4 641 63

Бодикамеры ТЦК уже зафиксировали ряд правонарушений: материалы переданы в правоохранительные органы. ВИДЕО

С 1 сентября военнослужащие ТЦК и СП во время оповещения граждан применяют специальные средства видеофиксации. Это является важным шагом к повышению открытости и законности мобилизационных мероприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Командование сухопутных войск в соцсетях.

Прозрачность мобилизационного процесса

Использование бодикамер военнослужащими ТЦК и СП делает мобилизационный процесс более прозрачным. Это нужно обеим сторонам процесса - как военнослужащим, так и гражданским.

Также читайте: За неиспользование бодикамер в ТЦК предусмотрена ответственность, - Сухопутные войска

В течение почти двух недель камеры уже зафиксировали ряд правонарушений, материалы переданы в правоохранительные органы.

Процесс оповещения в рамках мобилизации - под полной видеофиксацией

Отныне процесс оповещения граждан в рамках мобилизации находится под полной видеофиксацией, и все нарушители обязательно будут привлечены к ответственности.

Читайте: Мужчина ударил топором по голове военнослужащего ТЦК в Черкассах: нападавшего задержали

"Все мероприятия осуществляются исключительно в рамках действующего законодательства Украины. Призываем граждан добросовестно его соблюдать и способствовать надлежащей реализации мобилизационного процесса", - говорится в сообщении Командования сухопутных войск.

Напомним, что с 1 сентября всех военнослужащих ТЦК и СП обязали использовать нагрудные бодикамеры для видеофиксации, проверки документов или вручения повесток.

+20
Громадяни нечемно поводили себе поряд з тецекашниками - не носили цак і не робили ку.

Якісь порушення з боку самих тецекашників зафіксувати не вдалося - в той час камери випадково не працювали.
14.09.2025 17:08 Ответить
+10
Низка правопорушень? Я так не зрозумів - яких саме.
Може хто роз'яснить?
14.09.2025 17:05 Ответить
+10
Камери працюють лише на запис громадян з лопатами?)
14.09.2025 17:13 Ответить
Чемні та виховані співробітники.
І в чому питання?
От тільки про болячки не жартуйте, бо у мужиків 40-60 років їх справді повно.
Якщо ми поступово впроваджуємо стандарти НАТО, то давайте запровадимо і вимоги НАТО до фізичного стану бійців... Ну не братимуть там в армію гіпертоніків із діабетиками, а у нас - запросто!
Про "стандартинато" ще не набридло ? Це ж лише сміх ... ((
Щодо вимог до фізичного стану смішного зовсім немає.
Угу - це про "вимог до фізичного стану" свіжобусифікованих , яким років по 50-55 ...?
а) а кому Україна оголошувала війну?
не покажуть бо це не інтересах самого ТЦК - щоб не псувати загальну картину
А по "гражданці" їм камери не положено
вони можуть відредагувати відео і залишити те, що їм вигідно
відомо тільки про один випадок де ще йде суд у Харкові, про побиття вчителя співробітником ТЦК
Ганебний цирк, а не суд.
Протягом майже двох тижнів камери вже зафіксували низку правопорушень, матеріали передані до правоохоронних органів.
- і , звісно , дивним чином порушення ці лише з боку громадян , а не ТЦКшників ... так ?
Телепні з ТЦК попереджали про ввімкнену камеру?Якщо ні,то порушники телепні-ТЦК
Я так розумію, що зараз як що до громадянина звертается хтось не маючі боді камери з вимогою перевірки облікових документів то їх треба слати курсом російського корабля?
Вже рік,як без боді камери можно посилать нах .То Шмигаль дебіл забув і повторно видав указ недавно.А поліція повинна їх носити ще до війни.
Тобто без камер вони взагалі витворяли..
Та не, тепер у тік- ток, будуть і вони викладати відео...
https://zakarpattya.net.ua/News/238270-Na-viiskovykh-navchanniakh-pomer-mobilizovanyi-uzhhorodets-iakyi-strazhdav-tsukrovym-diabetom-FOTO тут
и теперь камеры буду выключаться во время пакования? и включаться когда что-то говорят плохое граждане? твари
Батарейка села, карта памяти закончилась, нарушитель чихнул на камеру и контакты замкнуло
Відповідно до норм чинного цивільного законодавства України фізичну особу можна відкрито знімати тільки за умови наявності її усної чи письмової згоди.

Фото- і відеозйомки та використання фото неповнолітніх дітей можливі виключно за згодою батьків або їх законних представників.

Статтею 307 Цивільного кодексу України передбачено, що людей не можна знімати на фото або відео без їхньої згоди на це. Ця норма Закону розповсюджується лише на фізичних осіб та не може бути використана щодо службових, посадових або публічних осіб.

Зйомка в жодному разі не має порушувати права людини на невтручання в її приватне та особисте життя
А це законно?

