Суд наложил арест на смартфоны двух граждан, которые сообщали в соцсети о местах проведения мер оповещения в Полтаве.

Шевченковский районный суд Полтавы наложил арест на смартфоны двух горожан, которые фигурируют в уголовном производстве по факту препятствования деятельности Вооруженных Сил Украины.

Соответствующие данные содержатся в Едином реестре судебных решений, информирует Цензор НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, дело открыто в августе по ч. 1 ст. 114-1 УКУ. Следствие установило, что администраторы и участники местных Telegram-сообществ распространяли сведения о расположении групп военнослужащих ТЦК и полиции. По данным правоохранителей, эта информация могла использоваться для предупреждения военнообязанных и содействия уклонению от мобилизации.

В сентябре у одного из подозреваемых прошли обыски, во время которых изъяли смартфон. Впоследствии аналогичные действия провели и в отношении другого фигуранта дела.

"Суд признал изъятые телефоны доказательствами в уголовном производстве и направил их на компьютерно-техническую экспертизу. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.