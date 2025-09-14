УКР
Бодікамери ТЦК вже зафіксували низку правопорушень: матеріали передані до правоохоронних органів. ВIДЕО

З 1 вересня військовослужбовці ТЦК та СП під час оповіщення громадян застосовують спеціальні засоби відеофіксації. Це є важливим кроком до підвищення відкритості та законності мобілізаційних заходів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Командування сухопутних військ у соцмережах.

Прозорість мобілізаційного процесу

Використання бодікамер військовослужбовцями ТЦК та СП робить мобілізаційний процес більш прозорим. Це потрібно обом сторонам процесу — як військовослужбовцям, так і цивільним громадянам.

За невикористання бодікамер у ТЦК передбачена відповідальність, - Сухопутні війська

Протягом майже двох тижнів камери вже зафіксували низку правопорушень, матеріали передані до правоохоронних органів.

Процес оповіщення у рамках мобілізації - під повною відеофіксацією

Відтепер процес оповіщення громадян у рамках мобілізації перебуває під повною відеофіксацією, і всі порушники обов’язково будуть притягнуті до відповідальності.

Чоловік вдарив сокирою по голові військовослужбовця ТЦК у Черкасах: нападника затримали

"Усі заходи здійснюються виключно в межах чинного законодавства України. Закликаємо громадян сумлінно його дотримуватися та сприяти належній реалізації мобілізаційного процесу", — йдеться в повідомленні Командування сухопутних військ.

Нагадаємо, що з 1 вересня усіх військовослужбовців ТЦК та СП зобов'язали використовувати нагрудні бодікамери для відеофіксації, перевірки документів або вручення повісток.

відеофіксація (114) камера (110) мобілізація (3221) ТЦК та СП (797)
+20
Громадяни нечемно поводили себе поряд з тецекашниками - не носили цак і не робили ку.

Якісь порушення з боку самих тецекашників зафіксувати не вдалося - в той час камери випадково не працювали.
14.09.2025 17:08 Відповісти
14.09.2025 17:08 Відповісти
+10
Низка правопорушень? Я так не зрозумів - яких саме.
Може хто роз'яснить?
14.09.2025 17:05 Відповісти
14.09.2025 17:05 Відповісти
+10
Камери працюють лише на запис громадян з лопатами?)
14.09.2025 17:13 Відповісти
14.09.2025 17:13 Відповісти
Чемні та виховані співробітники.
14.09.2025 17:01 Відповісти
14.09.2025 17:01 Відповісти
І в чому питання?
14.09.2025 17:13 Відповісти
14.09.2025 17:13 Відповісти
От тільки про болячки не жартуйте, бо у мужиків 40-60 років їх справді повно.
Якщо ми поступово впроваджуємо стандарти НАТО, то давайте запровадимо і вимоги НАТО до фізичного стану бійців... Ну не братимуть там в армію гіпертоніків із діабетиками, а у нас - запросто!
14.09.2025 17:23 Відповісти
14.09.2025 17:23 Відповісти
Про "стандартинато" ще не набридло ? Це ж лише сміх ... ((
14.09.2025 17:24 Відповісти
14.09.2025 17:24 Відповісти
Щодо вимог до фізичного стану смішного зовсім немає.
14.09.2025 17:49 Відповісти
14.09.2025 17:49 Відповісти
Угу - це про "вимог до фізичного стану" свіжобусифікованих , яким років по 50-55 ...?
14.09.2025 18:13 Відповісти
14.09.2025 18:13 Відповісти
а) а кому Україна оголошувала війну?
14.09.2025 18:18 Відповісти
14.09.2025 18:18 Відповісти
Низка правопорушень? Я так не зрозумів - яких саме.
Може хто роз'яснить?
14.09.2025 17:05 Відповісти
14.09.2025 17:05 Відповісти
Громадяни нечемно поводили себе поряд з тецекашниками - не носили цак і не робили ку.

Якісь порушення з боку самих тецекашників зафіксувати не вдалося - в той час камери випадково не працювали.
14.09.2025 17:08 Відповісти
14.09.2025 17:08 Відповісти
не покажуть бо це не інтересах самого ТЦК - щоб не псувати загальну картину
14.09.2025 17:13 Відповісти
14.09.2025 17:13 Відповісти
А по "гражданці" їм камери не положено
14.09.2025 18:07 Відповісти
14.09.2025 18:07 Відповісти
вони можуть відредагувати відео і залишити те, що їм вигідно
14.09.2025 18:23 Відповісти
14.09.2025 18:23 Відповісти
відомо тільки про один випадок де ще йде суд у Харкові, про побиття вчителя співробітником ТЦК
14.09.2025 17:12 Відповісти
14.09.2025 17:12 Відповісти
Ганебний цирк, а не суд.
14.09.2025 17:51 Відповісти
14.09.2025 17:51 Відповісти
Камери працюють лише на запис громадян з лопатами?)
14.09.2025 17:13 Відповісти
14.09.2025 17:13 Відповісти
Протягом майже двох тижнів камери вже зафіксували низку правопорушень, матеріали передані до правоохоронних органів.

