2 910 41

Військові ТЦК та поліціянт могли побити чоловіка в Харкові: розпочато розслідування. ВIДЕО

Напередодні у соцмережах поширилося відео, на якому нібито працівник поліції та військовослужбовці ТЦК побили чоловіка в Основ’янському районі Харкова. Триває перевірка.

Про це повідомляє поліція в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"У соцмережах поширено інформацію про побиття чоловіка нібито поліцейським та військовими в Основ'янському районі Харкова. Відомості зареєстровано у встановленому порядку, працівники територіального підрозділу поліції розпочали перевірку", - зазначили там. 

Правоохоронці вже встановили людей, на яких вказували перехожі, і які можуть бути причасні до інциденту. Інші учасники події встановлюються.

У пресслужбі додали, що на відео, яке було поширене в соцмережах, немає працівників поліції.

"Зафіксовані на записі особи є співробітниками Територіального центру комплектування. Перевірка обставин завдання чоловікові тілесних ушкоджень триває", - заявили в поліції.

Зазначимо, що інцидент, про який ідеться, стався 9 вересня поблизу станції метро "Левада" в Основ'янському районі, повідомляють очевидці у соцмережах.

В описі до відео стверджувалося, що військовослужбовці ТЦК та поліцейський зупинили чоловіка, щоб перевірити облікові документи, і після того, як зʼясували, що той при собі не має документів, почали побиття, яке припинили перехожі.

Автор: 

