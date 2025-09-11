Чоловік вдарив сокирою по голові військовослужбовця ТЦК у Черкасах: нападника затримали

У Черкасах чоловік під час перевірки військово-облікових документів почав розмахувати пакетом з сокирою. Одного військовослужбовця ТЦК та СП поранено.

Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що інцидент стався сьогодні, 11 вересня.

Так, під час проведення заходів оповіщення патруль, що включав військовослужбовців ТЦК та представників поліції, зупинив громадянина, який відмовився надати будь-які документи та представлятись.

"Під час спілкування громадянин почав поводити себе агресивно, на зауваження поліцейського та військовослужбовців ТЦК та СП не реагував. Надалі громадянин різко почав розмахувати пакетом в якому знаходився предмет схожий на сокиру. В результаті чого один із військовослужбовців отримав 2 удари в область голови", - розповіли в терцентрі.

Під час затримання чоловік також розпилив балончик дратівливої дії в обличчя іншого військовослужбовця. Після цього на місце події прибула слідчо-оперативна група та карета "швидкої".

Особу громадянина встановили –– він перебував у розшуку. Крім сокири та балончика з рідиною дратівливої дії, затриманий мав при собі предмет, схожий на пістолет.

Правоохоронними органами вирішується питання про внесення події в ЄРДР та притягнення громадянина до кримінальної відповідальності, додали в ТЦК.

