Військові ТЦК та поліціянт могли побити чоловіка в Харкові: розпочато розслідування. ВIДЕО
Напередодні у соцмережах поширилося відео, на якому нібито працівник поліції та військовослужбовці ТЦК побили чоловіка в Основ’янському районі Харкова. Триває перевірка.
Про це повідомляє поліція в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
"У соцмережах поширено інформацію про побиття чоловіка нібито поліцейським та військовими в Основ'янському районі Харкова. Відомості зареєстровано у встановленому порядку, працівники територіального підрозділу поліції розпочали перевірку", - зазначили там.
Правоохоронці вже встановили людей, на яких вказували перехожі, і які можуть бути причасні до інциденту. Інші учасники події встановлюються.
У пресслужбі додали, що на відео, яке було поширене в соцмережах, немає працівників поліції.
"Зафіксовані на записі особи є співробітниками Територіального центру комплектування. Перевірка обставин завдання чоловікові тілесних ушкоджень триває", - заявили в поліції.
Зазначимо, що інцидент, про який ідеться, стався 9 вересня поблизу станції метро "Левада" в Основ'янському районі, повідомляють очевидці у соцмережах.
В описі до відео стверджувалося, що військовослужбовці ТЦК та поліцейський зупинили чоловіка, щоб перевірити облікові документи, і після того, як зʼясували, що той при собі не має документів, почали побиття, яке припинили перехожі.
П.С - насправді вже почалось - є купа новин , коли їх вже відстрілюють
А потім волають, "за що нас б'ють , ми ж при виконанні службових обов'язків "
Добре що так стали писати, нібито А то зараз у моді начепити форму і ходити розумніти. Впевнений, що там були переодягнуті клоуни, яким прото нема чим зайнятися.
Чи це просто дурна віра в свою безкарність ?
Ще не чув більш дебільного пояснення. Автори відео хоч би придумали щось правдоподібніше)
Але по закону - могли і мали право затримувати (громадянський арешт) до тогож , як зазначили вище - якщо то були ТЦКшники - де відео з бодікамер ? А так , по відео - якісь бандюеи чи ******** !
"опричники Зеленського тупо забили на закон. Забили показово - щоб всі це бачили і їх боялися.
А я забув - тут забивали до півсмерті ,якось холопа , а не садили в СІЗО
напівбогаНА греБУшника . Чого за тих смердів перейматися ....