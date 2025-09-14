Бодікамери ТЦК вже зафіксували низку правопорушень: матеріали передані до правоохоронних органів. ВIДЕО
З 1 вересня військовослужбовці ТЦК та СП під час оповіщення громадян застосовують спеціальні засоби відеофіксації. Це є важливим кроком до підвищення відкритості та законності мобілізаційних заходів.
Як внормує Цензор.НЕТ, про це повідомило Командування сухопутник військ у соцмережах.
Прозорість мобілізаційного процесу
Використання бодікамер військовослужбовцями ТЦК та СП робить мобілізаційний процес більш прозорим. Це потрібно обом сторонам процесу — як військовослужбовцям, так і цивільним громадянам.
Також читайте: За невикористання бодікамер у ТЦК передбачена відповідальність, - Сухопутні війська
Протягом майже двох тижнів камери вже зафіксували низку правопорушень, матеріали передані до правоохоронних органів.
Процес оповіщення у рамках мобілізації - під повною відеофіксацією
Відтепер процес оповіщення громадян у рамках мобілізації перебуває під повною відеофіксацією, і всі порушники обов’язково будуть притягнуті до відповідальності.
"Усі заходи здійснюються виключно в межах чинного законодавства України. Закликаємо громадян сумлінно його дотримуватися та сприяти належній реалізації мобілізаційного процесу", — йдеться в повідомленні Командування сухопутних військ.
Нагадаємо, що з 1 вересня усіх військовослужбовців ТЦК та СП зобов'язали використовувати нагрудні бодікамери для відеофіксації, перевірки документів або вручення повісток.
Якщо ми поступово впроваджуємо стандарти НАТО, то давайте запровадимо і вимоги НАТО до фізичного стану бійців... Ну не братимуть там в армію гіпертоніків із діабетиками, а у нас - запросто!
Може хто роз'яснить?
Якісь порушення з боку самих тецекашників зафіксувати не вдалося - в той час камери випадково не працювали.
- і , звісно , дивним чином порушення ці лише з боку громадян , а не ТЦКшників ... так ?
Фото- і відеозйомки та використання фото неповнолітніх дітей можливі виключно за згодою батьків або їх законних представників.
Статтею 307 Цивільного кодексу України передбачено, що людей не можна знімати на фото або відео без їхньої згоди на це. Ця норма Закону розповсюджується лише на фізичних осіб та не може бути використана щодо службових, посадових або публічних осіб.
Зйомка в жодному разі не має порушувати права людини на невтручання в її приватне та особисте життя
А це законно?
Для використання бодікамер існує правова основа. Згідно із законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» уповноважені представники ТЦК та поліцейські мають право здійснювати фото- та відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.
Водночас представник ТЦК, який використовує камеру, зобов'язаний повідомити про це людей, яких він знімає. За порушення будь-якого правила представнику ТЦК можуть проголосити догану або понизити у посаді чи званні.
Потім перший переляк пройшов і почалось звичне - квартал95 оговтався, почались крадіжки, я начальник -ти дурак, купівля-продаж посад, відпусток, довідок, переведень, бізнес на держбюджеті...
І тут з'явилось чотири категорії громадян - ті хто виписав собі бронь, та тим хто їх владу охороняє. Потім куми-свати кум кума, двоюрідна сестра троюрідного телепня.
Потім ті хто зміг купити собі бронь різними шляхами.
Ну і ті хто купити відмазку від фронту не може - бо бідний.
за экраном ТЦК ,,белое и пушистое,,
БРЕД , ОДНОБОКОЕ ВИДЕО .
выдай БОДИ К... ВСЕЙ СТРАНЕ И ВЫ УЖАСНЕТЕСЬ )
Боді камери певно що стирають: не будуть же на себе збирати компромат,не знати,як в майбутньому ще воно підвернеться.
Давно пора было это сделать!!
А то у нас народ оборзел совсем
Матюкают представителей власти
Лупят
Иногда даже убивают
Вот в США даже за матюк в адрес полицейского - арестуют за оскорбление
Отведут в суд
Судья посмотрит видео
И выпишет штраф
Возможно даже 1000 долларов
Не заплатишь - отвезут в тюрьму
А если будешь угрожать полицейскому или представителю власти
Размахивать битой
Мордой положат в асфальт
Зачитают права
И посадят
И это правильно!!!!!!!!!
И не надо тут писать - про полицейских, которые не воюют
Не надо переводить стрелки
Полицейские многие воюют
В отличие от тех ,кто пишет гадости про них в чате
Сидя на диване....
Що скажу... Бажаючі воювати за свою землю скінчилися. Лишилися прості люди, котрим байдуже як називається вулиця, на якій вони живуть, аби газ дешевий був і була робота. Так, досить ТЦК, досить війни, досить мобілізації.
Єдине- в рамках капітуляції необхідно домовлятися що військові вивезуть свої сім'ї за кордон, після чого організовано відступлять, зі зброєю- щоб у кацапів не було бажання скористатися моментом- зброю врешті лишать на кордоні.