Для використання бодікамер існує правова основа. Згідно із законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» уповноважені представники ТЦК та поліцейські мають право здійснювати фото- та відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Водночас представник ТЦК, який використовує камеру, зобов'язаний повідомити про це людей, яких він знімає. За порушення будь-якого правила представнику ТЦК можуть проголосити догану або понизити у посаді чи званні.
Скільки ще повинно впасти на будинки бомб і ракет,щоб зрозуміти,що захищати свій дім ПОВИННІ ВСІ ! Злосних ухилянтів позбавляти виборчих прав і державної підтримки. Такого срача жодна країна не витримає.
То чому тоді тцкшники "сповіщують" не ВСІХ?
Вони б і раді всіх сповістити , але ті кому належить ця держава (вони і їх дітки) , чомусь , зазвичай сидять за кордоном - а там "сповіщати" якось не виходить ...((
Трохи по іншому. В 2022 році всі кинулись захищати країну, коли практично влади не було, Боневтік сидів в бункері і нервуючи жер мівіну, думаючи чому він не втік і коли вже потрібно тікати.
Потім перший переляк пройшов і почалось звичне - квартал95 оговтався, почались крадіжки, я начальник -ти дурак, купівля-продаж посад, відпусток, довідок, переведень, бізнес на держбюджеті...
І тут з'явилось чотири категорії громадян - ті хто виписав собі бронь, та тим хто їх владу охороняє. Потім куми-свати кум кума, двоюрідна сестра троюрідного телепня.
Потім ті хто зміг купити собі бронь різними шляхами.
Ну і ті хто купити відмазку від фронту не може - бо бідний.
Уася, коли мусора підуть на фронт, чи воно голуба кров?
камеры работают в одну сторону / на стороне государства /
за экраном ТЦК ,,белое и пушистое,,
БРЕД , ОДНОБОКОЕ ВИДЕО .
выдай БОДИ К... ВСЕЙ СТРАНЕ И ВЫ УЖАСНЕТЕСЬ )
бодікамери потрібно було ввести давно - у сикунів, ухилянтів і їм співчуваючим просто випарувався "аргумент" про незаконність мобілізації та іншу ботву!
А як щодо камер в підвалах та приміщеннях тцк, де все завжди нібито в "рамках закону".
троль! одразу видно, що ти ніколи не був у жодному ТЦК - вони там кругом натикані!
Взагалі,чи є законним актом-забирати громадян прямо з вулиць і вивозити нехай і в добровільно-примусово порядку: кілька днів приїхали на цивільній легковушці в село,як кажуть,два зелені,два сині,пристали на дорозі,хлопець особливо не противився,та його все таки змусили,розвернулись на дорозі і вивезли в приміщення районного тцк.
Боді камери певно що стирають: не будуть же на себе збирати компромат,не знати,як в майбутньому ще воно підвернеться.
Отлично!!!
Давно пора было это сделать!!
А то у нас народ оборзел совсем
Матюкают представителей власти
Лупят
Иногда даже убивают
Вот в США даже за матюк в адрес полицейского - арестуют за оскорбление
Отведут в суд
Судья посмотрит видео
И выпишет штраф
Возможно даже 1000 долларов
Не заплатишь - отвезут в тюрьму
А если будешь угрожать полицейскому или представителю власти
Размахивать битой
Мордой положат в асфальт
Зачитают права
И посадят
И это правильно!!!!!!!!!
И не надо тут писать - про полицейских, которые не воюют
Не надо переводить стрелки
Полицейские многие воюют
В отличие от тех ,кто пишет гадости про них в чате
Сидя на диване....
Не бреши. Міністр ВС заявив, що поліція не придатна до війни. Що до поліцаїв з США, вони не порушують закони та хабарів не беруть.
Цікаво що там камера зафіксувала в померлого батька трьох дітей колишнього війскового якого бусифікували на закарпатті позавчора.
Пропонуєте брати зброю і вбивати їх, мій російський друже?
В темі банять всіх хто не проклинає ТЦК і і каже що мобілізація необхідна.
Що скажу... Бажаючі воювати за свою землю скінчилися. Лишилися прості люди, котрим байдуже як називається вулиця, на якій вони живуть, аби газ дешевий був і була робота. Так, досить ТЦК, досить війни, досить мобілізації.
Єдине- в рамках капітуляції необхідно домовлятися що військові вивезуть свої сім'ї за кордон, після чого організовано відступлять, зі зброєю- щоб у кацапів не було бажання скористатися моментом- зброю врешті лишать на кордоні.
Всіх, хто дали присягу, та обіцяли захищати закони та Конституцію України, а потім зрадили закони та Конституцію, рахувати зрадниками України. Якщо ТЦКашники та поліцаї зрадили присягу, порушують закони та Конституцію, знущаються з людей, то чи мають зрадники України право топтати українську землю?
