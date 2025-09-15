УКР
Затримано начальника одного з підрозділів РЦК – депутата Надвірнянської міської ради, який допомагав ухилянтам зніматися з розшуку, - СБУ

На Прикарпатті викрили посадовця ТЦК,

Затримано начальника одного з підрозділів ТЦК та депутата Надвірнянської міської ради на Франківщині. Він гарантував проходження ВЛК, виготовлення військового квитка та довідку про інвалідність за гроші

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Управління СБ України в Івано-Франківській області.

Йдеться про начальника одного з підрозділів районного центру комплектування – депутата Надвірнянської міської ради.

За даними військової контррозвідки СБУ, посадовець допомагав виготовити фіктивні документи, які дозволяли чоловікам уникати призову та зніматися з розшуку за неявку до ТЦК.

СБУ та Нацполіція затримали зловмисника та задокументували факт одержання ним першої частини неправомірної вигоди - 1000 доларів США. Гроші він отримав від чоловіка, який перебував у розшуку через відсутність військово-облікових документів і неактуалізовані персональні дані у територіальному центрі комплектування.

За ці кошти фігурант гарантував:

▪ організувати проходження військово-лікарської комісії;

▪ виготовити військово-обліковий документ;

▪ надати довідку про тимчасове звільнення від мобілізації на підставі інвалідності III групи.

Кожен етап оформлення "послуг" зловмисник оцінював окремо.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та його імовірних спільників правоохоронці виявили готівку, одержану як хабар, та чисті бланки з печатками РТЦК.

Крім того, в службовому приміщенні Надвірнянського РТЦК та СП вилучено документи щодо надання відстрочки від призову за мобілізацією.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

депутат (1806) Івано-Франківська область (986) ТЦК та СП (798)
ІПСО. Не може такого бути. Щоб начальник ТЦК з бойовим досвідом, після поранень, робив таке. Скоріш за все знову обсирають ТЦК, як кури драбину. Розберуться, відпустять.
15.09.2025 15:33 Відповісти
+2
Депутат-начальник тцк - шампунь і бальзам-кондиціонер в одному.
Читаєш новини і жахаєшся "верніть мене назад"
15.09.2025 15:34 Відповісти
+2
він не є начальником ТЦК. Він - не військовий, він - цивільний керівник відділу фінансової групи Надвірнянського РТЦК
https://zaxid.net/news/
15.09.2025 15:48 Відповісти
він не є начальником ТЦК. Він - не військовий, він - цивільний керівник відділу фінансової групи Надвірнянського РТЦК
https://zaxid.net/news/
15.09.2025 15:48 Відповісти
Ось тобі про начальника тцк з бойовим досвідом
https://www.youtube.com/watch?v=W8Lb82BLpqA
15.09.2025 15:58 Відповісти
Депутат-начальник тцк - шампунь і бальзам-кондиціонер в одному.
Читаєш новини і жахаєшся "верніть мене назад"
15.09.2025 15:34 Відповісти
За даними ЗМІ, затриманим працівником ТЦК виявився депутат Надвірнянської міської ради від «Платформи громад» Тарас Рудяк.
15.09.2025 15:39 Відповісти
На виборах «Українська стратегія Гройсмана» співпрацювала з «Платформою громад».
---------
Тепер зрозуміло звідки ноги ростуть, як завжди від попередньої влади.
---------
Тепер зрозуміло звідки ноги ростуть, як завжди від попередньої влади.
15.09.2025 15:50 Відповісти
******* корупціонери Гройсмана, само собою. Але знімати з обліку ухилянтів та надавати їм "білий білет" - він не міг без відома начальників ТЦК і ВЛК, чинних представників влади.
15.09.2025 15:59 Відповісти
Він міг, просто, буть "дієвим посередником"... Тобто, здійснював "активні дії"... А "вище" просто "закривали очі" та отримували "конверти"...
15.09.2025 16:20 Відповісти
розкрутка потрібна.
Але там така ситуація, що розкрутчики можуть вийти і на своє начальство...
15.09.2025 16:53 Відповісти
Про що я і кажу... Колись одному своєму "землячку", у званні підполковника, на рибалці, сказав: "Захочеш щось "порішать" - прийди до мене, і подумаємо, як твій "хвіст, від молотків витягти"... А він, мабуть, подумав, що я "на частку" напрошуюся... Вирішив сам "порулить"... "Порулив" ... Прокуратура "взяла за сраку"... Прибіг: "Рятуй!"... А я йому: "Ти, коли "рішав" - мене питався? То чого ти зараз, до мене прибіг?... "
Я все це знаю давно.. Оці всі "схематози" відомі давно... І, якби не "кришування" - давно-б, усе, викорінили! Але коли мого колишнього стажера (тоді - студента), "беруть за сраку", у званні старшого офіцера, який наглядає за дотриманням законів, на корупції - "я мовчу"... Що ще говорить... Нема слів...
15.09.2025 17:11 Відповісти
"******* корупціонери Гройсмана"
😁 Гройсмана?)
😁 Гройсмана?)
15.09.2025 16:49 Відповісти
Він з 1 вересня повинен був все робити під бодікамеру, так що органи розберуться.
15.09.2025 15:41 Відповісти
 
 