+16
Бодікамери були у ТЦКшників і поліцейських?
11.09.2025 18:04 Відповісти
+14
Які дрібниці. Камери, шмамери... Все одно потужна перевірка виявить що мусора та ТЦКуни діяли виключно у межах чинного законодавства.
11.09.2025 18:07 Відповісти
+13
Поранені інваліди побили чоловіка? Та це ж ІПСО.
11.09.2025 18:13 Відповісти
Не можна довгий час ображати людей - рано чи пізна почнеться потужна "обратка" - тоді нехай вже не ображаються !
П.С - насправді вже почалось - є купа новин , коли їх вже відстрілюють
11.09.2025 18:33 Відповісти
11.09.2025 18:33 Відповісти
кацапоговорящого мальчіка в трусіках обідили
показати весь коментар
11.09.2025 18:39 Відповісти
Манюня, хто саме тебе скривдив?
показати весь коментар
11.09.2025 19:21 Відповісти
Магнітні бурі, запис втрачено, напевно. Чоловікові стало зле, й вони хотіли йому допомогти за допомогою пакету выдомого бренду.
показати весь коментар
11.09.2025 18:50 Відповісти
я вважаю що справедливість візьме верх. і хто винний доведуть .
показати весь коментар
11.09.2025 18:06 Відповісти
Ахаха, наївний
показати весь коментар
11.09.2025 18:16 Відповісти
я за справедливість. а наївні за зе голосували. можливо той що лежить також.
показати весь коментар
11.09.2025 18:20 Відповісти
Справедливість в Україні? Ні, ну ви і справді наївний.
показати весь коментар
11.09.2025 18:21 Відповісти
я дійсно за справедливість. і не важливо хто винний. відповідальність повинен понести винуватець. я розумію що за час президенства зеленського люди оскотинились.
показати весь коментар
11.09.2025 18:23 Відповісти
По собі інших людей не міряй !
показати весь коментар
11.09.2025 18:25 Відповісти
ну таких як ти я по собі і не міряю. для цього є криси.
показати весь коментар
11.09.2025 18:29 Відповісти
Біосміття тцкшне не може без цього.
А потім волають, "за що нас б'ють , ми ж при виконанні службових обов'язків "
показати весь коментар
11.09.2025 18:09 Відповісти
біосміття це ти та подібні тобі. ти бачив на відео щоб ТЦКашник бив цивільного? і я не бачив.
показати весь коментар
11.09.2025 18:42 Відповісти
Я вважаю, що винен Трамп, ну в крайньому випадку Венс. Думаю ви згодні. Правда?
показати весь коментар
11.09.2025 18:18 Відповісти
Я точно буду згодний, якщо ви перестанете нарешті захаращувати простір під моїми коментарями.
показати весь коментар
11.09.2025 18:20 Відповісти
Та я просто з цікавості. От на таких темах, як ця ви пишете адекватні коменти, а там де щось про США - загальноприйнятий тут треш. Чому?
показати весь коментар
11.09.2025 18:33 Відповісти
Тому,що працює по темах США.
показати весь коментар
11.09.2025 18:42 Відповісти
ну не зеленський же!
показати весь коментар
11.09.2025 18:21 Відповісти
У соцмережах поширено інформацію про побиття чоловіка нібито поліцейським та військовими в Основ'янському районі Харкова.
Добре що так стали писати, нібито А то зараз у моді начепити форму і ходити розумніти. Впевнений, що там були переодягнуті клоуни, яким прото нема чим зайнятися.
показати весь коментар
11.09.2025 18:18 Відповісти
"Телеграм канал Харьков life " кацапомовний канал ?! І голоси ображених кацапською ? Думаю це провокація , не били його , а ні поліція, а ні ТЦК.
показати весь коментар
11.09.2025 18:18 Відповісти
Такий обережний заголовок) Ви би так і все інше висвітлювали в цій темі, бо виглядає доволі упереджено - там навісити ярлик, а тут "могли побити"
показати весь коментар
11.09.2025 18:20 Відповісти
Таке враження , що вони навмисно провокують людей ... А навіщо ?
Чи це просто дурна віра в свою безкарність ?
показати весь коментар
11.09.2025 18:20 Відповісти
"... після того, як зʼясували, що той при собі не має документів, почали побиття"
Ще не чув більш дебільного пояснення. Автори відео хоч би придумали щось правдоподібніше)
показати весь коментар
11.09.2025 18:21 Відповісти
Чому немає версії - зупинили, доків немає, чи відмовився показати, почав грубіянити ??
показати весь коментар
11.09.2025 18:27 Відповісти
На відео як мінімум 8 чоловік - чому вони не зловили того бика в чорному ?
показати весь коментар
11.09.2025 18:27 Відповісти
Тому що для лохів кримінальна відповідальність за напад на військового героя ТЦК і броньованого героя поліцая
показати весь коментар
11.09.2025 18:36 Відповісти
По факту - так , населення привчили відчувати себе лохами ... ((
Але по закону - могли і мали право затримувати (громадянський арешт) до тогож , як зазначили вище - якщо то були ТЦКшники - де відео з бодікамер ? А так , по відео - якісь бандюеи чи ******** !
показати весь коментар
11.09.2025 18:40 Відповісти
Ти коли небудь питав у поліцаїв і тецекаїв про їх бодікамери?Кажуть,що десь вони є і хто я такий,що такі питання задавати.
показати весь коментар
11.09.2025 18:45 Відповісти
Питав ... Я коли через блок-пости їду , і бачу там молодих і здорових бугаїв , весь час їм різні запитання задаю ...))
показати весь коментар
11.09.2025 18:49 Відповісти
Мосфільм працює без вихідних, знімає і знімає це ІПСО.
показати весь коментар
11.09.2025 18:31 Відповісти
Нема тут в коментарях Шабуніна ? Не волає про те що :

"опричники Зеленського тупо забили на закон. Забили показово - щоб всі це бачили і їх боялися.

А я забув - тут забивали до півсмерті ,якось холопа , а не садили в СІЗО напівбога НАгреБУшника . Чого за тих смердів перейматися ....
показати весь коментар
11.09.2025 18:47 Відповісти
Та не може бути. Всьо страшне іпсо
показати весь коментар
11.09.2025 18:53 Відповісти
Якісь нервові поліцейські стали та тцкашніки.. Але всякі причини можуть бути. Може з жінкою посварився , а може ще щось.. А тут ще посилають на хер на кожному кроці. А він може патріот і йому за державу обідно.. От він і по почкам ,по почкам..
показати весь коментар
11.09.2025 19:07 Відповісти
 
 