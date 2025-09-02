Пытался переправить людей в Румынию и подкупить пограничника: на Закарпатье задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Правоохранители разоблачили 24-летнего жителя Закарпатья, который планировал нелегально переправить в Румынию двух местных жителей.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, мужчина предлагал военнослужащему пограничного подразделения 6 тысяч долларов США за информацию о расположении нарядов и технических средств охраны границы. Пограничник отказался и сообщил о попытке подкупа.
Задержание произошло в Виноградове во время передачи части средств - 1000 долларов США - от клиентов организатору переправки.
Двум жителям Закарпатья, которые пытались выехать за границу, составили админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП. Организатора задержали по ст. 208 УПК Украины, ему объявлено подозрение по ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды) и ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу) Уголовного кодекса Украины.
