПК України, йому оголошено підозру за ст. 369 (надання неправомірної вигоди) та ст. 332 (незаконне переправлення осіб через держкордон) Кримінального кодексу України.

