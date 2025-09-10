Затримано співробітницю ТЦК на Чернігівщині, яка за 20 тис. грн обіцяла зняти з розшуку ухилянта. ФОТО
Співробітниця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Чернігівщині вимагала та отримала хабар за зняття з активного розшуку військовозобов’язаного, який ухиляється від військової служби.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Чернігівщини.
Співробітниця ТЦК пообіцяла "замовнику" за хабар у 20 тис. грн вжити заходів щодо припинення його активного розшуку. З цією метою зловмисниця планувала внести несанкціоновані зміни у базу даних інформаційної системи обліку військовозобов’язаних осіб.
Правоохоронці затримали фігурантку відразу після отримання нею хабаря у сумі 20 тисяч гривень.
Зловмисницю затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їй повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Красти - потрібно багато. А то посадять.
Звертатись "для переймання досвідом" до такого собі олександра чепурного з міста Лозова.
Працював "рішала" в ДАІ м. Лозова та "рішав питання", коли розігнали пішов "рішала" до МРЕО "рішав питання" і там, коли розігнали МРЕО "рішала" на фронт не пішов (бо там "рішати питання" не можна), і пішов "рішала" в РЦК та СП кухарем.
Кухар багато "не порішає" і став "рішала" за рік МАЙОРОМ ЗСУ, (був рядовим став майор) і одраз начальником відділення РЦК та СП вже "порішав"собі Lexus RX450h за 24000$. Службову "порішав" Toyota RAV4 ціною 32 000 $. До речі "відстрочка" не дорого на півроку всього 4 000$.
Девіз у нього простий: "Якщо в тебе досі немає 10-15 мільйонів, то ти - лох".