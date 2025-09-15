РУС
Задержан депутат горсовета на Франковщине, который, как начальник подразделения ТЦК, помогал уклонистам сниматься с розыска, - СБУ

В Прикарпатье разоблачили должностное лицо ТЦК,

Задержан начальник подразделения ТЦК и депутат Надворнянского городского совета на Франковщине. Он гарантировал прохождение ВВК, изготовление военного билета и справку об инвалидности за деньги

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление СБ Украины в Ивано-Франковской области.

Речь идет о начальнике одного из подразделений районного центра комплектования - депутате Надворнянского городского совета.

По данным военной контрразведки СБУ, чиновник помогал изготовить фиктивные документы, которые позволяли мужчинам избегать призыва и сниматься с розыска за неявку в ТЦК.

СБУ и Нацполиция задержали злоумышленника и задокументировали факт получения им первой части неправомерной выгоды - 1000 долларов США. Деньги он получил от мужчины, который находился в розыске из-за отсутствия военно-учетных документов и неактуализированных персональных данных в территориальном центре комплектования.

За эти средства фигурант гарантировал:

▪ организовать прохождение военно-врачебной комиссии;

▪ изготовить военно-учетный документ;

▪ предоставить справку о временном освобождении от мобилизации на основании инвалидности III группы.

Каждый этап оформления "услуг" злоумышленник оценивал отдельно.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта и его вероятных сообщников правоохранители обнаружили наличные, полученные в качестве взятки, и чистые бланки с печатями РТЦК.

Кроме того, в служебном помещении Надворнянского РТЦК и СП изъяты документы о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

депутат (3344) Ивано-Франковская область (952) ТЦК (746)
+8
ІПСО. Не може такого бути. Щоб начальник ТЦК з бойовим досвідом, після поранень, робив таке. Скоріш за все знову обсирають ТЦК, як кури драбину. Розберуться, відпустять.
15.09.2025 15:33 Ответить
+2
Депутат-начальник тцк - шампунь і бальзам-кондиціонер в одному.
Читаєш новини і жахаєшся "верніть мене назад"
15.09.2025 15:34 Ответить
+2
він не є начальником ТЦК. Він - не військовий, він - цивільний керівник відділу фінансової групи Надвірнянського РТЦК
https://zaxid.net/news/
15.09.2025 15:48 Ответить
Ось тобі про начальника тцк з бойовим досвідом
https://www.youtube.com/watch?v=W8Lb82BLpqA
15.09.2025 15:58 Ответить
Депутат-начальник тцк - шампунь і бальзам-кондиціонер в одному.
Читаєш новини і жахаєшся "верніть мене назад"
15.09.2025 15:34 Ответить
https://wz.lviv.ua/news/539293-zatrymaly-nachalnyka-ttsk-iakyi-takozh-buv-deputatom-nadvirnianskoi-miskrady-na-ivano-frankivshchyni За даними ЗМІ, затриманим працівником ТЦК виявився депутат Надвірнянської міської ради від «Платформи громад» Тарас Рудяк.
15.09.2025 15:39 Ответить
На виборах «https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Українська стратегія Гройсмана» співпрацювала з «Платформою громад».https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%C2%BB#cite_note-9 [9]
---------
Тепер зрозуміло звідки ноги ростуть, як завжди від попередньої влади.
15.09.2025 15:50 Ответить
******* корупціонери Гройсмана, само собою. Але знімати з обліку ухилянтів та надавати їм "білий білет" - він не міг без відома начальників ТЦК і ВЛК, чинних представників влади.
15.09.2025 15:59 Ответить
Він міг, просто, буть "дієвим посередником"... Тобто, здійснював "активні дії"... А "вище" просто "закривали очі" та отримували "конверти"...
показать весь комментарий
розкрутка потрібна.
Але там така ситуація, що розкрутчики можуть вийти і на своє начальство...
показать весь комментарий
Про що я і кажу... Колись одному своєму "землячку", у званні підполковника, на рибалці, сказав: "Захочеш щось "порішать" - прийди до мене, і подумаємо, як твій "хвіст, від молотків витягти"... А він, мабуть, подумав, що я "на частку" напрошуюся... Вирішив сам "порулить"... "Порулив" ... Прокуратура "взяла за сраку"... Прибіг: "Рятуй!"... А я йому: "Ти, коли "рішав" - мене питався? То чого ти зараз, до мене прибіг?... "
Я все це знаю давно.. Оці всі "схематози" відомі давно... І, якби не "кришування" - давно-б, усе, викорінили! Але коли мого колишнього стажера (тоді - студента), "беруть за сраку", у званні старшого офіцера, який наглядає за дотриманням законів, на корупції - "я мовчу"... Що ще говорить... Нема слів...
15.09.2025 17:11 Ответить
"******* корупціонери Гройсмана"
😁 Гройсмана?)
15.09.2025 16:49 Ответить
Він з 1 вересня повинен був все робити під бодікамеру, так що органи розберуться.
показать весь комментарий
