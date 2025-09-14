Бодікамери ТЦК вже зафіксували низку правопорушень: матеріали передані до правоохоронних органів. ВIДЕО

З 1 вересня військовослужбовці ТЦК та СП під час оповіщення громадян застосовують спеціальні засоби відеофіксації. Це є важливим кроком до підвищення відкритості та законності мобілізаційних заходів.

Прозорість мобілізаційного процесу

Використання бодікамер військовослужбовцями ТЦК та СП робить мобілізаційний процес більш прозорим. Це потрібно обом сторонам процесу — як військовослужбовцям, так і цивільним громадянам.

Протягом майже двох тижнів камери вже зафіксували низку правопорушень, матеріали передані до правоохоронних органів.

Процес оповіщення у рамках мобілізації - під повною відеофіксацією

Відтепер процес оповіщення громадян у рамках мобілізації перебуває під повною відеофіксацією, і всі порушники обов’язково будуть притягнуті до відповідальності.

"Усі заходи здійснюються виключно в межах чинного законодавства України. Закликаємо громадян сумлінно його дотримуватися та сприяти належній реалізації мобілізаційного процесу", — йдеться в повідомленні Командування сухопутних військ.

Нагадаємо, що з 1 вересня усіх військовослужбовців ТЦК та СП зобов'язали використовувати нагрудні бодікамери для відеофіксації, перевірки документів або вручення повісток.