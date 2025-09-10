Затримано співробітницю ТЦК на Чернігівщині, яка за 20 тис. грн обіцяла зняти з розшуку ухилянта. ФОТО

Співробітниця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Чернігівщині вимагала та отримала хабар за зняття з активного розшуку військовозобов’язаного, який ухиляється від військової служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Чернігівщини.

Співробітниця ТЦК пообіцяла "замовнику" за хабар у 20 тис. грн вжити заходів щодо припинення його активного розшуку. З цією метою зловмисниця планувала внести несанкціоновані зміни у базу даних інформаційної системи обліку військовозобов’язаних осіб.

Правоохоронці затримали фігурантку відразу після отримання нею хабаря у сумі 20 тисяч гривень.

Також читайте: На Львівщині суддя "викупив" у ТЦК двоюрідного брата за 8 тисяч доларів, – Офіс Генпрокурора

Зловмисницю затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їй повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).