РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10108 посетителей онлайн
Новости Фото Коррупция в ТЦК
1 335 15

Задержана сотрудница ТЦК в Черниговской области, которая за 20 тыс. грн обещала снять с розыска уклониста. ФОТО

Сотрудница одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Черниговщине требовала и получила взятку за снятие с активного розыска военнообязанного, который уклоняется от военной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговщины.

Сотрудница ТЦК пообещала "заказчику" за взятку в 20 тыс. грн принять меры по прекращению его активного розыска. С этой целью злоумышленница планировала внести несанкционированные изменения в базу данных информационной системы учета военнообязанных лиц.

Правоохранители задержали фигурантку сразу после получения ею взятки в сумме 20 тысяч гривен.

взяточница военная ТЦК

Также читайте: На Львовщине судья "выкупил" у ТЦК двоюродного брата за 8 тысяч долларов, - Офис Генпрокурора

Злоумышленница задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещена в изолятор временного содержания. Ей сообщено о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Автор: 

взятка (6224) уклонисты (1076) ТЦК (741) Черниговская область (1249)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
показать весь комментарий
10.09.2025 17:56 Ответить
+3
Ну за такой демпинг точно посодют
показать весь комментарий
10.09.2025 18:10 Ответить
+1
В статті помилка, не співробітницю, а військову ТЦК....
показать весь комментарий
10.09.2025 18:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.09.2025 17:56 Ответить
Вона подивилась навкруги - і вирішила що теж не лошара там якась. Та і ті гроші - то сміх якийсь. Юзіку на раз пообідати.
Красти - потрібно багато. А то посадять.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:01 Ответить
а як же перевірки, кадровий відбир, атестації і вся така хрень. Чи яке керівництво такі і підлегли?
показать весь комментарий
10.09.2025 18:01 Ответить
"А якби на його місці був ще більший дурачок?"(с) ЗЄмленський
показать весь комментарий
10.09.2025 18:07 Ответить
В сім'ї не без урода )
показать весь комментарий
10.09.2025 18:04 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 18:05 Ответить
???
показать весь комментарий
10.09.2025 18:35 Ответить
Наслідки колективного *****, це коли дитина 2006 року народження з Бердянська, разом із другом вступає в бій з окупантами й знищують військового рф та колаборанта!
А нижче на фото ********** Кошовий та Пікалов, мають орден «За заслуги» ІІІ ступеня...
показать весь комментарий
10.09.2025 18:58 Ответить
Ну за такой демпинг точно посодют
показать весь комментарий
10.09.2025 18:10 Ответить
Человек альтруизм и великодушие проявил - за копейки "порешать вопрос" с ТЦК, а её в изолятор? Отпустить и наградить.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:15 Ответить
В статті помилка, не співробітницю, а військову ТЦК....
показать весь комментарий
10.09.2025 18:24 Ответить
Як за один рік стати з солдата майором, з кухаря начальником РЦК та СП Київського району м. Харків.

Звертатись "для переймання досвідом" до такого собі олександра чепурного з міста Лозова.

Працював "рішала" в ДАІ м. Лозова та "рішав питання", коли розігнали пішов "рішала" до МРЕО "рішав питання" і там, коли розігнали МРЕО "рішала" на фронт не пішов (бо там "рішати питання" не можна), і пішов "рішала" в РЦК та СП кухарем.

Кухар багато "не порішає" і став "рішала" за рік МАЙОРОМ ЗСУ, (був рядовим став майор) і одраз начальником відділення РЦК та СП вже "порішав"собі Lexus RX450h за 24000$. Службову "порішав" Toyota RAV4 ціною 32 000 $. До речі "відстрочка" не дорого на півроку всього 4 000$.

Девіз у нього простий: "Якщо в тебе досі немає 10-15 мільйонів, то ти - лох".
показать весь комментарий
10.09.2025 18:28 Ответить
Чим ТЦК краще за військкомати? Чи може є хоч одне ТЦК, яке не бере хабаря?
показать весь комментарий
10.09.2025 18:29 Ответить
За 20 тис гривень убити собі життя ... дурна курка.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:44 Ответить
 
 