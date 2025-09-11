Мужчина ударил топором по голове военнослужащего ТЦК в Черкассах: нападавшего задержали
В Черкассах мужчина во время проверки военно-учетных документов начал размахивать пакетом с топором. Один военнослужащий ТЦК и СП ранен.
Об этом сообщил Черкасский областной ТЦК, информирует Цензор.НЕТ.
Известно, что инцидент произошел сегодня, 11 сентября.
В частности, во время проведения мероприятий оповещения патруль, включавший военнослужащих ТЦК и представителей полиции, остановил гражданина, который отказался предоставить какие-либо документы и представляться.
"Во время общения гражданин начал вести себя агрессивно, на замечания полицейского и военнослужащих ТЦК и СП не реагировал. В дальнейшем гражданин резко начал размахивать пакетом в котором находился предмет похожий на топор. Как следствие, один из военнослужащих получил 2 удара в область головы", - рассказали в терцентре.
Во время задержания мужчина также распылил баллончик раздражающего действия в лицо другого военнослужащего. После этого на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и карета "скорой".
Личность гражданина установили - он находился в розыске. Кроме топора и баллончика с жидкостью раздражающего действия, задержанный имел при себе предмет, похожий на пистолет.
Правоохранительными органами решается вопрос о внесении события в ЕРДР и привлечении гражданина к уголовной ответственности, добавили в ТЦК.
