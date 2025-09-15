Задержан депутат горсовета на Франковщине, который, как начальник подразделения ТЦК, помогал уклонистам сниматься с розыска, - СБУ
Задержан начальник подразделения ТЦК и депутат Надворнянского городского совета на Франковщине. Он гарантировал прохождение ВВК, изготовление военного билета и справку об инвалидности за деньги
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление СБ Украины в Ивано-Франковской области.
Речь идет о начальнике одного из подразделений районного центра комплектования - депутате Надворнянского городского совета.
По данным военной контрразведки СБУ, чиновник помогал изготовить фиктивные документы, которые позволяли мужчинам избегать призыва и сниматься с розыска за неявку в ТЦК.
СБУ и Нацполиция задержали злоумышленника и задокументировали факт получения им первой части неправомерной выгоды - 1000 долларов США. Деньги он получил от мужчины, который находился в розыске из-за отсутствия военно-учетных документов и неактуализированных персональных данных в территориальном центре комплектования.
За эти средства фигурант гарантировал:
организовать прохождение военно-врачебной комиссии;
изготовить военно-учетный документ;
предоставить справку о временном освобождении от мобилизации на основании инвалидности III группы.
Каждый этап оформления "услуг" злоумышленник оценивал отдельно.
В ходе обысков по месту жительства фигуранта и его вероятных сообщников правоохранители обнаружили наличные, полученные в качестве взятки, и чистые бланки с печатями РТЦК.
Кроме того, в служебном помещении Надворнянского РТЦК и СП изъяты документы о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