- і , звісно , дивним чином порушення ці лише з боку громадян , а не ТЦКшників ... так ?
- і , звісно , дивним чином порушення ці лише з боку громадян , а не ТЦКшників ... так ?
14.09.2025 17:23 Відповісти
14.09.2025 17:23 Відповісти
Телепні з ТЦК попереджали про ввімкнену камеру?Якщо ні,то порушники телепні-ТЦК
14.09.2025 17:28 Відповісти
14.09.2025 17:28 Відповісти
Я так розумію, що зараз як що до громадянина звертается хтось не маючі боді камери з вимогою перевірки облікових документів то їх треба слати курсом російського корабля?
14.09.2025 17:38 Відповісти
14.09.2025 17:38 Відповісти
Вже рік,як без боді камери можно посилать нах .То Шмигаль дебіл забув і повторно видав указ недавно.А поліція повинна їх носити ще до війни.
14.09.2025 17:46 Відповісти
14.09.2025 17:46 Відповісти
Тобто без камер вони взагалі витворяли..
14.09.2025 17:39 Відповісти
14.09.2025 17:39 Відповісти
Та не, тепер у тік- ток, будуть і вони викладати відео...
14.09.2025 17:53 Відповісти
14.09.2025 17:53 Відповісти
https://zakarpattya.net.ua/News/238270-Na-viiskovykh-navchanniakh-pomer-mobilizovanyi-uzhhorodets-iakyi-strazhdav-tsukrovym-diabetom-FOTO тут
14.09.2025 17:39 Відповісти
14.09.2025 17:39 Відповісти
и теперь камеры буду выключаться во время пакования? и включаться когда что-то говорят плохое граждане? твари
14.09.2025 17:41 Відповісти
14.09.2025 17:41 Відповісти
Батарейка села, карта памяти закончилась, нарушитель чихнул на камеру и контакты замкнуло
14.09.2025 17:55 Відповісти
14.09.2025 17:55 Відповісти
Відповідно до норм чинного цивільного законодавства України фізичну особу можна відкрито знімати тільки за умови наявності її усної чи письмової згоди.

Фото- і відеозйомки та використання фото неповнолітніх дітей можливі виключно за згодою батьків або їх законних представників.

Статтею 307 Цивільного кодексу України передбачено, що людей не можна знімати на фото або відео без їхньої згоди на це. Ця норма Закону розповсюджується лише на фізичних осіб та не може бути використана щодо службових, посадових або публічних осіб.

Зйомка в жодному разі не має порушувати права людини на невтручання в її приватне та особисте життя
А це законно?

