Затримано начальника одного з підрозділів РЦК – депутата Надвірнянської міської ради, який допомагав ухилянтам зніматися з розшуку, - СБУ

Затримано начальника одного з підрозділів ТЦК та депутата Надвірнянської міської ради на Франківщині. Він гарантував проходження ВЛК, виготовлення військового квитка та довідку про інвалідність за гроші

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Управління СБ України в Івано-Франківській області.

Йдеться про начальника одного з підрозділів районного центру комплектування – депутата Надвірнянської міської ради.

За даними військової контррозвідки СБУ, посадовець допомагав виготовити фіктивні документи, які дозволяли чоловікам уникати призову та зніматися з розшуку за неявку до ТЦК.

СБУ та Нацполіція затримали зловмисника та задокументували факт одержання ним першої частини неправомірної вигоди - 1000 доларів США. Гроші він отримав від чоловіка, який перебував у розшуку через відсутність військово-облікових документів і неактуалізовані персональні дані у територіальному центрі комплектування.

За ці кошти фігурант гарантував:

організувати проходження військово-лікарської комісії;

виготовити військово-обліковий документ;

надати довідку про тимчасове звільнення від мобілізації на підставі інвалідності III групи.

Кожен етап оформлення "послуг" зловмисник оцінював окремо.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та його імовірних спільників правоохоронці виявили готівку, одержану як хабар, та чисті бланки з печатками РТЦК.

Крім того, в службовому приміщенні Надвірнянського РТЦК та СП вилучено документи щодо надання відстрочки від призову за мобілізацією.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.