Перевозил уклонистов к границе как спецназовцев: ГБР разоблачило столичного полицейского. ФОТО
Работники ГБР при содействии СБУ и Нацполиции сообщили о подозрении старшему инспектору столичной полиции, который помогал военнообязанным мужчинам сбежать из страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Правоохранитель перевозил "клиентов" из Киева в Вижницкий район Черновицкой области, граничащий с Румынией. Стоила такая услуга 6 тыс. евро с человека. Деньги перед выездом передавались сообщнице, которая также "была нанята" организаторами сделки.
Вез на авто будто на спецзадание
Чтобы избежать разоблачения, полицейский отправился в псевдокомандировку, менял номерные знаки и устанавливал на автомобиль световые маячки, которые предоставляли приоритет в движении. В случае остановки, он предъявлял удостоверение и говорил, что срочно везет коллег на спецзадание. Для маскировки всех мужчин также переодели в форму.
23 августа 2025 года 5 военнообязанных и полицейского остановили правоохранители на въезде в Буковину. После проверки документов мужчинам вручили повестки и составили протоколы об административном правонарушении.
Правоохранитель, в свою очередь, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины (содействие организации незаконной переправки нескольких лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения).
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура.