Для використання бодікамер існує правова основа. Згідно із законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» уповноважені представники ТЦК та поліцейські мають право здійснювати фото- та відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Водночас представник ТЦК, який використовує камеру, зобов'язаний повідомити про це людей, яких він знімає. За порушення будь-якого правила представнику ТЦК можуть проголосити догану або понизити у посаді чи званні.
14.09.2025 17:42 Відповісти
14.09.2025 17:42 Відповісти
Скільки ще повинно впасти на будинки бомб і ракет,щоб зрозуміти,що захищати свій дім ПОВИННІ ВСІ ! Злосних ухилянтів позбавляти виборчих прав і державної підтримки. Такого срача жодна країна не витримає.
14.09.2025 17:49 Відповісти
14.09.2025 17:49 Відповісти
То чому тоді тцкшники "сповіщують" не ВСІХ?
14.09.2025 17:58 Відповісти
14.09.2025 17:58 Відповісти
Вони б і раді всіх сповістити , але ті кому належить ця держава (вони і їх дітки) , чомусь , зазвичай сидять за кордоном - а там "сповіщати" якось не виходить ...((
14.09.2025 18:15 Відповісти
14.09.2025 18:15 Відповісти
Трохи по іншому. В 2022 році всі кинулись захищати країну, коли практично влади не було, Боневтік сидів в бункері і нервуючи жер мівіну, думаючи чому він не втік і коли вже потрібно тікати.
Потім перший переляк пройшов і почалось звичне - квартал95 оговтався, почались крадіжки, я начальник -ти дурак, купівля-продаж посад, відпусток, довідок, переведень, бізнес на держбюджеті...
І тут з'явилось чотири категорії громадян - ті хто виписав собі бронь, та тим хто їх владу охороняє. Потім куми-свати кум кума, двоюрідна сестра троюрідного телепня.
Потім ті хто зміг купити собі бронь різними шляхами.
Ну і ті хто купити відмазку від фронту не може - бо бідний.
14.09.2025 19:00 Відповісти
14.09.2025 19:00 Відповісти
Уася, коли мусора підуть на фронт, чи воно голуба кров?
14.09.2025 18:15 Відповісти
14.09.2025 18:15 Відповісти
вони можуть відредагувати відео і залишити те, що їм вигідно
14.09.2025 18:25 Відповісти
14.09.2025 18:25 Відповісти
камеры работают в одну сторону / на стороне государства /
за экраном ТЦК ,,белое и пушистое,,
БРЕД , ОДНОБОКОЕ ВИДЕО .
выдай БОДИ К... ВСЕЙ СТРАНЕ И ВЫ УЖАСНЕТЕСЬ )
14.09.2025 18:54 Відповісти
14.09.2025 18:54 Відповісти
бодікамери потрібно було ввести давно - у сикунів, ухилянтів і їм співчуваючим просто випарувався "аргумент" про незаконність мобілізації та іншу ботву!
14.09.2025 19:00 Відповісти
14.09.2025 19:00 Відповісти
А як щодо камер в підвалах та приміщеннях тцк, де все завжди нібито в "рамках закону".
14.09.2025 19:00 Відповісти
14.09.2025 19:00 Відповісти
троль! одразу видно, що ти ніколи не був у жодному ТЦК - вони там кругом натикані!
14.09.2025 19:08 Відповісти
14.09.2025 19:08 Відповісти
Взагалі,чи є законним актом-забирати громадян прямо з вулиць і вивозити нехай і в добровільно-примусово порядку: кілька днів приїхали на цивільній легковушці в село,як кажуть,два зелені,два сині,пристали на дорозі,хлопець особливо не противився,та його все таки змусили,розвернулись на дорозі і вивезли в приміщення районного тцк.
Боді камери певно що стирають: не будуть же на себе збирати компромат,не знати,як в майбутньому ще воно підвернеться.
14.09.2025 19:04 Відповісти
14.09.2025 19:04 Відповісти
Отлично!!!
Давно пора было это сделать!!
А то у нас народ оборзел совсем
Матюкают представителей власти
Лупят
Иногда даже убивают
Вот в США даже за матюк в адрес полицейского - арестуют за оскорбление
Отведут в суд
Судья посмотрит видео
И выпишет штраф
Возможно даже 1000 долларов
Не заплатишь - отвезут в тюрьму
А если будешь угрожать полицейскому или представителю власти
Размахивать битой
Мордой положат в асфальт
Зачитают права
И посадят
И это правильно!!!!!!!!!
И не надо тут писать - про полицейских, которые не воюют
Не надо переводить стрелки
Полицейские многие воюют
В отличие от тех ,кто пишет гадости про них в чате
Сидя на диване....
14.09.2025 19:06 Відповісти
14.09.2025 19:06 Відповісти
Не бреши. Міністр ВС заявив, що поліція не придатна до війни. Що до поліцаїв з США, вони не порушують закони та хабарів не беруть.
14.09.2025 19:45 Відповісти
14.09.2025 19:45 Відповісти
Цікаво що там камера зафіксувала в померлого батька трьох дітей колишнього війскового якого бусифікували на закарпатті позавчора.
14.09.2025 19:25 Відповісти
14.09.2025 19:25 Відповісти
Всіх, хто дали присягу, та обіцяли захищати закони та Конституцію України, а потім зрадили закони та Конституцію, рахувати зрадниками України. Якщо ТЦКашники та поліцаї зрадили присягу, порушують закони та Конституцію, знущаються з людей, то чи мають зрадники України право на життя?
14.09.2025 19:41 Відповісти
14.09.2025 19:41 Відповісти
В темі банять всіх хто не проклинає ТЦК і і каже що мобілізація необхідна.
Що скажу... Бажаючі воювати за свою землю скінчилися. Лишилися прості люди, котрим байдуже як називається вулиця, на якій вони живуть, аби газ дешевий був і була робота. Так, досить ТЦК, досить війни, досить мобілізації.
Єдине- в рамках капітуляції необхідно домовлятися що військові вивезуть свої сім'ї за кордон, після чого організовано відступлять, зі зброєю- щоб у кацапів не було бажання скористатися моментом- зброю врешті лишать на кордоні.
14.09.2025 19:43 Відповісти
14.09.2025 19:43 Відповісти
 
 