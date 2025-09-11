УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11938 відвідувачів онлайн
Новини Конфлікт із ТЦК Напад на ТЦК
4 930 136

Чоловік вдарив сокирою по голові військовослужбовця ТЦК у Черкасах: нападника затримали

У Черкасах чоловік з сокирою напав на ТЦК

У Черкасах чоловік під час перевірки військово-облікових документів почав розмахувати пакетом з сокирою. Одного військовослужбовця ТЦК та СП поранено.

Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що інцидент стався сьогодні, 11 вересня. 

Так, під час проведення заходів оповіщення патруль, що включав військовослужбовців ТЦК та представників поліції, зупинив громадянина, який відмовився надати будь-які документи та представлятись. 

"Під час спілкування громадянин почав поводити себе агресивно, на зауваження поліцейського та військовослужбовців ТЦК та СП не реагував. Надалі громадянин різко почав розмахувати пакетом в якому знаходився предмет схожий на сокиру. В результаті чого один із військовослужбовців отримав 2 удари в область голови", - розповіли в терцентрі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військові ТЦК та поліціянт могли побити чоловіка в Харкові: розпочато розслідування. ВIДЕО

Під час затримання чоловік також розпилив балончик дратівливої дії в обличчя іншого військовослужбовця. Після цього на місце події прибула слідчо-оперативна група та карета "швидкої".

Особу громадянина встановили –– він перебував у розшуку. Крім сокири та балончика з рідиною дратівливої дії, затриманий мав при собі предмет, схожий на пістолет.

Правоохоронними органами вирішується питання про внесення події в ЄРДР та притягнення громадянина до кримінальної відповідальності, додали в ТЦК.

Також читайте: Чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК на Волині: під час бійки почалася стрілянина 

У Черкасах чоловік з сокирою напав на ТЦК: деталі

Автор: 

