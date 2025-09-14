Бодикамеры ТЦК уже зафиксировали ряд правонарушений: материалы переданы в правоохранительные органы. ВИДЕО

С 1 сентября военнослужащие ТЦК и СП во время оповещения граждан применяют специальные средства видеофиксации. Это является важным шагом к повышению открытости и законности мобилизационных мероприятий.

об этом сообщило Командование сухопутных войск в соцсетях.

Прозрачность мобилизационного процесса

Использование бодикамер военнослужащими ТЦК и СП делает мобилизационный процесс более прозрачным. Это нужно обеим сторонам процесса - как военнослужащим, так и гражданским.

В течение почти двух недель камеры уже зафиксировали ряд правонарушений, материалы переданы в правоохранительные органы.

Процесс оповещения в рамках мобилизации - под полной видеофиксацией

Отныне процесс оповещения граждан в рамках мобилизации находится под полной видеофиксацией, и все нарушители обязательно будут привлечены к ответственности.

"Все мероприятия осуществляются исключительно в рамках действующего законодательства Украины. Призываем граждан добросовестно его соблюдать и способствовать надлежащей реализации мобилизационного процесса", - говорится в сообщении Командования сухопутных войск.

Напомним, что с 1 сентября всех военнослужащих ТЦК и СП обязали использовать нагрудные бодикамеры для видеофиксации, проверки документов или вручения повесток.