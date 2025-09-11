Військові ТЦК та поліціянт могли побити чоловіка в Харкові: розпочато розслідування. ВIДЕО

Напередодні у соцмережах поширилося відео, на якому нібито працівник поліції та військовослужбовці ТЦК побили чоловіка в Основ’янському районі Харкова. Триває перевірка.

Про це повідомляє поліція в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"У соцмережах поширено інформацію про побиття чоловіка нібито поліцейським та військовими в Основ'янському районі Харкова. Відомості зареєстровано у встановленому порядку, працівники територіального підрозділу поліції розпочали перевірку", - зазначили там.

Правоохоронці вже встановили людей, на яких вказували перехожі, і які можуть бути причасні до інциденту. Інші учасники події встановлюються.

У пресслужбі додали, що на відео, яке було поширене в соцмережах, немає працівників поліції.

"Зафіксовані на записі особи є співробітниками Територіального центру комплектування. Перевірка обставин завдання чоловікові тілесних ушкоджень триває", - заявили в поліції.

Зазначимо, що інцидент, про який ідеться, стався 9 вересня поблизу станції метро "Левада" в Основ'янському районі, повідомляють очевидці у соцмережах.

В описі до відео стверджувалося, що військовослужбовці ТЦК та поліцейський зупинили чоловіка, щоб перевірити облікові документи, і після того, як зʼясували, що той при собі не має документів, почали побиття, яке припинили перехожі.