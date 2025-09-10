Задержана сотрудница ТЦК в Черниговской области, которая за 20 тыс. грн обещала снять с розыска уклониста. ФОТО
Сотрудница одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Черниговщине требовала и получила взятку за снятие с активного розыска военнообязанного, который уклоняется от военной службы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговщины.
Сотрудница ТЦК пообещала "заказчику" за взятку в 20 тыс. грн принять меры по прекращению его активного розыска. С этой целью злоумышленница планировала внести несанкционированные изменения в базу данных информационной системы учета военнообязанных лиц.
Правоохранители задержали фигурантку сразу после получения ею взятки в сумме 20 тысяч гривен.
Злоумышленница задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещена в изолятор временного содержания. Ей сообщено о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Красти - потрібно багато. А то посадять.
А нижче на фото ********** Кошовий та Пікалов, мають орден «За заслуги» ІІІ ступеня...
Звертатись "для переймання досвідом" до такого собі олександра чепурного з міста Лозова.
Працював "рішала" в ДАІ м. Лозова та "рішав питання", коли розігнали пішов "рішала" до МРЕО "рішав питання" і там, коли розігнали МРЕО "рішала" на фронт не пішов (бо там "рішати питання" не можна), і пішов "рішала" в РЦК та СП кухарем.
Кухар багато "не порішає" і став "рішала" за рік МАЙОРОМ ЗСУ, (був рядовим став майор) і одраз начальником відділення РЦК та СП вже "порішав"собі Lexus RX450h за 24000$. Службову "порішав" Toyota RAV4 ціною 32 000 $. До речі "відстрочка" не дорого на півроку всього 4 000$.
Девіз у нього простий: "Якщо в тебе досі немає 10-15 мільйонів, то ти - лох".