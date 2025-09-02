РУС
Перевозил уклонистов к границе как спецназовцев: ГБР разоблачило столичного полицейского. ФОТО

Работники ГБР при содействии СБУ и Нацполиции сообщили о подозрении старшему инспектору столичной полиции, который помогал военнообязанным мужчинам сбежать из страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Правоохранитель перевозил "клиентов" из Киева в Вижницкий район Черновицкой области, граничащий с Румынией. Стоила такая услуга 6 тыс. евро с человека. Деньги перед выездом передавались сообщнице, которая также "была нанята" организаторами сделки.

Вез на авто будто на спецзадание

Чтобы избежать разоблачения, полицейский отправился в псевдокомандировку, менял номерные знаки и устанавливал на автомобиль световые маячки, которые предоставляли приоритет в движении. В случае остановки, он предъявлял удостоверение и говорил, что срочно везет коллег на спецзадание. Для маскировки всех мужчин также переодели в форму.

23 августа 2025 года 5 военнообязанных и полицейского остановили правоохранители на въезде в Буковину. После проверки документов мужчинам вручили повестки и составили протоколы об административном правонарушении.

Перевозил уклонистов к границе как спецназовцев

Правоохранитель, в свою очередь, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины (содействие организации незаконной переправки нескольких лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения).

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура.

логічно. чоловіки уже і форму надягли. готові до служби. отримали повістки.
показать весь комментарий
02.09.2025 14:29 Ответить
Для закупівлі дроні у служки-нардепа підробляв у такий спосіб, у вільний від служби час!?!? Гогішвіллі, може пояснити…з аброхамієм???
показать весь комментарий
02.09.2025 14:29 Ответить
ось цікаво! війна закінчиться- що робити з тією ссикливою поїботою яка здристнула від мобілізації!
показать весь комментарий
02.09.2025 14:32 Ответить
На жаль, саме вони будуть вирішувати наше майбутнє. Ми воюємо, але їх більшість І влада їхня. Мені прикро, але нічого не вдієш
показать весь комментарий
02.09.2025 14:37 Ответить
Надо менять законодательство, должны быть граждане и подданные, право голоса должны иметь лишь первые
показать весь комментарий
02.09.2025 14:43 Ответить
Війна ще не закінчився дуже довго ще всі хто може виїхати будуть виїжджати! В от такі гнівні диванні закликатори як ти с пропердженого дивану, за шкірку і в окоп!
показать весь комментарий
02.09.2025 14:43 Ответить
дійсно, і що з такими як ти робити?
показать весь комментарий
02.09.2025 14:47 Ответить
1) Повернутися в Україну, або ж навчитися правильно користуватися vpn (для чого він на цензорі - загадка);
2) як не знаєш що робити - плювати і ловити.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:03 Ответить
то мені кожний раз заходячи на цензор міняти впн? я не такий тупий як ти!****- це подарував БОГ співвітчизників ідіотів як ти! то **** яника виберуть то зелю !то всяку уйню тупорили пишуть як ти!
показать весь комментарий
02.09.2025 15:15 Ответить

Точно не зашкодить. А може ви щеплення проти сказу пропустили? Для чого на цензорі vpn?
показать весь комментарий
02.09.2025 15:21 Ответить
я бачу ти тупий! пояснюю ! в мене впн постійно!якщо хочеш впевнитись в тому що я в Україні то не проблема! пиши свій номер і я тобі подзвоню!валеріана непогана шттука але приймати тобі потрібно пігулки від тупості- нажаль таких ще не придумали!
показать весь комментарий
02.09.2025 15:49 Ответить
Поліціант, навит самий крутий на кордоні нічого не зробе без прикордонників. Сподіваюсь що викриють всю "богодельню"
показать весь комментарий
02.09.2025 14:40 Ответить
А кажуть що вони не навчені, ще й як навчені, його відправити на передок командиром того спецзагону.
показать весь комментарий
02.09.2025 14:44 Ответить
Чого мусорів не чіпають на 4 рік війни? Мусорня я цкунами це еталонні ухилянти, вони давно повинні бути в окопах и на штурмах посадки точно так як героїчно ганяються за простими людьми в тилу!
показать весь комментарий
02.09.2025 14:45 Ответить
 
 