напад (1158) Черкаси (585) ТЦК та СП (794) Черкаська область (127) Черкаський район (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Але відео брехлива влада не опублікує, оскільки відео, скоріш за все, спростує офіційну версію влади.
показати весь коментар
11.09.2025 19:51 Відповісти
+23
ТАКИХ потрібно не "затримувати", а ліквідовувати на місці злочину!
показати весь коментар
11.09.2025 19:13 Відповісти
+22
які мужні працівники тцк!
нічого їх не бере!
ні балончик, ні сокира!
ні, страх перед невідворотною помстою......
показати весь коментар
11.09.2025 19:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Якщо ти хочеш будувати ,щось нормальне - потрібно з самого початку закладати правильний фундамент.
Якщо система вибудована ,як рабовласницька під час війни , з якого дива вона зміниться після ?
Влада захопила всі ресурси та підім'яла під себе силовиків ,щоб давити неугодних . І чого вона після війни має це все віддати ? Коли на кону будуть мільярди на відбудову ?
Вона скаже - рабство військовий стан має ще тривати 20-30 років бо є загроза нападу москалів. А хто проти - той агєнт ФСБ.
показати весь коментар
11.09.2025 20:18 Відповісти
Права даються вже при народженні! Інакше НЕПРАВОВА ДЕРЖАВА нах нікому не потрібна, що ми і бачимо останнім часом.
показати весь коментар
11.09.2025 20:45 Відповісти
Окрім прав є ще й обов'язки.
показати весь коментар
11.09.2025 21:14 Відповісти
Ага. Тільки, чомусь, чинушам, мажорам, прокурорам та іншій броньованій мразоті ти про них сцишся нагадати.
показати весь коментар
11.09.2025 21:19 Відповісти
Ти сам дуже нагадуєш Губарєву, кадирівцям, отому з МММ?
А в той же час подейкують що у вас уже всіх мужиків на фарш пустили.
показати весь коментар
11.09.2025 21:24 Відповісти
У нас повний крах державності! Які обов'язки коли держава порушила суспільний договір?
показати весь коментар
11.09.2025 21:33 Відповісти
Ось закономірний результат оповіщення громадян про одне і те ж одним і тим самим чином на протязі трьох з половиною років! Не можна стільки часу розповідати людям одне і те ж, вже ніякі нерви не витримують! Не дивно, що люди, побачивши оповіщувачів, починають від них втікати, адже слухати в сорок п'ятий раз одне і те саме ніхто не має сил. Дійшло до того, що громадяни прагнуть за будь-яку ціну втекти з країни, аби не слухати оповіщувачів знову і знову!!! Пора вже щось міняти, наприклад, перевдягати оповіщувачів в персонажів українського вертепу, таких як Ірод, Чорт, Смерть, Циган, Жид, Москаль, Лях, і, само собою, Коза (себто Козел), та здійснювати оповіщення у веселій театралізованій формі!!!
показати весь коментар
11.09.2025 19:42 Відповісти
І щоб хороводи водили і співали:" А тецак я важний, дай в п'ятак продажний".
показати весь коментар
11.09.2025 19:55 Відповісти
Можуть співати відому колядку:
Добра з медом паляниця.
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п'ятака.
Як не дасте п'ятака,
Візьму бика за рога.
Не давайте копійки,
Бо порвуться кишеньки,
Будьте, люди, гонорові!
Дайте гроші паперові!!!
показати весь коментар
11.09.2025 20:01 Відповісти
Може то був гуцул ?
показати весь коментар
11.09.2025 19:47 Відповісти
завдяки іродам з ТЦК нєту жізні мальчікам мірним гундяєвськім какіє проста так ходють з сокирами по місту. нє забудєм нє прастім ваєнную хунту украінскую!
показати весь коментар
11.09.2025 19:52 Відповісти
Пєпєл нєвинна бусіфіцираванніх стучіт в нашєм сєрдцє!
показати весь коментар
11.09.2025 19:57 Відповісти
ми памятнік нє рукатворний паставім запєнєним та замучєнім хєроям в застєнках ТЦК-гєстаповцев!
показати весь коментар
11.09.2025 20:01 Відповісти
На сьогодні - рахунок 1:1
Військові ТЦК та поліціянт могли побити чоловіка в Харкові: розпочато розслідування. ВIДЕО
показати весь коментар
11.09.2025 19:56 Відповісти
1:1 никак не может бытб потому что этому уникуму дадут уголовки все которые только смогут повесить. А за избиение мусорами и тцкнуами в Харькове максимум внутреннее расследование и дисциплинарка тцкунами тцкнам
показати весь коментар
11.09.2025 20:58 Відповісти
Від людей це залежить - як суспільство відреагує
показати весь коментар
11.09.2025 21:16 Відповісти
у нас є суспільство?
показати весь коментар
11.09.2025 21:26 Відповісти
Відео з болі камер будуть, чи може виявитись, що все не зовсім так, як пишуть ТЦКуни?
показати весь коментар
11.09.2025 19:59 Відповісти
над полицаями будет суд, жиды их с собой в израиль не возьмут
показати весь коментар
11.09.2025 20:04 Відповісти
Русскій, зачєм ти єшь говно?
показати весь коментар
11.09.2025 20:06 Відповісти
а ты за границей и ешь говно европейское, полицаи тебя не ловят, говнюшник
показати весь коментар
11.09.2025 20:13 Відповісти
а нашо ти сер.ш?
показати весь коментар
11.09.2025 21:27 Відповісти
Може "ніби то вдарив сокирою по голові"?
Раз вже в сусідній новині "ніби то побили чоловіка"
показати весь коментар
11.09.2025 20:06 Відповісти
коли вже будуть мочить на місці цих фсбешних пдрів ухилянтів
показати весь коментар
11.09.2025 20:23 Відповісти
Тих, хто замість того, щоб воювати з кацапами на фронті, воює з цивільними українцями в тилу? Давно час.
показати весь коментар
11.09.2025 21:13 Відповісти
В глазах обида в руках топор. (с)
показати весь коментар
11.09.2025 20:26 Відповісти
Захищався, буває.
показати весь коментар
11.09.2025 20:36 Відповісти
і святий гундяй не допоміг. видно тоді з матушками з плей боя на яхті відпочивав.
показати весь коментар
11.09.2025 20:47 Відповісти
Без відео з бодікамери все це брехня,фантазії та казки від підарасів зеленського.
показати весь коментар
11.09.2025 20:42 Відповісти
Та звісно! В нас же дрищі та ухилянти неадекватні перевелися... Чи ти за дрища топиш?
показати весь коментар
11.09.2025 21:08 Відповісти
Робимо висновок: священникам УПЦ МПА треба ходити по вулицях в ряді, тримаючи в одній руці молитовник, а в іншій - мішок з чортом, спійманим в рідному храмв
показати весь коментар
11.09.2025 21:07 Відповісти
робити висновки - то не твоє! буває
показати весь коментар
11.09.2025 21:29 Відповісти
Таке діло, тепер працівнику культу( по ходу блогеру ) треба віпралятись на ЛБЗ і вже там замолювати гріхи свої. А вже там з'ясується "почем опиум для народа"...
показати весь коментар
11.09.2025 21:15 Відповісти
Якщо до такий обвинувачень на адресу чоловіка, не прикріпили відео з боді камери, значить не все так однозначно.
показати весь коментар
11.09.2025 21:21 Відповісти
Та це ж вже готовий штурмовик, дати йому саперну лопатку і відправити під Покровськ.
показати весь коментар
11.09.2025 21:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 