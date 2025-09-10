УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10990 відвідувачів онлайн
Новини Фото Корупція ТЦК
851 11

Затримано співробітницю ТЦК на Чернігівщині, яка за 20 тис. грн обіцяла зняти з розшуку ухилянта. ФОТО

хабарниця військова ТЦК

Співробітниця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Чернігівщині вимагала та отримала хабар за зняття з активного розшуку військовозобов’язаного, який ухиляється від військової служби. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Чернігівщини.

Співробітниця ТЦК пообіцяла "замовнику" за хабар у 20 тис. грн вжити заходів щодо припинення його активного розшуку. З цією метою зловмисниця планувала внести несанкціоновані зміни у базу даних інформаційної системи обліку військовозобов’язаних осіб.

Правоохоронці затримали фігурантку відразу після отримання нею хабаря у сумі 20 тисяч гривень.

хабарниця військова ТЦК

Також читайте: На Львівщині суддя "викупив" у ТЦК двоюрідного брата за 8 тисяч доларів, – Офіс Генпрокурора

 Зловмисницю затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їй повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). 

Автор: 

хабар (4783) ухилянти (1145) ТЦК та СП (793) Чернігівська область (1026)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Ну за такой демпинг точно посодют
показати весь коментар
10.09.2025 18:10 Відповісти
+2
показати весь коментар
10.09.2025 17:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.09.2025 17:56 Відповісти
Вона подивилась навкруги - і вирішила що теж не лошара там якась. Та і ті гроші - то сміх якийсь. Юзіку на раз пообідати.
Красти - потрібно багато. А то посадять.
показати весь коментар
10.09.2025 18:01 Відповісти
а як же перевірки, кадровий відбир, атестації і вся така хрень. Чи яке керівництво такі і підлегли?
показати весь коментар
10.09.2025 18:01 Відповісти
"А якби на його місці був ще більший дурачок?"(с) ЗЄмленський
показати весь коментар
10.09.2025 18:07 Відповісти
В сім'ї не без урода )
показати весь коментар
10.09.2025 18:04 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 18:05 Відповісти
Це зрозуміло. У 40 -мільйонній сім'ї і уродів повинно бути багато)
показати весь коментар
10.09.2025 18:20 Відповісти
Ну за такой демпинг точно посодют
показати весь коментар
10.09.2025 18:10 Відповісти
Человек альтруизм и великодушие проявил - за копейки "порешать вопрос" с ТЦК, а её в изолятор? Отпустить и наградить.
показати весь коментар
10.09.2025 18:15 Відповісти
В статті помилка, не співробітницю, а військову ТЦК....
показати весь коментар
10.09.2025 18:24 Відповісти
Як за один рік стати з солдата майором, з кухаря начальником РЦК та СП Київського району м. Харків.

Звертатись "для переймання досвідом" до такого собі олександра чепурного з міста Лозова.

Працював "рішала" в ДАІ м. Лозова та "рішав питання", коли розігнали пішов "рішала" до МРЕО "рішав питання" і там, коли розігнали МРЕО "рішала" на фронт не пішов (бо там "рішати питання" не можна), і пішов "рішала" в РЦК та СП кухарем.

Кухар багато "не порішає" і став "рішала" за рік МАЙОРОМ ЗСУ, (був рядовим став майор) і одраз начальником відділення РЦК та СП вже "порішав"собі Lexus RX450h за 24000$. Службову "порішав" Toyota RAV4 ціною 32 000 $. До речі "відстрочка" не дорого на півроку всього 4 000$.

Девіз у нього простий: "Якщо в тебе досі немає 10-15 мільйонів, то ти - лох".
показати весь коментар
10.09.2025 18:28 Відповісти
 
 