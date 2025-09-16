Будут судить правоохранителя и экс-военнослужащего ТЦК Донетчины, наладивших "бизнес" на военнообязанных мужчинах, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя и бывшего военнослужащего территориального центра комплектования Донецкой области, которые наладили "бизнес" на военнообязанных мужчинах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Бюро.
Обвинительный акт направлен в суд.
Как отмечается, они подыскивали мужчин призывного возраста, которые стремились уехать из Украины во время войны. За 20 тысяч долларов США злоумышленники предоставляли клиентам поддельные военно-учетные документы.
В "бумагах" использовалась печать образца 2019 года и подпись бывшего военного комиссара, а также вносились ложные данные о непригодности к службе в Единый электронный реестр "Оберіг".
При этом мужчинам даже не нужно было проходить военно-врачебную комиссию. В случае дополнительных трудностей дельцы требовали еще 1 тысячу долларов.
В апреле 2025 года сотрудники ГБР задержали организаторов во время получения 20 тысяч долларов США от клиента.
Оба фигуранта обвиняются в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.
