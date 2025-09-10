Задержана сотрудница ТЦК в Черниговской области, которая за 20 тыс. грн обещала снять с розыска уклониста. ФОТО

Сотрудница одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Черниговщине требовала и получила взятку за снятие с активного розыска военнообязанного, который уклоняется от военной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговщины.

Сотрудница ТЦК пообещала "заказчику" за взятку в 20 тыс. грн принять меры по прекращению его активного розыска. С этой целью злоумышленница планировала внести несанкционированные изменения в базу данных информационной системы учета военнообязанных лиц.

Правоохранители задержали фигурантку сразу после получения ею взятки в сумме 20 тысяч гривен.

Злоумышленница задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещена в изолятор временного содержания. Ей сообщено о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).