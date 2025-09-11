РУС
Мужчина ударил топором по голове военнослужащего ТЦК в Черкассах: нападавшего задержали

В Черкассах мужчина с топором напал на ТЦК

В Черкассах мужчина во время проверки военно-учетных документов начал размахивать пакетом с топором. Один военнослужащий ТЦК и СП ранен.

Об этом сообщил Черкасский областной ТЦК, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что инцидент произошел сегодня, 11 сентября.

В частности, во время проведения мероприятий оповещения патруль, включавший военнослужащих ТЦК и представителей полиции, остановил гражданина, который отказался предоставить какие-либо документы и представляться.

"Во время общения гражданин начал вести себя агрессивно, на замечания полицейского и военнослужащих ТЦК и СП не реагировал. В дальнейшем гражданин резко начал размахивать пакетом в котором находился предмет похожий на топор. Как следствие, один из военнослужащих получил 2 удара в область головы", - рассказали в терцентре.

Во время задержания мужчина также распылил баллончик раздражающего действия в лицо другого военнослужащего. После этого на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и карета "скорой".

Личность гражданина установили - он находился в розыске. Кроме топора и баллончика с жидкостью раздражающего действия, задержанный имел при себе предмет, похожий на пистолет.

Правоохранительными органами решается вопрос о внесении события в ЕРДР и привлечении гражданина к уголовной ответственности, добавили в ТЦК.

В Черкассах мужчина с топором напал на ТЦК: подробности

Топ комментарии
+24
Але відео брехлива влада не опублікує, оскільки відео, скоріш за все, спростує офіційну версію влади.
показать весь комментарий
11.09.2025 19:51 Ответить
+23
ТАКИХ потрібно не "затримувати", а ліквідовувати на місці злочину!
показать весь комментарий
11.09.2025 19:13 Ответить
+22
які мужні працівники тцк!
нічого їх не бере!
ні балончик, ні сокира!
ні, страх перед невідворотною помстою......
показать весь комментарий
11.09.2025 19:16 Ответить
Пєпєл нєвинна бусіфіцираванніх стучіт в нашєм сєрдцє!
показать весь комментарий
11.09.2025 19:57 Ответить
ми памятнік нє рукатворний паставім запєнєним та замучєнім хєроям в застєнках ТЦК-гєстаповцев!
показать весь комментарий
11.09.2025 20:01 Ответить
1:1 никак не может бытб потому что этому уникуму дадут уголовки все которые только смогут повесить. А за избиение мусорами и тцкнуами в Харькове максимум внутреннее расследование и дисциплинарка тцкунами тцкнам
показать весь комментарий
11.09.2025 20:58 Ответить
Від людей це залежить - як суспільство відреагує
показать весь комментарий
11.09.2025 21:16 Ответить
Відео з болі камер будуть, чи може виявитись, що все не зовсім так, як пишуть ТЦКуни?
показать весь комментарий
11.09.2025 19:59 Ответить
над полицаями будет суд, жиды их с собой в израиль не возьмут
показать весь комментарий
11.09.2025 20:04 Ответить
Русскій, зачєм ти єшь говно?
показать весь комментарий
11.09.2025 20:06 Ответить
а ты за границей и ешь говно европейское, полицаи тебя не ловят, говнюшник
показать весь комментарий
11.09.2025 20:13 Ответить
Може "ніби то вдарив сокирою по голові"?
Раз вже в сусідній новині "ніби то побили чоловіка"
показать весь комментарий
11.09.2025 20:06 Ответить
коли вже будуть мочить на місці цих фсбешних пдрів ухилянтів
показать весь комментарий
11.09.2025 20:23 Ответить
Тих, хто замість того, щоб воювати з кацапами на фронті, воює з цивільними українцями в тилу? Давно час.
показать весь комментарий
11.09.2025 21:13 Ответить
В глазах обида в руках топор. (с)
показать весь комментарий
11.09.2025 20:26 Ответить
Захищався, буває.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:36 Ответить
і святий гундяй не допоміг. видно тоді з матушками з плей боя на яхті відпочивав.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:47 Ответить
Без відео з бодікамери все це брехня,фантазії та казки від підарасів зеленського.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:42 Ответить
Та звісно! В нас же дрищі та ухилянти неадекватні перевелися... Чи ти за дрища топиш?
показать весь комментарий
11.09.2025 21:08 Ответить
Робимо висновок: священникам УПЦ МПА треба ходити по вулицях в ряді, тримаючи в одній руці молитовник, а в іншій - мішок з чортом, спійманим в рідному храмв
показать весь комментарий
11.09.2025 21:07 Ответить
Таке діло, тепер працівнику культу( по ходу блогеру ) треба віпралятись на ЛБЗ і вже там замолювати гріхи свої. А вже там з'ясується "почем опиум для народа"...
показать весь комментарий
11.09.2025 21:15 Ответить
