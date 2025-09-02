Перевозил уклонистов к границе как спецназовцев: ГБР разоблачило столичного полицейского. ФОТО

Работники ГБР при содействии СБУ и Нацполиции сообщили о подозрении старшему инспектору столичной полиции, который помогал военнообязанным мужчинам сбежать из страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Правоохранитель перевозил "клиентов" из Киева в Вижницкий район Черновицкой области, граничащий с Румынией. Стоила такая услуга 6 тыс. евро с человека. Деньги перед выездом передавались сообщнице, которая также "была нанята" организаторами сделки.

Вез на авто будто на спецзадание

Чтобы избежать разоблачения, полицейский отправился в псевдокомандировку, менял номерные знаки и устанавливал на автомобиль световые маячки, которые предоставляли приоритет в движении. В случае остановки, он предъявлял удостоверение и говорил, что срочно везет коллег на спецзадание. Для маскировки всех мужчин также переодели в форму.

23 августа 2025 года 5 военнообязанных и полицейского остановили правоохранители на въезде в Буковину. После проверки документов мужчинам вручили повестки и составили протоколы об административном правонарушении.

Правоохранитель, в свою очередь, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины (содействие организации незаконной переправки нескольких лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения).

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура.

