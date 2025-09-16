РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10443 посетителя онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации Коррупция в ТЦК
1 082 9

Будут судить правоохранителя и экс-военнослужащего ТЦК Донетчины, наладивших "бизнес" на военнообязанных мужчинах, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя и бывшего военнослужащего территориального центра комплектования Донецкой области, которые наладили "бизнес" на военнообязанных мужчинах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Бюро.

Обвинительный акт направлен в суд.

Как отмечается, они подыскивали мужчин призывного возраста, которые стремились уехать из Украины во время войны. За 20 тысяч долларов США злоумышленники предоставляли клиентам поддельные военно-учетные документы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан правоохранитель, который за взятки "освобождал" военнообязанных из ТЦК, - ГБР. ФОТОрепортаж

В Донецкой области будут судить полицейского и военного ТЦК:

В "бумагах" использовалась печать образца 2019 года и подпись бывшего военного комиссара, а также вносились ложные данные о непригодности к службе в Единый электронный реестр "Оберіг".

При этом мужчинам даже не нужно было проходить военно-врачебную комиссию. В случае дополнительных трудностей дельцы требовали еще 1 тысячу долларов.

В апреле 2025 года сотрудники ГБР задержали организаторов во время получения 20 тысяч долларов США от клиента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан начальник одного из подразделений РЦК - депутат Надворнянского городского совета, который помогал уклонистам сниматься с розыска, - СБУ

Оба фигуранта обвиняются в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.

В Донецкой области будут судить полицейского и военного ТЦК:
В Донецкой области будут судить полицейского и военного ТЦК:

Автор: 

суд (25232) Донецкая область (10782) ГБР (3202) уклонисты (1090) ТЦК (748)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Економічне бронювання!!
Поранені нафронтовики, інваліди і ветерани!
Потужні Патріоти!
Завзяті професійні служаки Вітчизни!
Це все звісно не про них
показать весь комментарий
16.09.2025 17:20 Ответить
Не вірю! Чергова брудна ворожа ІПСО! В тцк служать виключно чесні та порядні громадяни!
показать весь комментарий
16.09.2025 17:22 Ответить
+
показать весь комментарий
16.09.2025 17:35 Ответить
Вони навіть сплять з ввімкненими бодікамерами щоб небуло наклепів щодо порушень з їх боку.
показать весь комментарий
16.09.2025 17:44 Ответить
В справі появияться "ймовірно налагодили" і справу закриють
показать весь комментарий
16.09.2025 17:24 Ответить
ДБР, забула про Марченко (слугу народа), та що кидала сумку з грошима через паркан! І то, були хабарі від мобілізації... мабуть, ето другоє.
показать весь комментарий
16.09.2025 17:33 Ответить
Никогда такого не было и вот опять!
показать весь комментарий
16.09.2025 17:46 Ответить
Не бідненькі ухилянтики, прям гордість за багатих громадян.
показать весь комментарий
16.09.2025 17:49 Ответить
 
 